Финансовые новости
- |
- 21.03.19
- |
- 17:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего
12:03 21.03.2019 |
Многие задумываются о том, какие профессии будут востребованы в будущем. Особенно часто эти мысли посещают тех, у кого есть дети, ведь для своих детей мы хотим хорошего будущего и высокооплачиваемой работы.
Бюро трудовой статистики США опубликовала приблизительные оценки роста занятости в различных областях. В частности, эксперты сделали прогноз относительно зарплаты и числа рабочих мест к 2026 году для каждой специальности.
Ниже расскажем о 10 высокооплачиваемых профессиях, которые будут востребованы в будущем.
Системный аналитик
Количество новых рабочих мест, которые появятся с 2016 по 2026 год: 54 400
Средняя годовая зарплата в 2017 году: $88 270
Требуемое образование: степень бакалавра
Информационные технологии будут все больше входить в нашу жизнь. Без них не будет работать ни одно предприятие и ни один бизнес.
Поэтому системные аналитики будут очень востребованы на рынке труда, так как их деятельность позволяет обеспечивать бесперебойную работу всех систем.
Непосредственные руководители строительных бригад и работников на добычных предприятиях
Количество новых рабочих мест, которые появятся с 2016 по 2026 год: 75 800
Средняя годовая зарплата в 2017 году: $64 070
Требуемое образование: высшее образование
Строительство новых зданий и инфраструктуры будет расти. Кроме того, добывающие отрасли будут играть все более важную роль. В связи с этим, будет необходим персонал с соответствующими квалификациями.
Разработчики системного программного обеспечения
Количество новых рабочих мест, которые появятся с 2016 по 2026 год: 47 100
Средняя годовая зарплата в 2017 году: $107 600
Требуемое образование: степень бакалавра
Системное программирование является одной и наиболее широкой областью программного обеспечения. Такие специалисты будут востребованы практически во всех сферах.
Физиотерапевты
Количество новых рабочих мест, которые появятся с 2016 по 2026 год: 67 100
Cредняя годовая зарплата в 2017 году: $86 850
Требуемое образование: степень доктора или профессора
Физиотерапевт - врач, специалист с профессиональным образованием, который восстанавливает или сохраняет нарушенную двигательную способность и дееспособность пациента.
Преподаватели медицинских специальностей
Количество новых рабочих мест, которые появятся с 2016 по 2026 год: 60 600
Средняя годовая зарплата в 2017 году: $97 870
Требуемое образование: степень доктора или профессора
Спрос на представителей медицинских специальностей будет расти. Об этом говорит статистика в США.
Помимо этого, стоит отметить, что зарплаты врачей у них довольно высокие.
Соответственно, преподаватели также будут востребованы. В нашей стране в этой сфере ситуация несколько иная.
Менеджер информационных систем
Количество новых рабочих мест, которые появятся с 2016 по 2026 год: 44 200
Средняя годовая зарплата в 2017 году: $139 220
Требуемое образование: степень бакалавра
Рынок новейших технологий постоянно растет. Уже существующие на информационном рынке продукты совершенствуются.
Чтобы справится с лавиной этой информации, нужны люди, у которых не только тяга к компьютерам, но и которые обладают достаточным количеством навыков и знаний, чтобы совершенствоваться, т. е. быстро адаптироваться к новым технологиям, а также внедрять новые знания и умения в жизнь фирмы, что сделает ее конкурентоспособной на рынке.
Специалисты по предпринимательской деятельности
Количество новых рабочих мест, которые появятся с 2016 по 2026 год: 90 300
Средняя годовая зарплата в 2017 году: $70 010
Требуемое образование: степень бакалавра
В данную базовую группу включены специалисты, занятые рассмотрением заявок на изобретения, оформлением патентов, консультированием по ведению домашнего хозяйства, обеспечением связей с общественностью.
Менеджеры в области здравоохранения и медицины
Количество новых рабочих мест, которые появятся с 2016 по 2026 год: 72 100
Средняя годовая зарплата в 2017 году: $98 350
Требуемое образование: степень бакалавра
Последние два десятилетия активно развивается частный медицинский бизнес.
Медицинский менеджер - это специалист в сфере управления медицинским учреждением.
В его обязанности входит контроль за персоналом и финансами. Довольно широкий объем работы.
Аналитики рынка и специалисты по маркетингу
Количество новых рабочих мест, которые появятся с 2016 по 2026 год: 138 300
Средняя годовая зарплата в 2017 году: $63 230
Требуемое образование: степень бакалавра
Аналитик - высококвалифицированный специалист, который проводит аналитические исследования, обобщает полученную информацию в определенной сфере деятельности, в совершенстве владеет различными методами анализа, а также способен прогнозировать процессы и разрабатывать программы развития.
Менеджер-аналитик
Количество новых рабочих мест, которые появятся с 2016 по 2026 год: 115 200
Средняя годовая зарплата в 2017 году: $82 450
Требуемое образование: степень бакалавра
Аналитик с функционалом менеджера будет обладать еще более широким спектром деятельности. Такой специалист также будет более востребован.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый контракт — новый Коболев. Почему «Нафтогаз» уже не будет прежним
|Осторожно, фейк: МВФ не отменял транш в 500 млн для Украины
|Готовность к обострению. Зачем «гибридам» на Донбассе секретная российская «Тирада»
|Появления покупателей и продавцов на межбанковских торгах 20 марта были стихийными
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего
|JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры
|10 успешных людей, которые не учились в университете
|Facebook теряет молодых пользователей — исследование
|К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека
|Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков
Это интересно
|За год средняя мощность DDoS-атак упала на 85%
|Vivo X27 Pro: смартфон с огромным дисплеем и четырьмя камерами
|Дисней закрыл сделку по покупке 21th Century Fox
|Камера-перископ и экран Super AMOLED: представлен смартфон Vivo X27
|Электроминивэн Mercedes-Benz EQV проедет без подзарядки 400 километров
|Топ-10 самых счастливых стран мира
|«Доступный» среднемоторный Aston Martin появится в 2022 году