Кто такие неуверенные трудоголики. И какую пользу они могут принести компании

Эндрю Хилл / Financial Times

В конце 1980-х гг. Джерри Гримстоун был банкиром и помогал правительству Маргарет Тэтчер провести приватизацию. С тех пор он успел получить рыцарское звание и возглавить Barclays и Standard Life Aberdeen, а газеты назвали его «королем капитализма». Никто никогда не упрекал Гримстоуна в неуверенности. Однако сейчас, в возрасте 69 лет, Гримстоун по-прежнему работает с 7 утра до 11 вечера шесть дней в неделю и признается: иногда он испытывает иррациональный страх, что сделал не все, что мог. «Всегда есть элемент неудовлетворенности: надо еще чуть-чуть постараться и можно выйти на следующий уровень», - говорил он недавно в интервью BBC.

Еще один неуверенный трудоголик, бывший старший партнер юридической фирмы Allen & Overy Дэвид Морли, сравнивает возбуждение от вечной неудовлетворенности своей работой с действием наркотиков. Такую зависимость с удовольствием поддерживают в сотрудниках юридические и консалтинговые фирмы, а также инвестбанки.

Неудовлетворенные, тревожные «передовики» - идеальные сотрудники для работы с клиентами. «Строить отношения с клиентами прекрасно получается у тех, кто страдает заниженной самооценкой, готов поставить интересы клиента на первое место и при этом очень хорошо работает», - говорил Гримстоун профессору Cass Business School, автору книги Leading Professionals Лоре Эмпсон. Книга Эмпсон посвящена исследованиям таких неуверенных трудоголиков и содержит отчаянные анонимные признания управляющих партнеров, страдающих повышенной тревожностью, и измотанных старших консультантов. Многие сотрудники большой четверки и инвестбанков узнают в этих описаниях себя.

Однако легкий намек на изменения к лучшему уже появился. По крайней мере, среди высокопоставленных профессионалов нашлись те, кто готов говорить о проблеме, пусть и после отставки. Хорошо и то, что некоторые фирмы начали бороться с выгоранием и нервными срывами сотрудников. Часто причинами этих срывов становятся завышенные ожидания, стресс и переработки.

Одни считают проблему неуверенных трудоголиков надуманной. Они указывают на то, что подобные явления характерны исключительно для стран «первого мира». Фирмы, оказывающие профессиональные услуги, - бесполезные паразиты. Их руководящие сотрудники получают относительно высокую, а порой и заоблачную зарплату. И проблема не стоит того, чтобы о ней говорить. Однако в реальности эти компании являются крупными работодателями, и их проблемы могут влиять на общество.

Другие говорят, что неуверенные трудоголики - неизбежное порождение корпоративной жизни, которое обусловлено необратимым процессом глобализации и растущими запросами клиентов. Морли из Allen & Overy вспоминает о звонках пятничным вечером с требованием сделать работу к воскресенью: «Ваши выходные летят ко всем чертям... вы почти не можете на это повлиять, это неотвратимо». Еще один неуверенный трудоголик - бывший глава бухгалтерской компании BDO Джереми Ньюман говорит: «Мы так и не придумали, как избежать этого. Иначе мы могли бы потерять весь наш бизнес».

Третья точка зрения в том, что фирмы должны избавляться от таких сотрудников или в принципе не брать их на работу. Однако как определить, кто имеет склонность к такой слабости? Есть свидетельства того, что молодые сотрудники на протяжении нескольких лет получают удовольствие от рабочего стресса, но многие потом плохо заканчивают. Им приходится принимать лекарства, чтобы удержаться на работе на гребне волны.

Но даже если перестать нанимать неуверенных трудоголиков, избавление от «слабаков» ограничит возможности компаний формировать команды из людей с разным мышлением. А именно это разнообразие компании стремятся развивать и поддерживать. Более того, если работодатель предупредит неуверенного трудоголика о будущих трудностях и стрессе, тот воспримет предупреждение как новый вызов. Отступление он будет рассматривать как провал и таким образом сам поймает себя в ловушку.

Эмпсон не согласна с тем, что порочный круг нельзя разорвать. «Этот факт нельзя считать непреложным», - говорит она. Рост осведомленности о проблеме, смена поколений, даже, возможно, использование искусственного интеллекта для рутинной работы - все это будет способствовать изменениям. У клиентов здесь своя роль. Некоторые уже сейчас, выбирая консультанта, интересуются, как в фирме относятся к младшим сотрудникам.

Эмпсон советует сотрудникам разобраться, что провоцирует их неуверенность, определить собственные, а не принятые в компании критерии успеха, верить в свои заслуги и получать удовольствие от успехов.

Знаменитые трудоголики признают, что на земле нет отдельного племени непоколебимо уверенных в себе сверхлюдей, которые готовы возглавить крупнейшие компании. Поэтому организациям лучше признать уязвимость будущих лидеров, приспособиться к их слабостям и использовать эти слабости для всеобщего блага.