Какими станут собеседования будущего

Пилита Кларк / Financial Times

2000 человек, пытавшихся устроиться на работу в McKinsey за последние четыре месяца, оказывались перед монитором компьютера, где видели изображение острова и следующие слова: «Вы смотритель острова, где растения и животные существуют во множестве различных экосистем».

Так начинается компьютерная игра, которую консалтинговая компания начала тестировать в качестве инструмента подбора умных и технически подкованных кандидатов, которые не входят в традиционный круг поисков - выпускников бизнес-школ университетов Лиги плюща.

Об этой игре Financial Times рассказал один из осведомленных консультантов. В лондонском офисе McKinsey разрешили журналистке попробовать сыграть в эту игру. Ее провели в комнату, где находился компьютер и двое сотрудников компании. Они объяснили, зачем McKinsey испытывает эту игру. Выяснилось, что от риска технического отставания, который порождают слишком быстро развивающиеся технологии, не застрахована даже такая гигантская компания, как McKinsey. В нее ежегодно хотят устроиться на работу примерно 750 000 кандидатов, а попадают менее 1% из них. Клиентам McKinsey нужна консультативная помощь, чтобы сориентироваться в мире больших данных и других технологических новинок, поэтому консалтинговой фирме необходимы сотрудники, способные такую помощь оказывать. И желательно заполучить их раньше, чем это сделают Google или Facebook.

Проблема в том, что собеседования в McKinsey очень сложные и архаичные. Три года подряд они признавались самыми трудными в мире, согласно рейтингу сайта Glassdoor. Это может отпугнуть именно тех людей, которые нужны компании, или затруднить их поиск среди кандидатов. Поэтому в McKinsey решили проверить, не будет ли легче выявить подходящих кандидатов, если к череде проверок и собеседований добавится компьютерная игра.

Когда компьютер запустился, у автора этой статьи возникло щемящее чувство, забытое с тех пор, как она в последний раз искала новую работу 15 лет назад, – страх собеседования. Двое сотрудников McKinsey молча наблюдали, как она стучит по клавиатуре. В ее голове всплывали глубоко запрятанные воспоминания о сбивчивом выступлении на трудном собеседовании пятнадцатилетней давности.

Игра на собеседовании в McKinsey не имеет ничего общего с известной компьютерной игрой в жанре экшн и приключений Grand Theft Auto. Сначала нужно было придумать, как создать здоровый коралловый риф. Это не так просто, как может показаться, даже если вам рассказали, на каких глубинах какие рыбы и какие кораллы чувствуют себя лучше всего. Затем пришлось спасать стаю птиц от неизвестного жуткого вируса.

Автору удалось не совсем уж оконфузиться с созданием рифа. Но вот попытки рассчитать оптимальную микродозу вакцины для птиц не увенчались успехом, время в игре шло, а все, что получилось, – гора погибших птичек. Кто-то из сотрудников McKinsey вежливо сказал, что ни один кандидат из игры не выбывает. Однако автор решила не демонстрировать дальше, что она не подходит для работы в McKinsey ни по каким критериям, и завершила игру. Журналисты Financial Times вряд ли являются целевой аудиторией для рекрутинговой службы McKinsey, но есть сомнения, что средний кандидат разберется в игре.

Многим игра может понравиться, но дело не в ней. Вопрос стоит шире: как компании будут проводить собеседования с кандидатами уже в ближайшем будущем. Прошло два года с выхода книги The 100-Year Life двух профессоров London Business School Линды Грэттон и Эндрю Скотта, оживившей дискуссию о будущем работы. Авторы книги предполагают, что в будущем жизнь человека уже не будет делиться на три стадии: образование, работа и пенсия. Вынужденные работать до преклонных лет в эпоху растущей неопределенности люди все чаще будут делать перерывы, чтобы переосмыслить карьеру и получить другие навыки. И собеседования для приема на работу тоже могут стать совершенно другими.

Компьютерную игру про остров для McKinsey разработал американский стартап Imbellus. Его основательнице Ребекке Кантар 20 с небольшим лет, она бросила учебу в Гарварде и хочет радикально изменить способы оценки человеческих возможностей. Она считает, что в эпоху всеобщей автоматизации нужно оценивать, как люди думают, а не просто их знания, а работодателям нужно понимать, какие навыки составляют интеллект человека. С Кантар согласны многие влиятельные люди. Forbes недавно внес ее компанию в список стартапов, основанных предпринимателями моложе 30 лет и получивших самое большое финансирование.

McKinsey поступает правильно, проверяя идеи Кантар. Однако не стоит останавливаться только на играх - всем хочется узнать, как новые теории работают на практике.