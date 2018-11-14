Эксперты Times Higher Education (THE) составили рейтинг вузов World University Rankings, сравнив университеты мира по ключевым показателям, таким как качество образования, научные исследования, передача знаний и международный опыт.

Ниже мы расскажем о том, сколько стоит обучение в лучших университетах мира.

10. Пенсильванский университет

Стоимость обучения в университете составляет $75 303, что включает в себя как собственно обучение, так и проживание в кампусе.

Пенсильванский университет - частный исследовательский университет США, расположенный в Филадельфии. Основан в 1740 году Бенджамином Франклином.

Пенсильванский университет - одно из старейших высших учебных заведений и первый университет в США, а также один из 9-и колониальных колледжей, основанных до подписания декларации независимости, входит в элитную Лигу плюща.

Среди знаменитых выпускников университета - Илон Маск и Дональд Трамп.

10. Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, Швейцария

Стоимость обучения в школе составляет около $26 000 в год.

Высшая техническая школа в Цюрихе была основана 16 октября 1855 года и является не только самым престижным вузом Швейцарии, но и неизменно входит в число лучших университетов мира.

Среди выпускников и профессоров университета 21 лауреат Нобелевской Премии, наиболее известным из которых является Альберт Эйнштейн, получивший премию по физике в 1921 году.

9. Чикагский университет, США

Стоимость обучения в университете составляет $78 246 в год.

Чикагский университет- частный исследовательский университет в городе Чикаго, штат Иллинойс, США, основанный в 1890 г.

Университет является одним из наиболее известных и престижных высших учебных заведений благодаря своей влиятельности в сферах науки, общества и политики.

Университет включает в себя колледж, различные аспирантуры, междисциплинарные комитеты, 6 институтов профессионального обучения и институт непрерывного образования.

8. Имперский колледж Лондона, Великобритания

Стоимость обучения в колледже составляет $12 132 в год для граждан Великобритании и стран ЕС.

Для тех, кто не входит в эту категорию, стоимость обучения зависит от той программы, по которой они учатся.

Имперский колледж Лондона - высшее учебное заведение в Южном Кенсингтоне, специализирующееся в науке, инженерии, медицине и бизнесе.

Имперский колледж входит в Золотой треугольник, представляющий собой группу самых элитных британских университетов также включающий в себя Оксфордский и Кембриджский университеты.

7. Принстонский университет, США

Стоимость обучения в университете составляет $70 010 в год, включая оплату за обучение, проживание в кампусе и прочие расходы.

Принстонский университет - частный исследовательский университет, один из старейших и известнейших университетов в США. Является одним из самых престижных вузов страны.

Университет является одним из восьми университетов Лиги плюща и одним из девяти колониальных колледжей, основанных до Американской революции.

Принстонский университет предоставляет дипломы бакалавра и магистра в областях естественных, гуманитарных, общественных и технических наук.

6. Гарвардский университет, США

Обучение стоит $67 580 в год.

Гарвардский университет - один из самых известных университетов США и всего мира, старейший вуз США. Находится в городе Кембридж (входит в состав Бостонской городской агломерации), штат Массачусетс.

75 лауреатов Нобелевской премии были связаны с университетом как студенты, преподаватели или сотрудники.

Гарвардский университет занимает первое место в стране по числу миллиардеров среди выпускников, а его библиотека - крупнейшая академическая в США и третья по величине в стране.

5. Массачусетский технологический институт, США

Стоимость обучения составляет $49 892 в год.

Массачусетский технологический институт (MIT) поднялся на одну позицию и занял четвертое место в рейтинге.

Массачусетский технологический институт - университет и исследовательский центр, расположенный в Кембридже (пригороде Бостона), штат Массачусетс, США.

МИТ занимает лидирующие позиции в престижных рейтингах университетов мира, является новатором в областях робототехники и искусственного интеллекта, а его образовательные инженерные программы, программы в сфере информационных технологий, экономики, физики, химии и математики изданием U.S. News & World Report, известным своей системой ранжирования национальных университетов, из года в год признаются лучшими в стране.

4. Стэнфордский университет, США

Стоимость обучения составляет $62 363.

Стэнфордский университет - частный университет в США, один из самых авторитетных и рейтинговых в США и в мире. Расположен близ города Пало-Альто (60 км южнее Сан-Франциско).

Преподавание ведется на многих факультетах, среди которых юридический, медицинский, технический, музыкальный и другие.

В структуру входят также различные школы (как Стэнфордская высшая школа бизнеса) и научно-исследовательские центры (как CCRMA).

3. Калифорнийский технологический институт, США

Обучение в институте стоит $72 084 в год, что включает расходы на обучение и проживание.

Калифорнийский технологический институт - частный исследовательский университет, расположенный в городе Пасадина в штате Калифорния, один из ведущих университетов в США и один из двух самых важных наряду с Массачусетским технологическим институтом, специализирующихся в точных науках и инженерии.

Ему также принадлежит лаборатория реактивного движения, которая запускает большую часть автоматических космических аппаратов НАСА.

С институтом так или иначе связан 31 лауреат Нобелевской премии. Из них 17 выпускников и 18 профессоров.

2. Кембриджский университет, Великобритания

Стоимость обучения в университете составляет $12 132 в год для граждан Великобритании и стран ЕС. Если говорить о студентах из других стран, то они должны платить $26 844 в год плюс ежегодный взнос в размере $8 630.

Кембриджский университет - университет Великобритании, один из старейших (второй после Оксфордского) и крупнейших в стране.

Учебная и научная работа студентов и аспирантов организована в шести так называемых "школах" университета.

Каждая "школа" административно - тематическая (проблемная) группа из нескольких факультетов (совокупность кафедр), научно-исследовательских институтов, лабораторий и тому подобного.

Среди людей, так или иначе связанных с Кембриджским университетом, 88 нобелевских лауреатов - по этому показателю он занимает одно из первых мест среди высших учебных заведений мира.

1. Оксфордский университет, Великобритания

Стоимость обучения в университете составляет $12 132 в год для граждан Великобритании и стран ЕС. Студенты из других стран должны платить $21 287 в год плюс ежегодный взнос в размере $9 928, а также расходы на проживание.

Уже третий год подряд первое место в рейтинге занимает Оксфордский университет, имеющий также лучшие показатели исследовательской деятельности - объем исследований, поступления от исследовательской деятельности и репутация.

Входит в группу "старинных университетов" Великобритании и Ирландии, а также в элитную группу "Рассел" лучших 24 университетов Великобритании.