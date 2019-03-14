10 успешных людей, которые не учились в университете

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

10 успешных людей, которые не учились в университете

 

В США набирает обороты скандал, связанный с взятками в элитные учебные заведения, которые якобы давали богатые родители в обмен на поступление их детей.

Родители нерадивых чад платили взятки размером до $6,5 млн, для того чтобы обеспечить поступления в такие элитные учебные заведения, как Джорджтаун, Стэнфорд, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Университет Сан-Диего, Университет Техаса, Йельский университет и другие.

ФБР выявило около 50 участников этой схемы. Родители заплатили владельцу Edge College & Career Network Уильяму Рику Сингеру в общей сложности $25 млн с 2011 по 2019 гг. Отдельно стоит отметить, что чаще всего дети не знали, что за их поступление в университеты и колледжи родители платили взятки.

Ниже мы расскажем о 10 успешных людях, которые вообще не учились в университете.

Леонардо Дель Веккио

Сегодня фирма "Люксотика", возглавляемая Леонардо Дель Веккио, - это целая бизнес-империя, имеющая в своих активах множество предприятий, выпускающих оптические и защитные линзы, оправы и аксессуары к очкам, расположенные в Америке, Китае и Италии и России.

 

Фирма, которую возглавляет Леонардо, дает ежегодный оборот $6 млрд, она выросла и развилась только благодаря его энергии, деловым качествам и личному энтузиазму.

Леонардо Дель Вечио родился в Милане в 1935 г., в 7 лет он был отдан в приют, потому что его мать не имела возможности содержать пятерых детей.

Свою трудовую деятельность Леонардо начал учеником механика на фабрике, выпускавшей автомобильные запасные части.

Микеле Ферреро

Микеле Ферреро - итальянский бизнесмен, владелец компании Ferrero, производящей шоколад и другие кондитерские изделия. Являлся самым богатым человеком Италии по версии журнала Forbes с состоянием $17 млрд.

 

Бренды компании Ferrero включают такие как "Нутелла", Mon Chéri, Ferrero Rocher, "Киндер-сюрприз", Raffaello, Tic Tac.

Компания Ferrero была основана Пьетро Ферреро, отцом Микеле. В 1957 г., когда руководство компанией перешло в руки Микеле, Ferrero была одной из наиболее успешных итальянских компаний.

Под руководством Микеле Ферреро компанией были созданы и укреплены такие бренды, как Nutella (с 1964 г.) и "Киндер Шоколад" (с 1968 г.).

С 1974 г. компания Ferrero начала производство "Киндер-сюрпризов", которых с тех пор было продано более миллиарда по всему миру.

Ли Шауки

Ли Шауки - китайский бизнесмен. Является основателем, председателем и финансовым директором Henderson Land Development Company Limited.

 

Henderson Land Development Co. Ltd. является собственностью и составным элементом компании Hang Seng Index.

Эта корпорация является третьей по величине в сфере сделок с недвижимостью. В специализацию компании входит инвестирование, контроль, строительство гостиниц, универмагов и многих других инфраструктур.

Ли Шауки - также владелец сети отелей Miramar.

Анна Винтур

Анна Винтур - британская журналистка, главный редактор американского издания журнала Vogue с 1988 г. Дама-командор ордена Британской империи (DBE). Признана одной из самых влиятельных фигур в мире современной моды, особенно в Америке.

 

Анна - старшая дочь главного редактора английского таблоида Evening Standard Чарльза Винтура. Еще будучи подростком, она увлеклась модной журналистикой.

В 15 лет Винтур консультировала своего отца относительно того, как сделать газету привлекательной для молодежи. Карьеру модного обозревателя она начала в британском журнале Harpers & Queen, где проработала шесть лет, пройдя путь от обозревателя до заместителя редактора.

Позже она переехала в США, где работала в журналах Harper's Bazaar, Viva, Savvy, New York.

В 1988 г. она вернулась в американский Vogue и возглавила его. Винтур полностью изменила вид журнала, создав уникальный для того времени образец глянцевой прессы.

Ее действия широко обсуждались в индустрии моды и привели к возникновению многих скандалов.

Ли Ка-Шин

Ли Ка-шин - гонконгский предприниматель и филантроп, один из самых влиятельных бизнесменов Азии.

 

В настоящее время является председателем правления компаний Cheung Kong Group и Hutchison Whampoa, капитализация которых составляет около 15% гонконгского фондового рынка.

Кроме того, структуры Ли Ка-шина построили в Гонконге каждую седьмую квартиру, они контролируют 70% грузооборота гонконгского порта, имеют существенные доли на рынке розничной торговли, мобильной связи и электроэнергетики.

В компаниях Ли Ка-шина занято более 270 тыс. человек, работающих в 53 странах мира.

Ингвар Кампрад

Ингвар Кампрад - шведский предприниматель, основатель компании IKEA - сети магазинов, торгующих товарами для дома. Был одним из богатейших людей мира.

 

Ингвар начал заниматься бизнесом еще в детском возрасте, продавая соседям спички. Он обнаружил, что может дешево брать их большими партиями в Стокгольме, а затем продавать их в розницу по низкой цене и иметь при этом хорошую прибыль.

Впоследствии он занимался продажей рыбы, рождественских украшений, семян, шариковых ручек и карандашей.

Ингвар основал предприятие, впоследствии ставшее IKEA, когда ему было 17 лет, на деньги, полученные в подарок от отца.

Ингвар Кампрад пообещал выделить почти €100 млн на благотворительность, после того как СМИ написали, что в 17 лет он был зарегистрированным членом шведской нацистской партии и привлекал в ряды партии новых членов.

Лилиан Беттанкур

Лилиан Беттанкур - французская предпринимательница и меценат, в прошлом была известна также как светская львица.

 

Была совладелицей основанной ее отцом в 1909 г. компании L'Oréal.

При состоянии $44,6 млрд она являлась одной из самых богатых женщин мира.

Беттанкур умерла в сентябре 2017 г.

Карл Альбрехт

Карл Альбрехт -миллиардер и самый богатый человек Германии. Его родители были простыми работягами: отец зарабатывал на жизнь, ежедневно опускаясь в шахту, а вот мать имела предпринимательскую жилу - мисс Альбрехт держала собственную продуктовую лавку, которая, собственно, и стала началом эры магазинов Aldi.

 

В 1946 году Карл Альбрехт и его младший брат стали развивать семейный бизнес, привнося в него собственные идеи и инновации.

Всего за четыре года они смогли открыть 13 новых магазинчиков, а уже к концу 1960 г. эта цифра увеличилась в десятки раз: братья владели 350 магазинами по всей Германии, при этом доля компании на национальном рынке составляла 47%.

Сегодня магазины Aldi можно встретить в США, Австралии, Новой Зеландии и других самых отдаленных уголках планеты.

Кристи Уолтон

Кристи Уолтон - наследница империи Walmart. Ее супруг Джон Уолтон был первостепенным наследником империи Walmart и сыном ее основателя Сэма Уолтона.

 

Муж завещал Кристи часть своего состояния, которое на тот момент оценивалось приблизительно в $18,2 млрд. Остальную часть он решил пожертвовать на благотворительность, а также передать своему сыну от первого брака.

Распорядиться деньгами Кристи смогла более чем правильно: сегодня ее состояние оценивается, по разным данным, примерно в $40-42 млн.

Кристи владеет 9% акций корпорации Walmart, является членом банковской группы Arvest Bank Group, Inc (управляет которой брат ее покойного мужа Джим Уолтон), а также имеет стабильный доход от "солнечного" бизнеса - компании, которая занималась разработкой первых солнечных батарей в США, а сейчас производит тонкопленочные фотоэлектрические (PV) модули и солнечные панели.

Амансио Ортега

Амансио Ортега - предприниматель, основатель и экс-президент Inditex, компании принадлежит 6750 магазинов в 88 странах мира.

 

Кроме того, Ортега инвестировал в недвижимость во Флориде, Мадриде, Лондоне и Лиссабоне, газовую промышленность, туризм и банки.

Владеет долей в футбольной лиге и конкурным полем. Амансио Ортега родился в семье железнодорожника, мать работала служанкой у богатой семьи немецких финансистов.

Из-за бедности семьи Амансио не смог закончить даже средней школы и с 13 лет начал работать посыльным в магазине рубашек.
По материалам: Вести Экономика
 

ПО РУБРИКАМ

13.03 Главным фактором влияния на курсовые тренды на межбанке 13 марта стал общий настрой рынка на рост котировок доллара

13.03 В январе-феврале НБУ привлек 848,6 млрд гривен средств банков

13.03 Денежная масса в феврале сократилась на 0,2% - НБУ

13.03 Индекс ПФТС 13 марта ускорил снижение

13.03 Депозитные ставки для физлиц 13.03.19

13.03 Курс доллара США 13 марта продолжает снижение после выхода статданных

13.03 Новое строительство жилья в Украине в 2018г возросло на 13,2%- Госстат

13.03 Объемов операций с электронными деньгами в Украине вырос более чем в два раза

13.03 «Призовые опросы» в соцсетях проводят мошенники - ПриватБанк

13.03 Справочный курс гривни опустился на 32,86 коп. до 26,6830 грн

13.03 Украина доразместила 10-летние еврооблигации на $350 млн

13.03 Курсы валют по карточным операциям на 13.03.19

13.03 НБУ продал 12 марта банкам депозитные сертификаты на 7,3 млрд гривен

13.03 Остатки средств на корсчетах банков 13.03.19

13.03 Биржи АТР 13 марта закрылись снижением на внешнем негативе

• дальше…

13.03 Правительство Мэй проиграло еще раз: парламент Британии запретил разводиться с ЕС без договора

13.03 Экс-глава штаба Трампа Манафорт получил еще 3,5 года тюрьмы

13.03 США лишили Иран $10 млрд доходов

13.03 Сенат Франции одобрил закон об ограничении прав демонстрантов

13.03 ФСБ России перекрыло все схемы поставок комплектующих для «Укроборонпрома», - Луценко

13.03 Европарламент рекомендовал назначить спецпредставителя ЕС по Украине

13.03 Трюдо с проблемами: чем закончится политический кризис у союзника Украины

13.03 Британское правительство опубликовало план на случай «жесткого брексита»

13.03 ФБР раскрыло коррупционную схему попадания в элитные университеты США

13.03 Майк Помпео: Европа не должна зависеть от российского газа

13.03 В Индонезии расследуют возможное вмешательство в выборы хакеров из РФ

13.03 США намерены увеличить поддержку армии Украины до $250 млн

13.03 Конгресс США одобрил пакет антикремлевских законов

13.03 В России сохраняются тенденции на увеличение вывоза частного капитала

13.03 Эрдоган довел Турцию до рецессии, которая больно бьет по «Газпрому»

• дальше…

13.03 Украина занимает второе место в Европе по залежам газа

13.03 Кабмин упростил порядок аккредитации медучреждений

13.03 Кабмин ввел с апреля выплату ежемесячной помощи в размере 1,7 тыс. гривен за третьего ребенка в семье

12.03 Петиция за легализацию медканнабиса в Украине набрала необходимые для ее рассмотрения Радой голоса

12.03 Приват24 открыл продажу единых билетов для проезда в городском транспорте Киева

12.03 Верховный суд разрешил застройщикам обходить процедуру согласования для застройки центральной части городов

12.03 Киевляне опасаются покупать квартиры в новостройках и скупают старое жилье

11.03 В Украине хотят изменить состав дорожного покрытия

06.03 Украина очень быстро меняет свою медицинскую систему - экономический эксперт ВОЗ

06.03 Киев будут передавать права на эксплуатацию парковок только через ProZorro

04.03 Шулявский мост начнут ломать 16 марта. Водителям показали схему движения

04.03 Минобразования Украины запускает е-документооборот

04.03 Украина в ночь перед выборами перейдет на «летнее время»

28.02 С апреля в Украине запустят систему электронных рецептов

28.02 В Украине в 2020 году может пройти перепись населения - Госстат

• дальше…

13.03 В эпицентре скандала. Почему Сытнику будет тяжело отмыться от Углавы

13.03 План Медведчука: Почему языковой закон придется защищать в Конституционном суде

13.03 ФСБ России перекрыло все схемы поставок комплектующих для «Укроборонпрома», - Луценко

13.03 Утечка материалов следствия по делу о коррупции в «оборонке» произошла в сентябре- 2018 - Луценко

13.03 Европарламент рекомендовал назначить спецпредставителя ЕС по Украине

13.03 Модернизированное железо: Что за танк Т-80БВ поставили на конвейер

13.03 Похоже, Гриценко окончательно смирился с ролью «четвертого непроходного»

13.03 США намерены увеличить поддержку армии Украины до $250 млн

13.03 Ход Кривоносом: Чем будет заниматься полковник в СНБО

12.03 Австрийская многоходовка Путина. Зачем провокатор Вершютц рвется в Украину

12.03 От назначения Кривоноса, как от томоса или безвиза, немалая польза не только Порошенко, но и всей стране

12.03 Европарламент заявил, что Россия больше не является стратегическим партнером ЕС

12.03 Выборы-2019: Что будет с оборонкой, если победит Тимошенко

12.03 Последний козырь Билецкого. Устроят ли «Нацдружины» нападение на Порошенко

11.03 Ошибка конфедерата. Как Билецкий порадовал Тягнибока и Кошулинского

• дальше…

13.03 Fiat представил концепт доступного электромобиля c невиданными возможностями кастомизации

13.03 Илону Маску разрешили рыть тоннель под Лас-Вегасом

13.03 Новый нанопористый материал обещает улучшить батареи и катализаторы

13.03 Bugatti Baby II: электромобиль для детей и взрослых за 30 000 евро

13.03 «Призовые опросы» в соцсетях проводят мошенники - ПриватБанк

13.03 ФБР раскрыло коррупционную схему попадания в элитные университеты США

13.03 Домашние 3D-технологии мертвы — сдалась даже NVIDIA

13.03 Цены на игровые мониторы падают, и это только начало

12.03 Airbus презентовала аэротакси

12.03 Toyota предлагает распылять в лицо угонщикам слезоточивый газ

12.03 Barclays: собственная криптовалюта может принести Facebook до $19 млрд

12.03 Subaru продемонстрировала «смелый» дизайн будущих моделей

12.03 Компания Volvo намерена снизить максимальную скорость всех своих автомобилей до 180 километров в час

12.03 Facebook подала в суд на двух киевских разработчиков за нанесение ущерба соцсети на $75 тыс.

11.03 Новый 1600-сильный Koenigsegg получил очень быстрый 9-ступенчатый «робот»

• дальше…

13.03 10 успешных людей, которые не учились в университете

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

12.02 Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

04.02 Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду

29.01 Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно