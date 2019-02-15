В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

Люси Хукер / Би-би-си

Когда в Нью-Йорке, Лондоне, Милане или Париже начинается неделя моды, сотни моделей устремляются в эти модные столицы мира в поисках работы. Многие из них возвращаются домой, не заработав ни гроша.

Анна (имя изменено) работает моделью с 17 лет. На мировых подиумах она представляла одежду от Prada, Mulberry, Comme des Garcons и многих других известных брендов.

Она работает три года, но по-прежнему не может отдать долг в десять тысяч евро нанимавшим ее агентствам.

"Долги начались одновременно с моей модельной карьерой", - признается она.

Первое агентство, с которым Анна подписала контракт, выделило ей 350 фунтов на пробную фотосессию. Этот долг был записан на личный счет Анны.

Потом Анну отвезли в Лондон на кастинг. Стоимость перелета и проживания тоже записали на ее счет. Долги начали расти.

"Меня спросили, нужен ли мне водитель, но не объяснили, что это очень дорого, а платить придется мне", - рассказывает модель.

Проблема в том, что модельные агентства обычно оплачивают клиенткам перелет и проживание, но в этой сфере принято, что эти деньги нужно вернуть.

Таким образом, если модель полетит на Лондонскую неделю моды, которая начнется в эту пятницу, и не найдет работы, она (или он) должна будет вернуть агентству стоимость перелета и прочие издержки.

Анна впервые столкнулась с этой проблемой в 18 лет, когда поехала в США на кастинги в рамках Нью-Йоркской недели моды. Прилетев, она заболела и не смогла пойти ни на один из них.

После этого, рассказывает Анна, ей почти не платили за работу. Агентства в Париже, Лондоне и Нью-Йорке забирали все ее гонорары в счет долгов.

Россиянка Екатерина Ожиганова уверена, что проблему скрытых долгов, которые набирают модели в попытке сделать карьеру в одной из самых рискованных профессий в мире, необходимо решать.

Модели не любят обсуждать друг с другом свои гонорары, говорит Екатерина Ожиганова

Ожиганова - российская модель, работающая в Париже. Она основала ассоциацию Model Law, ставшую первой во Франции некоммерческой организацией, занявшейся защитой прав моделей.

"Раньше сексуальное насилие было запретной темой, - говорит она. - Сегодня на каждом углу кричат про сексуальную эксплуатацию. Но о деньгах никто говорить не хочет. Все об этом просто молчат".

Успех в модельном бизнесе измеряется заработком, поэтому девушки нечасто обсуждают между собой денежные вопросы.

Model Law помогает им разобраться в своих финансах.

"Главная проблема - это нехватка информации, - говорит Екатерина. - Модели не знают, сколько денег им должны платить".

В особенности это касается девушек, приехавших из небогатых стран. Они наиболее уязвимы, хотя проблемы с долгом могут возникнуть и у граждан западноевропейских стран или США.

"Здесь то же самое, что происходит с любым работником, приезжающим в более богатую страну", - утверждает Екатерина Ожиганова.

"Существует языковой барьер. Они не могут прочесть документы, не понимают, что написано в контракте. Они прыгают в бездну", - говорит она о начинающих моделях.

Усугубляет положение то, что начинающих моделей сегодня пруд пруди. Работы на всех не хватает, поэтому гонорары могут быть очень низкими.

Некоторые фотосессии в журналах не оплачиваются вовсе. Разброс гонораров за участие в фэшн-шоу - от 50 фунтов в день до 1000 фунтов. Гонорар за участие в кампании бренда достигает десятков тысяч.

Однако долг модели - это не совсем долг в обычном понимании этого слова, утверждает директор британской ассоциации фотомоделей Джон Хорнер.

Директор британской ассоциации фотомоделей Джон Хорнер утверждает, что долги многих моделей в конечном итоге списываются

Если начинающая модель решает уйти из бизнеса, агентства обычно не прилагают усилий, чтобы получить долг, утверждает Хорнер. Вместо этого агентства моды просто списывают свои затраты.

"Агентства не выбивают деньги у моделей, как это в других сферах делают коллекторы, - говорит он. - Долг остается за нами".

На балансе лондонского агентства Хорнера Models 1 около шестидесяти тысяч фунтов таких долгов. Возможно, что они никогда не будут оплачены, если его модели не станут сверхуспешными.

Агентства обязаны ежемесячно присылать моделям подробные счета с перечнем затрат, но, возможно, эти документы не всегда читают.

Большинство ставших известными моделей довольно быстро окупают первые инвестиции и начинают зарабатывать сами, говорит Хорнер.

Эстер Киннир-Дерангс - соосновательница небольшого лондонского агентства Linden Staub. Оно открылось три года назад и в своей работе старается относиться к моделям лучше.

Эстер считает, что выдача авансов начинающим моделям с последующим возмещением затрат естественны для этого бизнеса.

Эстер Киннир-Дерангс (справа) считает, что агентства должны брать на себя больше ответственности за моделей

Проблема, считает она, в том, что многие агентства считают девушек расходным материалом.

Агентства, по ее словам, "бросают на подиум сотни девушек и смотрят какая из них к нему прилипнет".

Зачастую в самом уязвимом положении оказываются девушки из Восточной Европы.

Родители с радостью отправляют их за границу, уверенные, что это их шанс, и задают слишком мало вопросов. Сами девушки часто еще не умеют распоряжаться деньгами и строить карьеру.

"Я считаю, что обучение модели - это наша обязанность, независимо от того, где мы ее наняли - в Сибири, в Африке или в Лондоне", - говорит Киннир-Дерангс.

Кэндис (имя изменено) - французская модель восточноафриканского происхождения. Она говорит, что в начале своей карьеры даже не представляла, что с нее могут потребовать деньги за перелеты или проживание.

"Только когда получаешь первый контракт, понимаешь, что все это было не бесплатно", - говорит она.

"Ты спрашиваешь, где зарплата, а тебе говорят: "Зарплаты нет, потому что ты в долгах". Вот тогда ты все и понимаешь", - рассказывает она.

Кэндис признает, что финансовое бремя действительно в итоге ложится на агентства, но моделям из-за долгов приходится испытывать серьезный стресс.

"Поездка на неделю моды - это всегда риск того, что домой ты вернешься с новыми долгами, - говорит она. - Наверное, 40%, возможно и больше возвращаются домой ни с чем. Отсюда такой стресс".