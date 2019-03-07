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К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека
14:57 07.03.2019 |
Уже через два года 40% операционных процессов на предприятиях будут настраиваться без участия человека.
Такой прогноз сделали в компании Microsoft на конференции Manufacture talks. IoT & other technologies, которая недавно прошла в столице.
"Уже к 2019 году 90% производителей расценивают, что будут максимально использовать облачные технологии для оптимизации процессов снабжения, а к 2020 году 40% операционных процессов на предприятии смогут настраиваться и учиться без участия человека", - подчеркнули в компании.
Во время конференции также рассказали, что на предприятиях постепенно внедряются технологии интернета вещей (IoT), однако этот процесс небыстрый.
"Уже сегодня в Украине их (IoT - ред.) используют 2% поставщиков оборудования, 47% - не предусмотрели возможность внедрения в систему IoT, а 51% поставщиков оборудования и вовсе не знают о возможности IoT для предприятий", - говорится в исследовании Microsoft.
Как отметил директор департамента предоставления IT-услуг "Метинвест Диджитал" Сергей Федчун, непременное условие успешного бизнеса - это трансформация бизнес-процессов за счет цифровых технологий (искусственного интеллекта, роботизации, дополненной реальности).
"Это точка, которая является мощным драйвером для развития предприятия и масштабирования успешных бизнес-проектов", - подчеркнул он.
Среди других технологических трендов, которые помогут предприятиям развиваться, по мнению специалистов Microsoft, - максимальное использование облачных технологий для оптимизации процесса поставок, обязательное подключение машин к сети производителя или интернета, а в течение 3-5 лет - построение цифровых двойников оборудования или процессов и другие .
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