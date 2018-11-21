Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

Сегодняшние молодые профессионалы выросли в век развития интернета, изобретения смартфонов и эволюции систем машинного обучения. Наша жизнь, включая работу и ведение бизнеса, все больше автоматизируется. И молодое поколение беспокоится о своей конкурентоспособности на рынке труда. Мы расскажем о навыках, которые сделают вас незаменимыми независимо от того, что готовит нам будущее. И не имеет значения, будете ли вы наемным работником, фрилансером или откроете собственный бизнес.

Коммуникация

Сегодня необходимо обладать развитыми коммуникативными навыками, чтобы добиваться внимания окружающих и побуждать их к конкретным действиям. Основа коммуникации - создание убедительной истории. Большинство людей разучились рассказывать - они доверяются программному обеспечению, что привело к поголовной усталости от презентаций в Power Point. Совсем другое дело, если вместо простого перечисления сухих фактов использовать для привлечения внимания не только достоверные данные, но и метафоры, и преувеличения. Так поступают все хорошие рассказчики. Например, Альберт Эйнштейн, объясняя теорию относительности, мог изобразить себя путешествующим в поезде, скорость которого приближается к скорости света.

В эффективной коммуникации история и факты, риторика и наука переплетаются, чтобы вызвать эмоции у окружающих и побудить их к действию. Попытки создать авторов-роботов предпринимались неоднократно, способность эффективно коммуницировать всегда будет пользоваться высоким спросом и будет тяжело поддаваться автоматизации.

Информация

Разумеется, коммуникация должна быть организована вокруг определенной темы. И если вы хорошо разбираетесь в какой-то сфере, у вас неплохая стартовая площадка. Если вы способны оценить динамику развития этой области, значит, вы располагаете знаниями, которые нельзя получить исключительно при помощи Google. А если вы завоевали репутацию эксперта по какому-либо вопросу, вы сможете - благодаря экспертному положению - получать привилегированный доступ к новым знаниям и информации.

В сфере профессиональных услуг эксперты могут сами диктовать условия. Например, Рохит Кумар - директор службы налоговой политики в PwC в США - известен в конгрессе США и среди международных экспертов по налогообложению, поскольку обладает обширными познаниями и понимает направления развития налоговой политики. Компетентные люди, умеющие к тому же продвигать новые знания, всегда будут на шаг впереди роботов.

Контекст

Автоматизированные системы, как правило, плохо распознают контекст. Например, изначально самоуправляющаяся машина от Google испытывала трудности с оценкой внешней среды. Поэтому форма ее сенсоров была изменена, был добавлен лазерный дальномер. Проблема улучшения способностей систем искусственного интеллекта для понимания контекста, влияющего на принятие решений, очень сложна, и нужны креативные инновации, чтобы помочь машинам поумнеть.

Точно так же знание контекста, бизнес-модели, условий конкуренции, особенностей руководства компании-клиента или работодателя повышают полезность информации, которой вы владеете. К примеру, если вы предлагаете понизить стоимость производства и реструктурировать активы в компании GE, где имеет внушительную долю инвестор-активист Нельсон Пельц, ваше предложение будет иметь совершенно другое значение, чем в News Corporation, контролируемой Рупертом Мердоком. Такое понимание контекста недоступно даже лучшим роботам.

Эмоции

Нельзя сказать, что компьютеры далеко продвинулись в распознавании эмоционального состояния человека, настроения участников совещания или атмосферы в компании. Как отмечает нейробиолог Антонио Дамазио в «Ошибке Декарта», наше поведение может формироваться рационально, но именно эмоции подталкивают нас к действию. Более того, главная особенность решений, которые принимает руководитель, - отсутствие единственного правильного ответа. А все варианты решений вызывают эмоции и заставляют думать, например, о том, кто в результате принятого решения сделает карьеру, а кто потеряет работу.

Базовый уровень эмоциональной компетентности - способность распознавать эмоции, анализируя происходящие события. Следующий уровень - возможность успешно вмешиваться в эмоционально сложную ситуацию, участники которой чувствуют себя оскорбленными или испытывают неуверенность. Высшая степень эмоциональной компетентности - способность убедить отдельных людей и группы сотрудников, воздействуя на их эмоции (но в то же время отдавая себе отчет в том, что не все члены команды доверяют вашим словам).

Обучение

Компьютеры способствовали значительному повышению качества и доступности образования, вспомнить хотя бы массовые открытые онлайн-курсы. Тем не менее в коммерческих организациях эффективный преподаватель должен понимать траекторию профессионального развития обучаемого в компании, и в этом менеджеры и коучи не знают себе равных. К примеру, когда Бен Хоровиц был директором по продукту в Netscape, он столкнулся с проблемой: многие менеджеры из его команды выбивались из сил, но их усилия мало помогали продвигать продукты, за которые они отвечали. Он составил небольшой документ под названием «Хороший/плохой менеджер по продукту» и стал использовать его, чтобы объяснять команде свои ожидания. Последовавшее развитие событий стало приятным сюрпризом: «Показатели продуктивности сотрудников стремительно выросли. Менеджеры, которых я раньше считал безнадежными, стали эффективными работниками. Вскоре мое подразделение в компании стало самым продуктивным».

Люди - самый ценный ресурс любой организации. Мы можем сказать, что преподавание - ключевой компонент их успеха. Как в случае с любой другой инвестицией, человеческий ресурс - тоже риск. Вы не можете по предыдущим результатам сотрудника предсказать, как он поведет себя в вашей компании. Вы можете нанять кого-то с внушительным резюме, но он не принесет компании практически никакой пользы. Или вы можете нанять продуктивного сотрудника, но у него не будет навыков для карьеры. В обоих случаях ваша инвестиция не окупится - а может, и вовсе повлечет потерю денег. Как активизировать поиск прорывных решений? Начните со своих сотрудников. Определите пробелы в их знаниях и навыках и займитесь совместной работой по устранению этих пробелов. Роботам никогда не удастся сделать то же самое.

Связи

В 1973 г. Марк Грановеттер и Гаррисон Уайт опубликовали научную работу, в которой описывалось сильное влияние слабых связей. У всех людей, отмечалось в работе, есть крепкие связи: семья, друзья, коллеги и т. д., однако люди, у которых есть также сеть слабых связей, более вариативны в построении карьеры и способны инициировать изменения в компаниях, где работают. Одно из основных отличий менеджеров от действующих гендиректоров в том, что у последних обычно намного больше слабых связей в различных областях.

Хотя социальные сети помогают создавать и менять круг общения, именно люди управляют формой и числом таких связей. Не стоит забывать и о так называемом парадоксе дружбы: у ваших друзей обычно больше друзей, чем у вас. Некоторые люди создают обширные сети контактов, в то время как у большинства число знакомых ограничивается достаточно скромным числом. Если вы коммуникабельный человек, вам не стоит об этом волноваться. В противном случае вам лучше подружиться с кем-то, кто умеет общаться, и пользоваться его или ее связями (как правило, люди не против делиться).

Мораль

По мере того как компьютеры становятся более совершенными, топ-менеджеры осознают, насколько важна этика и способность к моральным оценкам в сфере применения искусственного интеллекта. Однако не существует простого алгоритма, позволяющего выбрать оптимальную ценность. Поэтому системы, полагающиеся на алгоритмы, действуют неадекватно в ситуациях, где нужно принимать решения, исходя из моральных соображений. Типичный пример: у беспилотного автомобиля два варианта действий - врезаться в выехавший на встречную полосу автобус (что повлечет смерть всех пассажиров) или предотвратить гибель находящихся в автомобиле людей, свернув на тротуар и сбив группу школьников. У нас нет автоматической функции для подобных ситуаций. Чем больше мы задействуем человеческий талант в работе с машинами, тем важнее иметь лидеров, осознающих моральный выбор, с которым сталкиваются организации. В будущем мир будет все больше контролироваться машинами, у которых не хватает представлений об этике, а это в разы повышает важность найма людей с высокими моральными ценностями.

Об авторах: Адам Гатстейн - бывший партнер и заместитель председателя правления компании PwC в США. Джон Свиокла - топ-менеджер, инвестор и член совета директоров; преподавал маркетинг и теорию принятия решений в Гарвардской школе бизнеса.