Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

Марк всегда был одним из лучших учеников в классе. Его карьеру можно назвать неплохой, но когда он заглядывает в Facebook, то видит, что одноклассники, которые учились хуже, чем он, достигли большего. То же самое происходит и сейчас: некоторые коллеги опередили его в продвижении по карьерной лестнице. Иногда он задается вопросом: «Что же я делаю не так?».

Знакомый сюжет? Возможно, вы сами находитесь в подобной ситуации или у вас есть сотрудник или близкий человек с похожей проблемой. Интеллект в чистом виде - несомненно, огромное преимущество, но его не достаточно. И порой причина, по которой интеллектуально одаренные люди не достигают всего, чего хотят, заключается в том, что они мешают сами себе. Если вы в такой ситуации - есть хорошая новость: когда вы поймете свои недостатки, то сможете устранить их. Вот пять проблем, с которыми чаще всего сталкиваются умные люди.

1. Умные люди иногда недооценивают такой навык, как умение выстраивать отношения, и уделяют излишнее внимание интеллекту

Очень умные люди иногда считают успех неизбежным благодаря своему интеллекту и не понимают важности других навыков. Например, человек, которому трудно дается дипломатия на рабочем месте, может считать ее ненужным, недостойным навыком, который только раздражает. Также люди с высоким уровнем интеллекта могут считать коммуникабельность обязательной для секретаря, но не для руководителя. По этой причине они не тратят время и силы на развитие подобных навыков.

Такие взгляды возникают не на пустом месте. У большинства людей имеется естественное желание добиться успеха благодаря своим сильным сторонам и избегать размышлений на темы, в которых они от природы не сильны. Смышленые дети обычно еще в раннем возрасте убеждаются, что их интеллект ценится. Они растут и слышат, какие они умные. Во время учебы в школе такие дети добиваются успеха легче, чем их одноклассники. Не удивительно, что во взрослом возрасте они продолжают уделять основное внимание интеллекту.

Но в большинстве случаев, чтобы подниматься по служебной лестнице, вам понадобится не только интеллект. И если вы сосредоточены на своих самых сильных сторонах и не пытаетесь усилить слабые, вы сами себе вредите.

Решение. Используйте свои сильные стороны, чтобы преодолеть слабые. Если вы умеете хорошо учиться, то легко освоите навыки, которых не имеете от природы. Не нужно менять себя. Вам просто нужен план действий и по-настоящему конструктивный подход. Например, выберите три конкретные модели дипломатичного поведения на работе, которые помогут вам добиться успеха в отношениях с коллегами и начальством.

2. Очень умных людей может раздражать командная работа

Если человек схватывает на лету и предъявляет высокие требования к собственной работе, ему бывает трудно работать с людьми, которым требуется больше времени на обработку информации и усвоение идей. Если человек в школе чувствовал, что не может развиваться в полной мере из-за менее умных одноклассников, раздражение от командной работы может возникнуть довольно рано. Помните, как вы выполняли большую часть работы в групповых проектах или как вас ругали за то, что вы отвлекаетесь на уроке, который для вас тянулся слишком медленно? Похожие ситуации могут снова возникнуть позднее. Если человек был эмоционально уязвим в детстве, во взрослом возрасте он тоже может неадекватно реагировать, когда ему наступают на больную мозоль.

Кроме того, умным людям, особенно склонным к перфекционизму, бывает трудно делегировать задачи, потому что они считают, что могут выполнить их лучше (независимо от того, так ли это на самом деле).

Решение. Будьте снисходительны к своим внутренним реакциям и постарайтесь понять их причины. Учитесь искренне ценить многообразие мышления других участников команды.

3. Самоуважение умных людей связано в основном с интеллектом

Это может уменьшать их жизнестойкость и заставляет избегать определенных ситуаций. Если значительная часть вашего самоуважения зависит от интеллекта, нелегко оказаться в ситуациях, когда в вашей броне обнаруживаются прорехи. Такие ситуации возникают при работе с людьми, еще более квалифицированными или умными, чем вы. Или при получении критической обратной связи. Или когда вы берете на себя риск и терпите неудачу. Любая ситуация, в которой вы чувствуете себя недостаточно умным, кажется вам угрожающей. Умный человек может даже стремиться избегать подобных ситуаций, что в конце концов сдерживает его развитие.

Решение. Объективно посмотрите на преимущества работы с людьми, которые в некотором отношении умнее вас. Если вы окружаете себя умными людьми, то поступаете правильно. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Развивайте отношения с людьми, которые могут дать вам полезную и конструктивную обратную связь. Если вы научитесь получать критическую обратную связь от людей, которые верят в ваши таланты и способности, развиваться вам будет намного легче.

4. Умным людям быстро становится скучно

Быть умным и быть любознательным - не одно и то же. Но если вы сочетаете в себе оба эти качества, то можете обнаружить, что вам быстро становится скучно снова и снова выполнять одни и те же действия. Иногда причина успеха в карьере кроется в творческом подходе, но во многих случаях - в том, чтобы стать узким специалистом и постоянно выполнять набор определенных действий. Если вы умны, любознательны и любите учиться, то можете обнаружить, что быстро теряете интерес к тому, в чем разобрались. Вам скучно выполнять монотонную работу, и вы предпочли бы постоянно учиться новому. Такой подход может оказаться менее выгодным, но повторять одно и то же для вас слишком скучно или просто.

Решение. Постарайтесь взглянуть на ситуацию со стороны и понять, когда стоит перетерпеть скуку ради легкой победы и успеха в целом. Вместо того чтобы вносить принципиальные изменения в вашу рабочую жизнь, определите, какие короткие периоды скуки (несколько минут или часов) могут значительно способствовать вашему успеху. Например, можно посвятить пять часов в неделю монотонной, но прибыльной деятельности. У вас будет достаточно возможностей компенсировать усилия в борьбе со скукой - ведь можно получать новые знания в самых разных областях жизни (работе, хобби, фитнесе, самопознании и т. д.).

5. Умные люди иногда считают глубокие размышления решением всех проблем

Способные люди привыкли добиваться успеха с помощью мыслительных навыков, но иногда могут упускать из виду ситуации, когда другой подход будет более выгодным. Например, умный человек может каждую ситуацию обдумывать слишком глубоко (проводить лишние исследования по каждому решению и все время мысленно возвращаться к каждой ошибке), но иное, менее придирчивое, отношение к тем же ошибкам принесло бы больше пользы.

Решение. Обращайте внимание на то, не стали ли ваши размышления на ту или иную тему нездоровыми и навязчивыми. Подумайте, не приведут ли вас к успеху другие стратегии. Экспериментируйте. Делайте перерывы, чтобы сдвинуться с места. Позвольте себе учиться, действуя, а не проводя изнурительные исследования. Расширяйте набор навыков за счет новых идей. Не становитесь человеком, которому все проблемы кажутся гвоздями, потому что единственный инструмент, который у него есть, - это молоток. И, наконец, если вы замечаете за собой, что все время мысленно возвращаетесь к неприятной ситуации, прерывайте себя, на несколько минут погружаясь в увлекательное для вас занятие (например, соберите пазл, решите головоломку). Эта стратегия может на удивление эффективно обрывать негативные мысли.

Какая из этих пяти ситуаций кажется вам наиболее знакомой? Попробуйте расставить их в порядке важности. Может быть, у вас есть коллеги или знакомые, попадающие в похожие ловушки? Постарайтесь избавиться от ощущений стыда, сожаления или осуждения - они не нужны и вредны для преодоления этих привычек. Даже от глубоко укоренившихся моделей поведения можно избавиться, если применить один из перечисленных выше способов.

Элис Бойес - клинический психолог, автор книг The Healthy Mind Toolkit и The Anxiety Toolkit