Финансовые новости
- |
- 14.03.19
- |
- 03:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
10 успешных людей, которые не учились в университете
11:12 13.03.2019 |
В США набирает обороты скандал, связанный с взятками в элитные учебные заведения, которые якобы давали богатые родители в обмен на поступление их детей.
Родители нерадивых чад платили взятки размером до $6,5 млн, для того чтобы обеспечить поступления в такие элитные учебные заведения, как Джорджтаун, Стэнфорд, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Университет Сан-Диего, Университет Техаса, Йельский университет и другие.
ФБР выявило около 50 участников этой схемы. Родители заплатили владельцу Edge College & Career Network Уильяму Рику Сингеру в общей сложности $25 млн с 2011 по 2019 гг. Отдельно стоит отметить, что чаще всего дети не знали, что за их поступление в университеты и колледжи родители платили взятки.
Ниже мы расскажем о 10 успешных людях, которые вообще не учились в университете.
Леонардо Дель Веккио
Сегодня фирма "Люксотика", возглавляемая Леонардо Дель Веккио, - это целая бизнес-империя, имеющая в своих активах множество предприятий, выпускающих оптические и защитные линзы, оправы и аксессуары к очкам, расположенные в Америке, Китае и Италии и России.
Фирма, которую возглавляет Леонардо, дает ежегодный оборот $6 млрд, она выросла и развилась только благодаря его энергии, деловым качествам и личному энтузиазму.
Леонардо Дель Вечио родился в Милане в 1935 г., в 7 лет он был отдан в приют, потому что его мать не имела возможности содержать пятерых детей.
Свою трудовую деятельность Леонардо начал учеником механика на фабрике, выпускавшей автомобильные запасные части.
Микеле Ферреро
Микеле Ферреро - итальянский бизнесмен, владелец компании Ferrero, производящей шоколад и другие кондитерские изделия. Являлся самым богатым человеком Италии по версии журнала Forbes с состоянием $17 млрд.
Бренды компании Ferrero включают такие как "Нутелла", Mon Chéri, Ferrero Rocher, "Киндер-сюрприз", Raffaello, Tic Tac.
Компания Ferrero была основана Пьетро Ферреро, отцом Микеле. В 1957 г., когда руководство компанией перешло в руки Микеле, Ferrero была одной из наиболее успешных итальянских компаний.
Под руководством Микеле Ферреро компанией были созданы и укреплены такие бренды, как Nutella (с 1964 г.) и "Киндер Шоколад" (с 1968 г.).
С 1974 г. компания Ferrero начала производство "Киндер-сюрпризов", которых с тех пор было продано более миллиарда по всему миру.
Ли Шауки
Ли Шауки - китайский бизнесмен. Является основателем, председателем и финансовым директором Henderson Land Development Company Limited.
Henderson Land Development Co. Ltd. является собственностью и составным элементом компании Hang Seng Index.
Эта корпорация является третьей по величине в сфере сделок с недвижимостью. В специализацию компании входит инвестирование, контроль, строительство гостиниц, универмагов и многих других инфраструктур.
Ли Шауки - также владелец сети отелей Miramar.
Анна Винтур
Анна Винтур - британская журналистка, главный редактор американского издания журнала Vogue с 1988 г. Дама-командор ордена Британской империи (DBE). Признана одной из самых влиятельных фигур в мире современной моды, особенно в Америке.
Анна - старшая дочь главного редактора английского таблоида Evening Standard Чарльза Винтура. Еще будучи подростком, она увлеклась модной журналистикой.
В 15 лет Винтур консультировала своего отца относительно того, как сделать газету привлекательной для молодежи. Карьеру модного обозревателя она начала в британском журнале Harpers & Queen, где проработала шесть лет, пройдя путь от обозревателя до заместителя редактора.
Позже она переехала в США, где работала в журналах Harper's Bazaar, Viva, Savvy, New York.
В 1988 г. она вернулась в американский Vogue и возглавила его. Винтур полностью изменила вид журнала, создав уникальный для того времени образец глянцевой прессы.
Ее действия широко обсуждались в индустрии моды и привели к возникновению многих скандалов.
Ли Ка-Шин
Ли Ка-шин - гонконгский предприниматель и филантроп, один из самых влиятельных бизнесменов Азии.
В настоящее время является председателем правления компаний Cheung Kong Group и Hutchison Whampoa, капитализация которых составляет около 15% гонконгского фондового рынка.
Кроме того, структуры Ли Ка-шина построили в Гонконге каждую седьмую квартиру, они контролируют 70% грузооборота гонконгского порта, имеют существенные доли на рынке розничной торговли, мобильной связи и электроэнергетики.
В компаниях Ли Ка-шина занято более 270 тыс. человек, работающих в 53 странах мира.
Ингвар Кампрад
Ингвар Кампрад - шведский предприниматель, основатель компании IKEA - сети магазинов, торгующих товарами для дома. Был одним из богатейших людей мира.
Ингвар начал заниматься бизнесом еще в детском возрасте, продавая соседям спички. Он обнаружил, что может дешево брать их большими партиями в Стокгольме, а затем продавать их в розницу по низкой цене и иметь при этом хорошую прибыль.
Впоследствии он занимался продажей рыбы, рождественских украшений, семян, шариковых ручек и карандашей.
Ингвар основал предприятие, впоследствии ставшее IKEA, когда ему было 17 лет, на деньги, полученные в подарок от отца.
Ингвар Кампрад пообещал выделить почти €100 млн на благотворительность, после того как СМИ написали, что в 17 лет он был зарегистрированным членом шведской нацистской партии и привлекал в ряды партии новых членов.
Лилиан Беттанкур
Лилиан Беттанкур - французская предпринимательница и меценат, в прошлом была известна также как светская львица.
Была совладелицей основанной ее отцом в 1909 г. компании L'Oréal.
При состоянии $44,6 млрд она являлась одной из самых богатых женщин мира.
Беттанкур умерла в сентябре 2017 г.
Карл Альбрехт
Карл Альбрехт -миллиардер и самый богатый человек Германии. Его родители были простыми работягами: отец зарабатывал на жизнь, ежедневно опускаясь в шахту, а вот мать имела предпринимательскую жилу - мисс Альбрехт держала собственную продуктовую лавку, которая, собственно, и стала началом эры магазинов Aldi.
В 1946 году Карл Альбрехт и его младший брат стали развивать семейный бизнес, привнося в него собственные идеи и инновации.
Всего за четыре года они смогли открыть 13 новых магазинчиков, а уже к концу 1960 г. эта цифра увеличилась в десятки раз: братья владели 350 магазинами по всей Германии, при этом доля компании на национальном рынке составляла 47%.
Сегодня магазины Aldi можно встретить в США, Австралии, Новой Зеландии и других самых отдаленных уголках планеты.
Кристи Уолтон
Кристи Уолтон - наследница империи Walmart. Ее супруг Джон Уолтон был первостепенным наследником империи Walmart и сыном ее основателя Сэма Уолтона.
Муж завещал Кристи часть своего состояния, которое на тот момент оценивалось приблизительно в $18,2 млрд. Остальную часть он решил пожертвовать на благотворительность, а также передать своему сыну от первого брака.
Распорядиться деньгами Кристи смогла более чем правильно: сегодня ее состояние оценивается, по разным данным, примерно в $40-42 млн.
Кристи владеет 9% акций корпорации Walmart, является членом банковской группы Arvest Bank Group, Inc (управляет которой брат ее покойного мужа Джим Уолтон), а также имеет стабильный доход от "солнечного" бизнеса - компании, которая занималась разработкой первых солнечных батарей в США, а сейчас производит тонкопленочные фотоэлектрические (PV) модули и солнечные панели.
Амансио Ортега
Амансио Ортега - предприниматель, основатель и экс-президент Inditex, компании принадлежит 6750 магазинов в 88 странах мира.
Кроме того, Ортега инвестировал в недвижимость во Флориде, Мадриде, Лондоне и Лиссабоне, газовую промышленность, туризм и банки.
Владеет долей в футбольной лиге и конкурным полем. Амансио Ортега родился в семье железнодорожника, мать работала служанкой у богатой семьи немецких финансистов.
Из-за бедности семьи Амансио не смог закончить даже средней школы и с 13 лет начал работать посыльным в магазине рубашек.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Главным фактором влияния на курсовые тренды на межбанке 13 марта стал общий настрой рынка на рост котировок доллара
|План Медведчука: Почему языковой закон придется защищать в Конституционном суде
|Набсовет «Нафтогаза» предлагает Кабмину продлить контракт с Коболевым на 1 год
|Европарламент рекомендовал назначить спецпредставителя ЕС по Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|10 успешных людей, которые не учились в университете
|Facebook теряет молодых пользователей — исследование
|К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека
|Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков
|Пять секретов лучших специалистов по продажам
|Как продолжать работать, если совсем не хочется
Это интересно
|Цены на игровые мониторы падают, и это только начало
|Airbus презентовала аэротакси
|Топ-10 стран с самым чистым воздухом
|Toyota предлагает распылять в лицо угонщикам слезоточивый газ
|Barclays: собственная криптовалюта может принести Facebook до $19 млрд
|Subaru продемонстрировала «смелый» дизайн будущих моделей
|Компания Volvo намерена снизить максимальную скорость всех своих автомобилей до 180 километров в час