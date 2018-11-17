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Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях
22:30 16.11.2018 |
Социальные сети всего за одно десятилетие преобразили рынок труда. Растет интерес работодателей к интернет-активности кандидатов, а сами кандидаты, рассказывая о себе в соцсетях, хотят быть уверены, что привлекают внимание рекрутеров, потому что подходят для своей работы. Это способствовало появлению и бурному росту компаний, таких как Fama Technologies, использующих машинное обучение для проверки постов в соцсетях и поиска нежелательных для работодателя признаков сексизма, расизма или употребления наркотиков.
«Вы даже не представляете, насколько легко ваши потенциальные работодатели или партнеры могут определить вашу личную и профессиональную жизнь по информации в соцсетях», - рассказывает Майкл Фертик, основатель сервиса Reputation.com - пионера в области управления репутацией.
В Fama Technologies говорят, что помогли своим корпоративным клиентам проверить более 11 млн единиц находящегося в открытом доступе контента сотрудников и соискателей. В 14% случаев были обнаружены признаки сексизма, в 10% - нетерпимости, расизма и намеренного возбуждения ненависти.
Fama заявляет, что помогает защитить репутацию компаний и улучшить процесс найма сотрудников, а ее услуги дают возможность компании со штатом 1000 сотрудников сэкономить до $1 млн в год благодаря снижению текучести и количества прогулов в результате отказа от найма ненадежных сотрудников.
В Европе законы в сфере защиты персональных данных регламентируют допустимые проверки потенциальных сотрудников, которые могут проводить работодатели. В выпущенных в прошлом году директивах говорится, что для проверки профилей в социальных сетях нужны «юридические основания», а собранные таким образом данные должны относиться к профессиональной деятельности соискателя.
В США же интернет-активностью пользователей интересуются не только работодатели: госдепартамент, ФБР, иммиграционные и таможенные органы могут мониторить, в частности, соцсети иммигрантов и тех, кто обращается за визой.
Профили в соцсетях становятся поводом для скандалов. Так, в июле студия Walt Disney уволила режиссера «Стражей Галактики» Джеймса Ганна за старые оскорбительные шутки в Twitter.
Любой след в цифровом мире остается надолго. «Даже если вы не активный пользователь, у вас есть друзья. Упоминания о вас могут всплывать в тысячах постов и картинок», - говорит Патрик Эмброн, гендиректор компании BrandYourself.
Многие компании типа Fama или BrandYourself специализируются на помощи компаниям или людям, оказавшимся замешанными в скандал. Цель BrandYourself - не только помочь справиться с плохими результатами поисковой выдачи, но и предложить способы создать продуманный и уместный цифровой профиль.
«У работодателей появляются все новые инструменты проверки. Их цель - использовать данные, чтобы принимать более взвешенные решения о найме. Но им нужен не только негатив, но и информация, которая усилит ваши позиции», - объясняет Эмброн.
Если работодатель может найти в профиле соискателя в LinkedIn или блоге посты на профессиональные темы, ссылки на новостные сюжеты в Twitter или Facebook, это покажет ему, что человек увлечен своим делом, и смягчит негативный эффект менее лестной информации.
«Размещая такие сведения, вы представляете себя в выгодном свете и становитесь менее уязвимыми к возможному негативу в будущем. Допустим, кто-то начнет поливать вас грязью в интернете: если этой информации будет не с чем конкурировать, наниматели будут судить о вас именно по этому негативу», - объясняет Эмброн.
Нужно относиться к управлению данными в соцсетях как к интернет-маркетингу собственной карьеры, советует Фертик из Reputation.com: «Вы же думаете о том, как одеться на работу или на собеседование. Следует так же беспокоиться о том, как вы выглядите онлайн».
Онлайн-активность дает возможность продемонстрировать персональные интересы и дополнить таким образом соответствующий раздел резюме. «Я бы, не раздумывая, нанял человека с глубокими убеждениями, сочетающего работу и гражданскую активность», - говорит основатель консалтинговой фирмы Mulberry & Astor Крис Алльери. Сам он активно занимается защитой животных и входит в советы нескольких благотворительных организаций. «Люди находят меня в интернете и видят, каких взглядов я придерживаюсь и чем занимаюсь», - рассказывает он.
Но нужно придерживаться здравого смысла. «Очень многие венчурные инвесторы говорили мне, что топ-менеджеры постоянно пишут посты на темы, не связанные с возглавляемой компанией», - замечает Фертик. Эксперты по репутации предупреждают о важности соответствия интересов в социальных сетях профессиональному образу и сфере деятельности соискателя.
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