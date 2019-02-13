Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

Приятная атмосфера в офисе и комфортные условия работы повышают чувство удовлетворенности сотрудников. Как результат растут их отдача и работоспособность, гласят результаты многочисленных исследований по эргономике. Эта наука зародилась в начале ХХ века, когда значительно усложнились технические процессы производства. В связи с этим возник вопрос: как согласовать потенциал техники с психологическими и физиологическими возможностями человека?

А на мостик встать - слабо?

"В последние годы роль эргономики даже растет, поскольку увеличивается число болезней опорно-двигательного аппарата. Однако сегодня это обусловлено не тяжелым физическим трудом человека, как это было раньше, а сидячей, офисной, работой", - поясняет сотрудник Федерального ведомства охраны труда и производственной медицины (BAuA) Ларс Адольф (Lars Adolph).

Поле деятельности человека все больше перемещается из фабричных цехов за письменный стол. Если полвека назад только каждый десятый работник в Германии был офисным сотрудником, то сегодня это уже каждый второй. То есть за 50 лет число "белых воротничков" выросло в пять раз. Причем, по данным BAuA, половина из них жалуется на боли в спине. Причина зачастую кроется в неправильно оборудованном рабочем месте.

Квадратура и клавиатура

Итак, каким же требованиям должно отвечать правильно организованное рабочее место в Германии? "Начнем с площади, - говорит специалист по вопросам эргономики Ларс Адольф. - На каждого сотрудника в офисе должно приходиться не менее 8 квадратных метров. В больших помещениях мы даже рекомендуем отводить не менее 12-15 квадратных метров на человека. Минимальный уровень освещенности в бюро - 300 люкс, лучше даже если это будут все 500". Правильная организация рабочего места предполагает детальное знание цифр.

Высота рабочего стола должна регулироваться в пределах от 68 до 118 сантиметров или хотя бы - от 68 до 76. Кстати, интересный факт: по данным немецких ученых, в Германии столы высотой 72 сантиметра подходят 95 процентам офисных сотрудников. Минимальная рекомендуемая длина столешницы - 1 метр 60 сантиметров. Конструкция стола и стул не должны сковывать движения. Рабочее кресло правильно подобранной высоты позволяет сгибать ноги в коленях и руки в локтях под прямым углом. Причем ступни при этом должны стоять на полу. Влажность воздуха в помещении должна составлять 40-70 процентов.

Высота компьютера отвечает стандартам эргономики, если верхняя строка текста на экране находится на уровне глаз. Минимальная рекомендуемая удаленность монитора от лица - 40 сантиметров, а лучше даже - полметра. Рекомендуемая специалистами мышка - беспроводная и приспособлена к форме ладони. Кстати, если вы пользуетесь ноутбуком, то рекомендуется подключить к нему отдельную клавиатуру, чтобы избежать чрезмерного напряжения кистей. Угол наклона клавиатуры относительно стола должен составлять 15 градусов.

Постойте немного! Присесть всегда успеете

Ларс Адольф из Федерального ведомства охраны труда и производственной медицины описывает идеальное с точки зрения эргономики место работы следующим образом. "В идеале, в таком офисе у сотрудника есть возможность передвигаться. Ничего не может быть хуже сидения в одном и том же положении целый день. Поэтому в самом благоприятном случае для сотрудника оборудованы два рабочих места - сидячее и стоячее, - поясняет эксперт. - Кроме того, важно, чтобы рабочее кресло поддерживало правильную осанку. Замечательно, если время от времени возникает необходимость встать и пройтись: например, к шкафу за бумагами или по делам в другой кабинет. То есть не все должно находиться под рукой".

BAuA рекомендует использовать в офисах дневной свет. Однако компьютер должен стоять так, чтобы солнечные лучи не слепили глаза. "Что касается цветового оформления в помещении, то его можно выбирать по своему вкусу. Однако я рекомендую избегать сильных контрастов - к примеру, сочетания черного и белого", - советует эксперт.

Голубые фонарики

Федеральное ведомство охраны труда и производственной медицины в Германии проводит, наряду с прочим, исследования в сфере эргономики. Актуальной на данный момент темой, по словам Ларса Адольфа, является освещение в бюро.

"Дело в том, что определенный вид освещения, а именно голубоватый свет, повышает концентрацию человека и подавляет его усталость, - рассказывает эксперт. - Этот аспект представляет большой интерес, как для производителей соответствующих ламп, так и для руководителей компаний. Однако нас беспокоит тот факт, что этот синий свет подавляет мелатонин, то есть является вмешательством в естественные процессы человеческого организма. Поэтому наша организация обязана перепроверить, насколько безопасно его использование в офисах".