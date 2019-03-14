10 успешных людей, которые не учились в университете

В США набирает обороты скандал, связанный с взятками в элитные учебные заведения, которые якобы давали богатые родители в обмен на поступление их детей.

Родители нерадивых чад платили взятки размером до $6,5 млн, для того чтобы обеспечить поступления в такие элитные учебные заведения, как Джорджтаун, Стэнфорд, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Университет Сан-Диего, Университет Техаса, Йельский университет и другие.

ФБР выявило около 50 участников этой схемы. Родители заплатили владельцу Edge College & Career Network Уильяму Рику Сингеру в общей сложности $25 млн с 2011 по 2019 гг. Отдельно стоит отметить, что чаще всего дети не знали, что за их поступление в университеты и колледжи родители платили взятки.

Ниже мы расскажем о 10 успешных людях, которые вообще не учились в университете.

Леонардо Дель Веккио

Сегодня фирма "Люксотика", возглавляемая Леонардо Дель Веккио, - это целая бизнес-империя, имеющая в своих активах множество предприятий, выпускающих оптические и защитные линзы, оправы и аксессуары к очкам, расположенные в Америке, Китае и Италии и России.

Фирма, которую возглавляет Леонардо, дает ежегодный оборот $6 млрд, она выросла и развилась только благодаря его энергии, деловым качествам и личному энтузиазму.

Леонардо Дель Вечио родился в Милане в 1935 г., в 7 лет он был отдан в приют, потому что его мать не имела возможности содержать пятерых детей.

Свою трудовую деятельность Леонардо начал учеником механика на фабрике, выпускавшей автомобильные запасные части.

Микеле Ферреро

Микеле Ферреро - итальянский бизнесмен, владелец компании Ferrero, производящей шоколад и другие кондитерские изделия. Являлся самым богатым человеком Италии по версии журнала Forbes с состоянием $17 млрд.

Бренды компании Ferrero включают такие как "Нутелла", Mon Chéri, Ferrero Rocher, "Киндер-сюрприз", Raffaello, Tic Tac.

Компания Ferrero была основана Пьетро Ферреро, отцом Микеле. В 1957 г., когда руководство компанией перешло в руки Микеле, Ferrero была одной из наиболее успешных итальянских компаний.

Под руководством Микеле Ферреро компанией были созданы и укреплены такие бренды, как Nutella (с 1964 г.) и "Киндер Шоколад" (с 1968 г.).

С 1974 г. компания Ferrero начала производство "Киндер-сюрпризов", которых с тех пор было продано более миллиарда по всему миру.

Ли Шауки

Ли Шауки - китайский бизнесмен. Является основателем, председателем и финансовым директором Henderson Land Development Company Limited.

Henderson Land Development Co. Ltd. является собственностью и составным элементом компании Hang Seng Index.

Эта корпорация является третьей по величине в сфере сделок с недвижимостью. В специализацию компании входит инвестирование, контроль, строительство гостиниц, универмагов и многих других инфраструктур.

Ли Шауки - также владелец сети отелей Miramar.

Анна Винтур

Анна Винтур - британская журналистка, главный редактор американского издания журнала Vogue с 1988 г. Дама-командор ордена Британской империи (DBE). Признана одной из самых влиятельных фигур в мире современной моды, особенно в Америке.

Анна - старшая дочь главного редактора английского таблоида Evening Standard Чарльза Винтура. Еще будучи подростком, она увлеклась модной журналистикой.

В 15 лет Винтур консультировала своего отца относительно того, как сделать газету привлекательной для молодежи. Карьеру модного обозревателя она начала в британском журнале Harpers & Queen, где проработала шесть лет, пройдя путь от обозревателя до заместителя редактора.

Позже она переехала в США, где работала в журналах Harper's Bazaar, Viva, Savvy, New York.

В 1988 г. она вернулась в американский Vogue и возглавила его. Винтур полностью изменила вид журнала, создав уникальный для того времени образец глянцевой прессы.

Ее действия широко обсуждались в индустрии моды и привели к возникновению многих скандалов.

Ли Ка-Шин

Ли Ка-шин - гонконгский предприниматель и филантроп, один из самых влиятельных бизнесменов Азии.

В настоящее время является председателем правления компаний Cheung Kong Group и Hutchison Whampoa, капитализация которых составляет около 15% гонконгского фондового рынка.

Кроме того, структуры Ли Ка-шина построили в Гонконге каждую седьмую квартиру, они контролируют 70% грузооборота гонконгского порта, имеют существенные доли на рынке розничной торговли, мобильной связи и электроэнергетики.

В компаниях Ли Ка-шина занято более 270 тыс. человек, работающих в 53 странах мира.

Ингвар Кампрад

Ингвар Кампрад - шведский предприниматель, основатель компании IKEA - сети магазинов, торгующих товарами для дома. Был одним из богатейших людей мира.

Ингвар начал заниматься бизнесом еще в детском возрасте, продавая соседям спички. Он обнаружил, что может дешево брать их большими партиями в Стокгольме, а затем продавать их в розницу по низкой цене и иметь при этом хорошую прибыль.

Впоследствии он занимался продажей рыбы, рождественских украшений, семян, шариковых ручек и карандашей.

Ингвар основал предприятие, впоследствии ставшее IKEA, когда ему было 17 лет, на деньги, полученные в подарок от отца.

Ингвар Кампрад пообещал выделить почти €100 млн на благотворительность, после того как СМИ написали, что в 17 лет он был зарегистрированным членом шведской нацистской партии и привлекал в ряды партии новых членов.

Лилиан Беттанкур

Лилиан Беттанкур - французская предпринимательница и меценат, в прошлом была известна также как светская львица.

Была совладелицей основанной ее отцом в 1909 г. компании L'Oréal.

При состоянии $44,6 млрд она являлась одной из самых богатых женщин мира.

Беттанкур умерла в сентябре 2017 г.

Карл Альбрехт

Карл Альбрехт -миллиардер и самый богатый человек Германии. Его родители были простыми работягами: отец зарабатывал на жизнь, ежедневно опускаясь в шахту, а вот мать имела предпринимательскую жилу - мисс Альбрехт держала собственную продуктовую лавку, которая, собственно, и стала началом эры магазинов Aldi.

В 1946 году Карл Альбрехт и его младший брат стали развивать семейный бизнес, привнося в него собственные идеи и инновации.

Всего за четыре года они смогли открыть 13 новых магазинчиков, а уже к концу 1960 г. эта цифра увеличилась в десятки раз: братья владели 350 магазинами по всей Германии, при этом доля компании на национальном рынке составляла 47%.

Сегодня магазины Aldi можно встретить в США, Австралии, Новой Зеландии и других самых отдаленных уголках планеты.

Кристи Уолтон

Кристи Уолтон - наследница империи Walmart. Ее супруг Джон Уолтон был первостепенным наследником империи Walmart и сыном ее основателя Сэма Уолтона.

Муж завещал Кристи часть своего состояния, которое на тот момент оценивалось приблизительно в $18,2 млрд. Остальную часть он решил пожертвовать на благотворительность, а также передать своему сыну от первого брака.

Распорядиться деньгами Кристи смогла более чем правильно: сегодня ее состояние оценивается, по разным данным, примерно в $40-42 млн.

Кристи владеет 9% акций корпорации Walmart, является членом банковской группы Arvest Bank Group, Inc (управляет которой брат ее покойного мужа Джим Уолтон), а также имеет стабильный доход от "солнечного" бизнеса - компании, которая занималась разработкой первых солнечных батарей в США, а сейчас производит тонкопленочные фотоэлектрические (PV) модули и солнечные панели.

Амансио Ортега

Амансио Ортега - предприниматель, основатель и экс-президент Inditex, компании принадлежит 6750 магазинов в 88 странах мира.

Кроме того, Ортега инвестировал в недвижимость во Флориде, Мадриде, Лондоне и Лиссабоне, газовую промышленность, туризм и банки.

Владеет долей в футбольной лиге и конкурным полем. Амансио Ортега родился в семье железнодорожника, мать работала служанкой у богатой семьи немецких финансистов.

Из-за бедности семьи Амансио не смог закончить даже средней школы и с 13 лет начал работать посыльным в магазине рубашек.