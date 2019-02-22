Финансовые новости
- |
- 22.02.19
- |
- 02:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Какими станут собеседования будущего
22:59 21.02.2019 |
2000 человек, пытавшихся устроиться на работу в McKinsey за последние четыре месяца, оказывались перед монитором компьютера, где видели изображение острова и следующие слова: «Вы смотритель острова, где растения и животные существуют во множестве различных экосистем».
Так начинается компьютерная игра, которую консалтинговая компания начала тестировать в качестве инструмента подбора умных и технически подкованных кандидатов, которые не входят в традиционный круг поисков - выпускников бизнес-школ университетов Лиги плюща.
Об этой игре Financial Times рассказал один из осведомленных консультантов. В лондонском офисе McKinsey разрешили журналистке попробовать сыграть в эту игру. Ее провели в комнату, где находился компьютер и двое сотрудников компании. Они объяснили, зачем McKinsey испытывает эту игру. Выяснилось, что от риска технического отставания, который порождают слишком быстро развивающиеся технологии, не застрахована даже такая гигантская компания, как McKinsey. В нее ежегодно хотят устроиться на работу примерно 750 000 кандидатов, а попадают менее 1% из них. Клиентам McKinsey нужна консультативная помощь, чтобы сориентироваться в мире больших данных и других технологических новинок, поэтому консалтинговой фирме необходимы сотрудники, способные такую помощь оказывать. И желательно заполучить их раньше, чем это сделают Google или Facebook.
Проблема в том, что собеседования в McKinsey очень сложные и архаичные. Три года подряд они признавались самыми трудными в мире, согласно рейтингу сайта Glassdoor. Это может отпугнуть именно тех людей, которые нужны компании, или затруднить их поиск среди кандидатов. Поэтому в McKinsey решили проверить, не будет ли легче выявить подходящих кандидатов, если к череде проверок и собеседований добавится компьютерная игра.
Когда компьютер запустился, у автора этой статьи возникло щемящее чувство, забытое с тех пор, как она в последний раз искала новую работу 15 лет назад, – страх собеседования. Двое сотрудников McKinsey молча наблюдали, как она стучит по клавиатуре. В ее голове всплывали глубоко запрятанные воспоминания о сбивчивом выступлении на трудном собеседовании пятнадцатилетней давности.
Игра на собеседовании в McKinsey не имеет ничего общего с известной компьютерной игрой в жанре экшн и приключений Grand Theft Auto. Сначала нужно было придумать, как создать здоровый коралловый риф. Это не так просто, как может показаться, даже если вам рассказали, на каких глубинах какие рыбы и какие кораллы чувствуют себя лучше всего. Затем пришлось спасать стаю птиц от неизвестного жуткого вируса.
Автору удалось не совсем уж оконфузиться с созданием рифа. Но вот попытки рассчитать оптимальную микродозу вакцины для птиц не увенчались успехом, время в игре шло, а все, что получилось, – гора погибших птичек. Кто-то из сотрудников McKinsey вежливо сказал, что ни один кандидат из игры не выбывает. Однако автор решила не демонстрировать дальше, что она не подходит для работы в McKinsey ни по каким критериям, и завершила игру. Журналисты Financial Times вряд ли являются целевой аудиторией для рекрутинговой службы McKinsey, но есть сомнения, что средний кандидат разберется в игре.
Многим игра может понравиться, но дело не в ней. Вопрос стоит шире: как компании будут проводить собеседования с кандидатами уже в ближайшем будущем. Прошло два года с выхода книги The 100-Year Life двух профессоров London Business School Линды Грэттон и Эндрю Скотта, оживившей дискуссию о будущем работы. Авторы книги предполагают, что в будущем жизнь человека уже не будет делиться на три стадии: образование, работа и пенсия. Вынужденные работать до преклонных лет в эпоху растущей неопределенности люди все чаще будут делать перерывы, чтобы переосмыслить карьеру и получить другие навыки. И собеседования для приема на работу тоже могут стать совершенно другими.
Компьютерную игру про остров для McKinsey разработал американский стартап Imbellus. Его основательнице Ребекке Кантар 20 с небольшим лет, она бросила учебу в Гарварде и хочет радикально изменить способы оценки человеческих возможностей. Она считает, что в эпоху всеобщей автоматизации нужно оценивать, как люди думают, а не просто их знания, а работодателям нужно понимать, какие навыки составляют интеллект человека. С Кантар согласны многие влиятельные люди. Forbes недавно внес ее компанию в список стартапов, основанных предпринимателями моложе 30 лет и получивших самое большое финансирование.
McKinsey поступает правильно, проверяя идеи Кантар. Однако не стоит останавливаться только на играх - всем хочется узнать, как новые теории работают на практике.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Нацбанк поддержал доллар 21 февраля. Его курс на межбанке перестал падать
ТОП-НОВОСТИ
|Ответный удар. Как Тимошенко убеждают отказаться от «грязной борьбы»
|Как Порошенко перед выборами поставит Тимошенко и Ляшко в языковой угол
|Катерина Рожкова: Собственники более 10 банков не понимают, что с ними делать
|ИФ: Координировал и финансировал «избирательную пирамиду» народный депутат из фракции «Батькивщина» Валерий Дубиль
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму
|Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам
|Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ
|Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США
|Как выглядит в Германии идеальное рабочее место
Это интересно
|Дебют Vivo V15 Pro: смартфон с камерой-перископом и экраном без рамок
|Количество электромобилей в мире в 2018 году выросло на 64% до 5,6 млн
|Citroen показал «самый маленький» электрокроссовер
|Volkswagen расстанется с неэкологичными поставщиками
|«Русские хакеры» оказались самыми быстрыми в мире
|Toyota Hiace впервые за 15 лет сменила поколение
|Беспилотные авто Waymo в среднем требуют вмешательства водителя один раз на 18 000 км, а у Apple — на 1,8 км