Финансовые новости
- |
- 13.02.19
- |
- 22:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США
14:05 13.02.2019 |
Согласно новому исследованию, проведенному в соавторстве с сотрудниками Принстонского университета, Беркли, Школы бизнеса им. Бута при Чикагском университете и Министерства финансов США, 0,1% населения, или те, кто зарабатывает более $1,6 млн в год, - это работающие богатые.
Используя налоговые данные по 11 млн фирм, исследователи обнаружили, что предприниматели, такие как врачи, юристы, финансисты, автодилеры, способствуют росту неравенства доходов.
"Владельцы бизнеса, составляющие 0,1% населения, зарабатывающие от $390 тыс. до $1,6 млн в год, включают врачей, профессиональных и технических работников, стоматологов, специалистов в сфере торговли и юридических лиц. Владельцами бизнеса, заработавшими более $1,6 млн, были врачи, стоматологи и другие квалифицированные специалисты, а также финансовые инвесторы, автодилеры и компании, занимающиеся добычей нефти и газа", - отмечает Princeton.edu.
"Мы решили понять, что привело к росту доходов в последние годы, и это заставило нас отвергнуть ряд предыдущих выводов о богатых. Люди зарабатывают много миллионов долларов, развивая частный бизнес. И об этом стоит всегда помнить, начиная дебаты о налогообложении миллионеров", - говорит соавтор исследования Оуэн Зидар, доцент кафедры экономики Школы им. Вудро Вильсона при Принстонском университете.
В попытке проанализировать влияние налоговых реформ 2017 г. на малые предприятия и компании сквозного налогообложения в документе рассматривается влияние аналогичных налоговых реформ при президенте Рейгане, в рамках которых были повышены корпоративные налоги и понижены налоги для физических лиц, сделав компании сквозного налогообложения гораздо привлекательнее.
"Ученые обнаружили, что среднее число владельцев компаний сквозного налогообложения составляло два человека, они достигли пика доходов в свои 50 лет. Около 93% этих владельцев активно занимались бизнесом. 75% дохода поступает от доходов человеческого капитала. Например, самый высокий доход был получен от активного предоставления услуг, а также благодаря репутации и мастерству предпринимателей, а не от простого владения финансовыми активами", - отмечает Princeton.edu.
Последствия смерти владельца
Также исследователи проанализировали, что происходило с бизнесом после смерти владельца или после его отхода от дел. В обоих случаях прибыль падала более чем на 80% и больше не восстанавливалась.
"Мы пытались показать, что большая часть дохода была получена от компаний со сквозным налогообложением. Деятельность предпринимателей - это скорее тяжелый труд, а не привычка сидеть без дела. Исходя из наших результатов обучение следующего поколения новаторов в стране важнее, чем введение налоговых льгот", - сказал Зидар.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Nord Stream-2 под контролем: почему решение ЕС не означает поражения Украины
|Разминка перед санкциями. Как Совбез ООН готовил Россию к битью
|Суд арестовал имущество «ДнепрАзота», Марганецкого и Орджоникидзевского ГОКов и НЗФ
|Что сулит украинцам Петр Порошенко в своей предвыборной программе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США
|Как выглядит в Германии идеальное рабочее место
|Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду
|Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года
|Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных
Это интересно
|Ford уведомил Терезу Мэй о переносе производства из Великобритании
|Слухи о смерти проекта Mars One оказались сильно преувеличены
|Маск назвал цену билета на космическом корабле SpaceX до Марса
|Решетка радиатора для суперкара Aston Martin Zagato стоит, как новенький Land Cruiser Prado
|Как выглядит в Германии идеальное рабочее место
|Стартап по роботизированной доставке Nuro привлёк почти миллиард долларов инвестиций
|«Троянский конь» против рака: новое лекарство британских ученых