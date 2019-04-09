Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей

Существует множество повседневных привычек и ритуалов, которые позволяют человеку оставаться продуктивным и успевать сделать множество дел.

В течение жизни мы меняем свой уклад и стремимся сделать так, чтобы оставаться эффективными на протяжении всей рабочей недели.

Ниже мы расскажем о том, какие привычки есть у самых эффективных и богатых людей в мире, позволяющие им отдохнуть за выходные и сделать свою рабочую неделю максимально насыщенной.

1. Они высыпаются

Наше тело и мозг лучше всего функционируют, если получают достаточно отдыха.

Тим Кук, Билл Гейтс, Джек Дорси и Джефф Безос спят в среднем по 7 часов в сутки.

Однако после такого непродолжительного сна может быть сложно работать эффективно.

Поэтому, если на неделе им не хватает времени на отдых, они стараются высыпаться в выходные дни.

Однако не стоит принимать это как руководство к действию и спать по 5 часов на неделе и по 12 часов в выходные.

Просто добавить пару часов сна в выходные - не так уж и плохо.

2. Они проводят время с близкими

Если вас мучает чувство вины, что вы мало времени уделяете своей семье и друзьям, то вы не одиноки.

Поэтому выходные - лучшее время, чтобы сходить с супругой в театр или сводить детей в парк развлечений.

При этом эффективные люди дают очень ценный совет: если вам нужно сделать какую-то работу в выходные, постарайтесь сделать ее в субботу утром, чтобы не думать о ней все выходные и полностью посвятить себя общению с близкими людьми.

3. Они планируют следующую неделю

Успешные люди всегда планируют все на неделю вперед, так чтобы они могли приступать к достижению своих целей уже в понедельник с самого утра.

Это не означает, что вы тратите половину выходного дня на мысли о работе. Достаточно 10 минут, в течение которых вы просмотрите календарь на неделю вперед и сделаете соответствующие заметки, которые позволят лучше спланировать свое время.

С этими заметками вы будете на 100% готовы к предстоящей неделе в понедельник утром.

4. Они планируют время на отдых

Составляя планы на предстоящую неделю, успешные люди стараются сделать так, чтобы ни один день не был потерян.

Однако при этом они стараются также запланировать время на отдых.

Кто-то выберет обед в хорошем ресторане, кто-то впишет в свое плотное расписание время на медитацию, а кого-то заряжает энергией спорт. Если вас увлекает чтение, то это также стоит запланировать, хотя бы полчаса в день.

Так, по воскресеньям Ричард Брэнсон любит заниматься спортом, а по субботам - устраивает вечеринки.

5. Они не забывают о рутине

Повседневные дела очень важны, так как если вы не занимаетесь ими и откладываете на потом, то они накапливаются, но при этом вы постоянно помните о них, и это повышает тревожность.

Успешные люди не забывают о необходимости повседневных дел, будь то поход в магазин, прачечную или оплата счетов.

При этом не стоит делать все эти дела только в выходные, так как у вас может не остаться времени на отдых.

Чтобы выделить время на повседневные дела, необходимо часть из них выполнять на неделе и лишь немногие - в выходные.

Вы можете потратить всего 15 минут перед сном на выполнение каких-то дел на неделе, и это в итоге сэкономит множество сил.

А когда наступят выходные, запланируйте час или два на выполнение повседневных дел, которые требуют больше времени и внимания.

Вы будете чувствовать себя намного лучше, если повседневные дела не будут копиться.

6. Они проводят время в одиночестве и размышляют

Размышления, рефлексия и время в одиночестве бывают очень полезны для ума и тела.

Это также поможет лучше сформулировать свои цели, а значит, быстрее их достичь.

Успешные люди используют выходные, чтобы поразмышлять о том, что для них важно, и помедитировать.

Они задумываются о своих целях, о карьере, о том, как повысить свою квалификацию и улучшить навыки.

Согласно исследованию, которое провели гарвардские ученые, люди, которые тратили 15 минут в конце дня на размышления, учились лучше, чем те, кто этого не делал.

Еще одно исследование показало, что размышления и рефлексия помогают людям быть успешнее и эффективнее, а также чувствовать себя более счастливыми.