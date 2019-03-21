Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего

Многие задумываются о том, какие профессии будут востребованы в будущем. Особенно часто эти мысли посещают тех, у кого есть дети, ведь для своих детей мы хотим хорошего будущего и высокооплачиваемой работы.

Бюро трудовой статистики США опубликовала приблизительные оценки роста занятости в различных областях. В частности, эксперты сделали прогноз относительно зарплаты и числа рабочих мест к 2026 году для каждой специальности.

Ниже расскажем о 10 высокооплачиваемых профессиях, которые будут востребованы в будущем.

Системный аналитик

Количество новых рабочих мест, которые появятся с 2016 по 2026 год: 54 400

Средняя годовая зарплата в 2017 году: $88 270

Требуемое образование: степень бакалавра

Информационные технологии будут все больше входить в нашу жизнь. Без них не будет работать ни одно предприятие и ни один бизнес.

Поэтому системные аналитики будут очень востребованы на рынке труда, так как их деятельность позволяет обеспечивать бесперебойную работу всех систем.

Непосредственные руководители строительных бригад и работников на добычных предприятиях

Количество новых рабочих мест, которые появятся с 2016 по 2026 год: 75 800

Средняя годовая зарплата в 2017 году: $64 070

Требуемое образование: высшее образование

Строительство новых зданий и инфраструктуры будет расти. Кроме того, добывающие отрасли будут играть все более важную роль. В связи с этим, будет необходим персонал с соответствующими квалификациями.

Разработчики системного программного обеспечения

Количество новых рабочих мест, которые появятся с 2016 по 2026 год: 47 100

Средняя годовая зарплата в 2017 году: $107 600

Требуемое образование: степень бакалавра

Системное программирование является одной и наиболее широкой областью программного обеспечения. Такие специалисты будут востребованы практически во всех сферах.

Физиотерапевты

Количество новых рабочих мест, которые появятся с 2016 по 2026 год: 67 100

Cредняя годовая зарплата в 2017 году: $86 850

Требуемое образование: степень доктора или профессора

Физиотерапевт - врач, специалист с профессиональным образованием, который восстанавливает или сохраняет нарушенную двигательную способность и дееспособность пациента.

Преподаватели медицинских специальностей

Количество новых рабочих мест, которые появятся с 2016 по 2026 год: 60 600

Средняя годовая зарплата в 2017 году: $97 870

Требуемое образование: степень доктора или профессора

Спрос на представителей медицинских специальностей будет расти. Об этом говорит статистика в США.

Помимо этого, стоит отметить, что зарплаты врачей у них довольно высокие.

Соответственно, преподаватели также будут востребованы. В нашей стране в этой сфере ситуация несколько иная.

Менеджер информационных систем

Количество новых рабочих мест, которые появятся с 2016 по 2026 год: 44 200

Средняя годовая зарплата в 2017 году: $139 220

Требуемое образование: степень бакалавра

Рынок новейших технологий постоянно растет. Уже существующие на информационном рынке продукты совершенствуются.

Чтобы справится с лавиной этой информации, нужны люди, у которых не только тяга к компьютерам, но и которые обладают достаточным количеством навыков и знаний, чтобы совершенствоваться, т. е. быстро адаптироваться к новым технологиям, а также внедрять новые знания и умения в жизнь фирмы, что сделает ее конкурентоспособной на рынке.

Специалисты по предпринимательской деятельности

Количество новых рабочих мест, которые появятся с 2016 по 2026 год: 90 300

Средняя годовая зарплата в 2017 году: $70 010

Требуемое образование: степень бакалавра

В данную базовую группу включены специалисты, занятые рассмотрением заявок на изобретения, оформлением патентов, консультированием по ведению домашнего хозяйства, обеспечением связей с общественностью.

Менеджеры в области здравоохранения и медицины

Количество новых рабочих мест, которые появятся с 2016 по 2026 год: 72 100

Средняя годовая зарплата в 2017 году: $98 350

Требуемое образование: степень бакалавра

Последние два десятилетия активно развивается частный медицинский бизнес.

Медицинский менеджер - это специалист в сфере управления медицинским учреждением.

В его обязанности входит контроль за персоналом и финансами. Довольно широкий объем работы.

Аналитики рынка и специалисты по маркетингу

Количество новых рабочих мест, которые появятся с 2016 по 2026 год: 138 300

Средняя годовая зарплата в 2017 году: $63 230

Требуемое образование: степень бакалавра

Аналитик - высококвалифицированный специалист, который проводит аналитические исследования, обобщает полученную информацию в определенной сфере деятельности, в совершенстве владеет различными методами анализа, а также способен прогнозировать процессы и разрабатывать программы развития.

Менеджер-аналитик

Количество новых рабочих мест, которые появятся с 2016 по 2026 год: 115 200

Средняя годовая зарплата в 2017 году: $82 450

Требуемое образование: степень бакалавра

Аналитик с функционалом менеджера будет обладать еще более широким спектром деятельности. Такой специалист также будет более востребован.