Эндрю Хилл / Financial Times

Питч - тот короткий момент, когда у предпринимателя есть шанс продать свою идею инвестору, - имеет огромную важность не только в мире стартапов, но и за его пределами. Множатся инструкции о том, как провести идеальный питч. Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте» (Elevator pitch). Речь идет о том, что основатель стартапа, оказавшись в лифте с потенциальным инвестором, должен успеть доходчиво изложить идею за минуту подъема лифта. Эксперты читают лекции, ролики выкладываются в интернете, и успех презентаций измеряется уже не деньгами, а количеством просмотров.

Любой энтузиаст - автор яркой бизнес-идеи готов отдать что угодно за преимущество перед конкурентами. Исследователи же обнаружили, что жестикуляция может повысить шансы на получение поддержки от инвестора на 12%. «Люди, использующие язык образов и искусно жестикулирующие, с большей вероятностью покажутся убедительными», - пишет Марк Хили из Alliance Manchester Business School, соавтор исследования, которое вскоре будет опубликовано в Academy of Management Journal.

Идея о пользе языка тела для убеждения людей не нова и выглядит бесспорной. Но теоретические обоснования на удивление шатки. В 1967 г. психолог иранского происхождения Альберт Меграбян вывел «правило 7-38-55%», согласно которому невербальные сигналы (тон и выражение лица, на которые и приходятся соответственно 38 и 55% в этом правиле) в общении перевешивают вербальные. Консультанты стали советовать топ-менеджерам уделять харизме и уверенности больше внимания, чем содержанию выступления. Профессор Меграбян негативно отнесся к такой примитивной интерпретации его идеи, что вполне объяснимо. На своем сайте он разместил предупреждение, что его выводы относятся только к выражению чувств и взглядов и не должны применяться повсеместно.

Журналистам FT часто приходится общаться с предпринимателями и слушать их неформальные презентации. В 2012 г. в Сан-Франциско автор общался с 23-летним сооснователем платежной компании Stripe Патриком Коллисоном. Он был обаятельным и очень зрелым для своего возраста, но с неярким стилем выступлений, что было видно также на размещенных в сети презентациях. Но каким бы ни был его подход к питчам, он не помешал компании Stripe заработать оценку в $20 млрд по итогам последнего раунда финансирования.

Есть и другое мнение: сооснователь Workwell Мари Шнееганс в детстве брала уроки актерского мастерства. Она считает, что жестикуляция помогает сделать выступление более запоминающимся, продемонстрировать энтузиазм, установить визуальный контакт и заручиться доверием аудитории. «Слайды презентации содержат данные, но данные обычно используются как подтверждение чутья инвесторов», - говорит она.

Профессор Карл Мур из McGill University годами изучал топ-менеджеров, особое внимание уделяя тому, как интроверты учатся время от времени вести себя как экстраверты - и наоборот. Он подтверждает, что директор, который использует больше уместных жестов, скорее способен контролировать аудиторию, выглядит более сильным, в целом внушает больше доверия и уважения.

Кажется очевидным, что вялая презентация никому не интересна. Но другие исследования утверждают, что энтузиазм предпринимателя не влияет прямо на решение инвестора оказать финансовую поддержку стартапу, в отличие от подготовленности выступления - материала и уровня владения им.

Профессор Мур указывает на то, что между уместной и смешной жестикуляцией существует тонкая грань. Принимая советы по языку тела, лидеры легко могут стать посмешищем. Например, если будут перебарщивать, демонстрируя «позу силы», ставшую популярной после выступлений психолога Эми Кадди.

Чтобы определить оптимальный подход к проблеме, авторы исследования о роли жестикуляции изучили презентации настоящих основателей компаний, а затем наняли актера, чтобы записать несколько вариантов питчей реально существующего продукта и показать их инвесторам.

В видеоролике, который оказался самым убедительным для инвесторов, «предприниматель» сочетает ударные жесты, разграничивая идеи, с символическими и метафорическими жестами при описании продукта и его потенциала. Его жестикуляция никогда не раздражает и не сбивает с толку. Большую часть короткой презентации выступающий держит руки сложенными перед собой.

Значит ли это, что у предпринимателей-интровертов, которые и без того сильно волнуются перед встречей с инвесторами, появятся дополнительные основания для беспокойства? В новом исследовании есть небольшая оговорка, дающая им надежду. Несмотря на стереотипы, в реальности инвесторы крайне редко принимают решение, вложить деньги или нет, только на основании краткой презентации. Если основатель стартапа вообще не в состоянии изложить свою идею, возможно, он занимается не своим делом. Однако в целом стиль выступления крайне редко торжествует над его сутью, признают инвесторы.