Как продолжать работать, если совсем не хочется

У любого сотрудника бывают моменты, когда у него нет никакого настроения трудиться, а надо. Вот несколько стратегий, помогающих завершать самые разные начинания.

Мотивировать самого себя трудно. Эти усилия сравнимы с подвигом барона Мюнхгаузена: сохранять энтузиазм на протяжении всего времени работы над проектом или даже всей карьеры немногим проще, чем вытаскивать себя из болота за волосы. Кажется, сама наша психика противится постоянным усилиям - и здесь не помогут ни литры кофе, ни вдохновляющие цитаты.

Однако эффективные специалисты владеют сложным искусством самомотивации - и это одна из черт, отличающих их от прочих людей. Но как заставить себя двигаться к цели, когда совсем не хочется?

Мотивация у каждого своя, и то, что вдохновляет одного, может не впечатлить другого. Кроме того, некоторые люди проявляют больше упорства, чем другие. После 20 лет исследований в области мотивации мы сформулировали несколько эффективных стратегий, помогающих завершить самые разные начинания - например, похудеть, накопить на старость или внедрить в компании сложную инициативу. Поддержать вашу мотивацию помогут четыре набора приемов.

Думайте о цели, а не о тяготах

При наличии заранее составленного плана продавцы заключают больше сделок, а спортсмены получают большую отдачу от тренировок. Абстрактные цели («постараться сделать лучше») работают заметно хуже конкретных («привлечь 10 новых клиентов за месяц» или «пройти за день 10 000 шагов»). Первое правило таково: цели должны быть конкретными.

Кроме того, цели должны по возможности вызывать внутреннюю, а не внешнюю мотивацию. Внутренняя мотивация предполагает, что цель важна сама по себе; внешняя - что это лишь способ получить награду или избежать наказания. Внут­ренняя мотивация больше способствует успеху.

Взять, к примеру, новогодние обещания. Мы выяснили: чем приятнее выполнять данное себе обещание, тем больше шансов на его выполнение, даже если это не самое важное дело (например, занятия йогой или отказ от телефона по субботам). Хотя новогодние зароки обычно сложно соблюдать - иначе они были бы не нужны.

Многие держатся за свою должность только из-за денег, чувствуя себя «рабами зарплаты». Но в таких ситуациях люди обычно работают без энтузиазма. Это доказывает, что одна только внешняя мотивация не ведет к истинному успеху.

Мои исследования показали, что большинство людей считают важным поддерживать хорошие отношения с коллегами и начальством. При этом они не припоминают, чтобы офисная дисциплина влияла на их успех на прошлых должностях, и не считают ее необходимой для дальнейшего роста. Вывод: чтобы помочь себе многого достичь, при выборе должности и проектов нужно учитывать и внутреннюю мотивацию.

Если это невозможно (мы ведь не всегда делаем то, что любим), важно научиться находить в работе хотя бы что-то приятное. Почаще думайте о том, как получить удовлетворение от выполнения обязанностей. Возможно, нелюбимая должность дает шанс показать свои умения руководству, или обзавестись полезными связями, или помочь множеству людей. Наконец, всегда можно разбавить скучные дела чем-то приятным: слушать музыку, разбирая почту, или заниматься рутиной в кругу друзей, семьи или близких коллег.

Найдите способы эффективного поощрения

Если перед вами стоит особо сложная задача или у вас начался непростой карьерный период, придумайте для себя внешние мотиваторы - краткосрочные или среднесрочные. Особенно хорошо, если они дополнят вознаграждение от организации. Например, решите, что после завершения проекта вы возьмете отпуск или побалуете себя желанной покупкой. Но старайтесь избегать ложных целей. Не стоит вознаграждать себя за количество выполненных задач или скорость работы, если истинная цель - повысить качество. Бухгалтер, поощряющий себя за быстрое завершение аудиторского проекта, наверняка наделал кучу ошибок; а продавец, вознаградивший себя за некую сумму продаж без учета доли повторных покупок, вероятно, потерял часть клиентов.

Другая ошибка - выбирать поощрения, уничтожающие достигнутый результат. Если в награду за ударную работу на прошлой неделе вы позволите себе расслабиться на текущей, это смажет впечатление от ваших успехов. Психологи ­отмечают, что достижение поставленных целей люди часто воспринимают как некую индульгенцию - и в итоге делают шаг назад.

Не все поощрения одинаково эффективны. Эксперименты показали: большинство людей активнее борются (тратят больше усилий, времени и денег) за негарантированную награду (50% вероятности получить $150, а 50% - только $50), чем за гарантированную (100% вероятности получить $100); возможно, дело в том, что первая вызывает больший азарт. На работе негарантированные стимулы создать сложно, но возможно. Внесите элемент игры: предложите сотрудникам за успешное выполнение задачи выбрать наугад один из двух конвертов (с меньшей или большей суммой).

Боязнь потери порой может мотивировать сильнее, чем стремление получить награду. В 2016 г. ученые из Университета Пенсильвании предложили людям каждый день на протяжении шести месяцев проходить по 7000 шагов. Одним участникам платили $1,40 за каждый успешный день, другим приходилось самим отдавать столько же за каждый неуспешный. Последние достигали цели в полтора раза чаще. Существуют онлайн-сервисы, например StickK.com, предлагающие пользователю выбрать цель (например, «бросить курить») и назначить себе штраф за ее недостижение: пожертвовать деньги неприятной ему организации или политической партии.

Поддерживайте прогресс

Как правило, наибольшая заинтересованность наблюдается в начале и в конце проекта, а середина «провисает». В одном эксперименте участники, вырезавшие фигуры из бумаги, больше всего старались в начале и в конце процесса, а в середине чаще халтурили. К счастью, есть способы преодолеть эту нашу слабость.

1. Ставить промежуточные цели. Если временные интервалы между такими целями будут небольшими (допустим, вы будете ставить не только квартальные, но и недельные цели по продажам), времени на промедление просто не останется.

2. Изменить взгляд на достигнутый прогресс. Когда мы чувствуем, что проделали значительную часть пути и цель близка, мы наращиваем усилия. Так, потребители начинают тратить больше, когда видят, что скоро сумма покупок позволит им получить награду по программе лояльности. Попробуйте мысленно отодвинуть начало проекта подальше в прошлое - например, отсчитывайте его время не от начала работы, а от момента появления идеи.

3. Еще одна психологическая уловка - сосредоточиться в первой половине проекта на том, что уже сделано, а во второй - на том, что осталось. Это помогает повысить мотивацию. Например, чтобы стимулировать покупки, в начале полезно показывать клиенту, сколько он уже купил («вы совершили уже две покупки из десяти!»), а в конце - сколько еще надо купить («вы всего в двух покупках от бонуса!»).

Эта тактика хорошо работает и для рутинных задач (скажем, разослать 40 благодарственных писем), и для более сложных (научиться играть на фортепиано). Человек, делающий рассылку, для повышения мотивации сначала должен думать о том, как растет объем сделанного, а после 20 писем - о том, как сокращается объем несделанного.

Используйте влияние окружающих

Человек - существо социальное. Мы постоянно оглядываемся - и во многом ориентируемся - на действия других. Даже простое соседство с продуктивным коллегой может улучшить наши результаты. Однако с мотивацией сложнее. При виде коллеги, легко справляющегося с задачей, которая нас самих ставит в тупик, мы можем отреагировать по-разному: либо вдохновиться, либо потерять интерес и решить, что другие сделают эту работу лучше вас. Правда, делегировать задачи удается не всегда (особенно на работе). Но можно использовать влияние среды в своих интересах. Как?

Не стоит пассивно наблюдать за целеустремленным и успешным коллегой: это может вас демотивировать. Лучше поинтересуйтесь у него, ради чего он так усердно трудится и почему считает это важным. Мои исследования показали: чтобы заинтересоваться товаром, недостаточно знать, что его купил кто-то из друзей, - нужно, чтобы друг похвалил этот товар. Послушав, что говорят о своих целях люди, достойные подражания, вы наверняка вдохновитесь и поверите в свои силы.

Порой давать советы даже полезнее для мотивации, чем просить их: консультируя других, мы становимся увереннее в себе и ощущаем прилив сил. В моем недавнем исследовании люди, стремившиеся к цели (например, искавшие работу), полагали, что нуждаются в советах экспертов, - но в действительности им было намного полезнее самим давать советы таким же людям. Предлагая другим план действий, они начинали следовать ему сами, становясь в процессе активнее и успешнее.

Еще один способ использовать положительное влияние среды - осознать, что далеко не всегда завершить начатое вдохновляют нас те, кто сам успешно занимался чем-то подобным. Чаще всего это просто наши единомышленники - друзья, близкие или наставники. Подумайте об этих людях и о том, как они порадуются вашим успехам, - это может стать мощным внутренним стимулом. Женщина найдет удовлетворение в монотонной работе, если почувствует, что своим трудом подает хороший пример дочери; а мужчина станет охотнее заниматься спортом, если представит, как ярко будет выглядеть потом в компании друзей.

В позитивной психологии есть понятие потока - состояния активного, приятного и глубокого погружения в какое-либо занятие. Увы, в повседневной жизни состояния потока достичь трудно - или оно быстро проходит. Куда чаще мы чувствуем себя Мюнхгаузеном в болоте. Если вам приходится тянуть себя за волосы к важной цели, отыщите внутренние и внешние мотиваторы, выберите себе хорошие поощрения, смещайте фокус внимания вперед или назад в зависимости от близости к финишу - и не забудьте использовать влияние среды. Самомотивация - один из самых сложных навыков, но без нее не достичь успеха.

Айелет Фишбах - профессор бихевиористики и маркетинга Школы бизнеса им. Бута Чикагского университета.