Что делать, если у вас плохой начальник

Компании в США ежегодно тратят $15 млрд на развитие управленческих и лидерских навыков своих сотрудников. Несмотря на это, плохой начальник по-прежнему довольно распространенное явление. Исследование Life Meets Work выявило, что 56% работников в США жалуются на токсичность руководства. А Американская психологическая ассоциация установила, что 75% американцев считают начальство основным источником стресса на работе.

Недавнее исследование Gallup подтвердило: каждый второй уволившийся по собственному желанию ушел с работы, чтобы сбежать от начальника. Однако есть и другие данные. Например, исследование Life Meets Work показало, что на токсичных боссов люди работают значительно дольше, в среднем на два года больше, чем на более доброжелательных. Почему?

Трудно уйти

Люди работают с плохими начальниками по множеству причин. За 20 лет работы в консалтинге и коучинге я чаще всего слышала следующие:

- у меня нет сил искать новую работу;

- мне очень нравятся мои коллеги/работа/дорога до офиса;

- мне нужна моя зарплата, и я не могу получать меньше;

- нет лучшей работы, чем моя;

- я не хочу терять предоставляемые работодателем льготы;

- я вложил слишком много сил в эту компанию;

- эта работа слишком хорошо оплачивается, чтобы уходить;

- у меня нет навыков для другой должности;

- ситуация в компании может улучшиться.

Многие из этих оправданий сводятся к базовым защитным реакциям человеческой психики. В условиях повышенного стресса люди часто страдают от эмоционального истощения, которое не оставляет им энергии на поиск выхода из сложившейся ситуации. Сложно уйти с работы, не имея нового варианта для трудоустройства, и сложно найти новое место, когда чувствуешь себя опустошенным. Эмоциональное истощение лишает человека возможности представить себя в более позитивной ситуации, вызывая чувство безнадежности.

Неприятие потери - еще один психологический процесс, который мешает нам отказаться от чего-либо. Мы стремимся сохранить то, что досталось тяжелым трудом. Это может быть зарплата, статус, стабильность, стаж, социальные связи и иные преимущества, которые мы копили годами.

Поиски смысла

Люди склонны оставаться в токсичной рабочей ситуации и тогда, когда придают «высокий смысл» своей работе. Другими словами, эмоционально привязанные и вовлеченные сотрудники не увольняются, даже если начальник плохо к ним относится. И, наконец, люди могут надеяться на то, что вредный руководитель вдруг изменится или же вышестоящее руководство изменит ситуацию к лучшему.

Может показаться, что оставаться на привычном рабочем месте безопаснее. На самом деле это сопряжено со множеством рисков. Исследователи из Швеции опросили 3122 мужчины и выяснили: у сотрудников, работавших с токсичными начальниками, на 60% вырастал риск возникновения инсульта, сердечного приступа и других опасных заболеваний сердца. Еще одно проведенное в США исследование показало: если человек работает в негативной рабочей среде, у него падает иммунитет и он чаще простужается. Кроме того, такие люди более склонны к хроническому стрессу, депрессии и тревожности.

Некоторые исследования показывают, что физическое и эмоциональное восстановление после работы в токсичной среде может занять до 22 месяцев. Сама идея об уходе с привычного места нередко пугает. Но в реальности пребывание на рабочем месте с плохим начальником может оказаться еще страшнее.

Что делать

Плохого начальника следует воспринимать серьезно. Если увольнение невозможно прямо сейчас, есть несколько стратегий, которые помогут смягчить потенциальный ущерб независимо от того, с каким типом токсичного руководителя (задирой, нарциссом или кем-либо еще) вы столкнулись.

Забудьте об обратной связи, формулируйте конкретные запросы. Обычно попытки найти общий язык с начальником - хорошая идея. Но трудный начальник, скорее всего, не примет критики. Поэтому попытайтесь донести до него конкретные запросы, которые помогут вам получить необходимые ресурсы и поддержку. Дайте рациональное обоснование, зачем вам нужно то, о чем вы просите, и какую пользу это принесет начальству и вашей компании. Подумайте о том, когда поговорить с начальником. Лучше начать разговор, когда он будет находиться в спокойном и приподнятом настроении. Перед этим обязательно подготовьтесь и спрогнозируйте все возможные результаты.

Создайте группу поддержки. Поддержка очень важна в те моменты, когда вы сталкиваетесь с эмоционально сложной ситуацией. Окружите себя друзьями и людьми, которые воодушевляют вас. Создайте в своей жизни возможности для социализации и снижения стресса вне работы. Поговорите с коучем, психотерапевтом или другими специалистами, которые могут помочь справиться с проблемой.

Уделяйте время спорту и сну. Очень важно следить за своим физическим и психологическим здоровьем. По возможности сделайте временный перерыв в работе. Вне офиса займитесь делами, которые приносят вам радость и удовлетворение. Возьмите на заметку такие практики осознанности и релаксации, как йога и медитация. Развивайте позитивное мышление и помните о том, что вы не можете контролировать поведение начальника, но можете контролировать свою реакцию на него.

Изучите, какие еще есть возможности внутри вашей организации. Вполне вероятно, что существуют возможности уйти от токсичного руководителя, не покидая компанию. Поищите интересные позиции в вашей компании, встречайтесь с коллегами и менеджерами в других отделах, думайте, где ваши навыки могут быть полезны и каким может быть основание для вашего перехода на другую должность.

Обсудите ситуацию с отделом кадров. Прежде чем жаловаться на начальника менеджеру по персоналу, изучите репутацию отдела кадров среди сотрудников. Расскажите о проблемах, ваших попытках исправить ситуацию. Возможно, отдел персонала уже помогал другим сотрудникам в подобных ситуациях и сможет предложить вам решение проблемы, о котором вы не подумали.

Время уходить

Будьте готовы к тому, что в некоторых ситуациях увольнение может быть лучшим решением. Есть несколько верных признаков того, что вам пора менять работу. Если каждый день вы испытываете страх, чувствуете угрозу своему физическому или психическому здоровью, проводите больше времени, думая о своем начальнике, чем о рабочих делах, а стресс проникает во все сферы вашей жизни и наносит удар по самооценке, настало время уходить. Не стоит надеяться, что со временем ситуация улучшится. Пора преодолеть страх, который возникает у вас при мысли об уходе из компании.

Как только вы приняли решение уйти, важно сделать этот шаг как можно более профессионально и вежливо. Может возникнуть соблазн напоследок выразить свой гнев, однако такое поведение редко бывает полезным в долгосрочной перспективе. Не сжигайте мосты. Вот несколько советов.

Продумайте следующий шаг. Чудодейственного рецепта для решения проблемы нет - просто начните поиск новой работы.

Заранее подайте заявление об уходе. Стандарт для большинства отраслей - две недели. Вы всегда можете дать своему работодателю больше времени, но не следует сообщать о своем решении позднее приемлемого срока. Напишите заявление и лично поговорите с начальником. Не забывайте, что заявления об увольнении по собственному желанию часто остаются в личных делах сотрудников. Вполне вероятно, что будущие работодатели будут наводить справки о вас. Поэтому убедитесь, что заявление составлено профессионально.

Сообщите о сроках передачи обязанностей. Четко дайте знать о порядке действий по передаче обязанностей. Определите, что собираетесь делать в последние недели работы, и строго придерживайтесь этого плана. Если вы пообещали закончить проекты, закончите их. Не пытайтесь взять на себя больше, чем можете сделать, но не оставляйте незаконченными дела, по которым взяли на себя обязательства. Перед уходом проинформируйте начальника и команду о текущем состоянии ваших проектов.

Будьте готовы уйти раньше. Если ваш начальник на самом деле неприятный человек, он может уволить вас мгновенно. Поэтому перед подачей заявления убедитесь, что все ваши личные вещи, контактная информация, важные документы и рекомендации приведены в порядок. Обязательно оперативно и в надлежащем виде сдайте все имущество компании. Получите письменное подтверждение о том, что вы все вернули: обвинения в присвоении чужого вам ни к чему.

Не критикуйте. Сопротивляйтесь желанию критиковать бывшее начальство во время собеседований или даже после трудоустройства в новой компании. Менеджеры по найму не знают вас и не знают вашего руководителя - они увидят только недовольного жалующегося человека.

Помните: если на кону стоит ваше личное и профессиональное будущее, увольнение - нормальный и необходимый шаг.

Мэри Аббеджей - президент и сооснователь консалтингового агентства Careerstone Group