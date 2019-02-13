Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

Согласно новому исследованию, проведенному в соавторстве с сотрудниками Принстонского университета, Беркли, Школы бизнеса им. Бута при Чикагском университете и Министерства финансов США, 0,1% населения, или те, кто зарабатывает более $1,6 млн в год, - это работающие богатые.

Используя налоговые данные по 11 млн фирм, исследователи обнаружили, что предприниматели, такие как врачи, юристы, финансисты, автодилеры, способствуют росту неравенства доходов.

"Владельцы бизнеса, составляющие 0,1% населения, зарабатывающие от $390 тыс. до $1,6 млн в год, включают врачей, профессиональных и технических работников, стоматологов, специалистов в сфере торговли и юридических лиц. Владельцами бизнеса, заработавшими более $1,6 млн, были врачи, стоматологи и другие квалифицированные специалисты, а также финансовые инвесторы, автодилеры и компании, занимающиеся добычей нефти и газа", - отмечает Princeton.edu.

"Мы решили понять, что привело к росту доходов в последние годы, и это заставило нас отвергнуть ряд предыдущих выводов о богатых. Люди зарабатывают много миллионов долларов, развивая частный бизнес. И об этом стоит всегда помнить, начиная дебаты о налогообложении миллионеров", - говорит соавтор исследования Оуэн Зидар, доцент кафедры экономики Школы им. Вудро Вильсона при Принстонском университете.

В попытке проанализировать влияние налоговых реформ 2017 г. на малые предприятия и компании сквозного налогообложения в документе рассматривается влияние аналогичных налоговых реформ при президенте Рейгане, в рамках которых были повышены корпоративные налоги и понижены налоги для физических лиц, сделав компании сквозного налогообложения гораздо привлекательнее.

"Ученые обнаружили, что среднее число владельцев компаний сквозного налогообложения составляло два человека, они достигли пика доходов в свои 50 лет. Около 93% этих владельцев активно занимались бизнесом. 75% дохода поступает от доходов человеческого капитала. Например, самый высокий доход был получен от активного предоставления услуг, а также благодаря репутации и мастерству предпринимателей, а не от простого владения финансовыми активами", - отмечает Princeton.edu.

Последствия смерти владельца

Также исследователи проанализировали, что происходило с бизнесом после смерти владельца или после его отхода от дел. В обоих случаях прибыль падала более чем на 80% и больше не восстанавливалась.

"Мы пытались показать, что большая часть дохода была получена от компаний со сквозным налогообложением. Деятельность предпринимателей - это скорее тяжелый труд, а не привычка сидеть без дела. Исходя из наших результатов обучение следующего поколения новаторов в стране важнее, чем введение налоговых льгот", - сказал Зидар.