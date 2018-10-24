Как женщине продемонстрировать силу на работе

В потоке рекомендаций о том, как стать лучше, работать лучше и чувствовать себя лучше, FT выбрала несколько довольно очевидных, но действенных советов для женщин, как проявить силу в распространенных ситуациях на работе.

1. Как набраться уверенности

- Нарушайте правила. Франческа Джино из Harvard Business School в своем исследовании описала так называемый эффект красных кроссовок: люди приписывают более высокий статус тому, кто в чем-то незначительном, но неожиданном отклоняется от нормы. Достаточно, например, надеть на важную встречу красные туфли со строгим костюмом. «Это говорит о том, что вы обладаете таким статусом, что можете намеренно нарушать правила», - объясняет профессор Джино.

- Знайте свои сильные и слабые стороны, говорит генеральный директор технокомпании BlackLine Тереза Такер. Если вы знаете себя, вы будете чувствовать себя увереннее. К тому же знание собственных слабостей добавит защищенности: если вы столкнетесь с несправедливой критикой, вы не расстроитесь, так как будете знать, что она не имеет оснований.

- Сознавайтесь в своих слабостях. Исследование профессора Джино подтверждает, что люди проявляют больше доверия и уважения к тем, кто признает собственные промахи и ошибки. Если вам предстоит совещание с командой специалистов из вашей компании, а вы понятия не имеете, чем они занимаются, не скрывайте этого, советует Джино. Скажите: «Я об этом ничего не знаю. Вы не поможете мне разобраться?» Они оценят, что вы не попытались хитрить, а вы почувствуете себя увереннее, так как не будете бояться попасть в затруднительное положение.

2. Как вернуть контроль над ходом совещания

- Примените принцип ИПВ (имя - пауза - вопрос). Если кто-то из коллег говорит без остановки, а вам еще многое нужно обсудить, дождитесь, пока болтун сделает паузу для вдоха, а затем примените ИПВ, советует адъюнкт-профессор по организационному поведению London Business School Кейтлин О'Коннор. Быстро произнесите имя одного из присутствующих, привлекая внимание аудитории. Сделайте паузу и задайте вопрос, на который нельзя ответить просто «да» или «нет».

- Усиление эффекта. Такой подход применяли сотрудницы администрации президента США Барака Обамы. Договоритесь с двумя-тремя коллегами о том, что каждый из присутствующих должен получить больше простора для высказывания своих идей, объясняет О'Коннор. Если у кого-то есть точка зрения, которую нужно сформулировать, остальные должны ему помочь. Кто-то из посвященных в тактику должен сказать что-то вроде: «Деб, не могла бы ты рассказать об этом подробнее?»

- Будьте тактичны, меняя тему. Если кто-то говорит без остановки, он хочет быть услышанным, объясняет Александра Нотай из PFP Capital. Скажите: «Большое спасибо, что рассказали нам об этом, но у нас мало времени, поэтому давайте перейдем к следующему вопросу».

- Используйте стоп-сигналы. Если вы ведете совещание и вам нужно кого-то прервать, не кричите, а поднимите руку вверх, советует Такер, затем скажите, что хотите услышать, что думает кто-то другой из присутствующих, не тот, кто сейчас говорил.

3. Как провести переговоры

- Возьмите на переговоры шоколад или кофе. Съешьте шоколадку перед встречей - это улучшает настроение и стимулирует творческий подход к решению проблем, говорит О'Коннор. Захватите кофе и для вашего собеседника. «Во время переговоров за кексами все чувствуют себя комфортно и в безопасности», - продолжает О'Коннор.

- Сядьте рядом с человеком, с которым говорите, а не напротив него. Это поможет изменить настрой встречи. Сидя рядом, проще говорить на деликатные темы, к тому же такое положение напоминает собеседникам, что оба хотят одного и того же - решения проблемы.

- Перефразируйте и еще раз перефразируйте. Не думайте, что цель переговоров - сузить разрыв между различными позициями. К переговорам стоит подходить как к обсуждению «А что если?..». Это помогает определить все доступные варианты, советует Джино.

- Не приходите на переговоры со списком собственных желаний - например, своих преимуществ от гибкого графика работы. Вместо этого продемонстрируйте, что вы думали о том, какое влияние это окажет на вашу команду. Анализ возможных последствий уменьшает вероятность отказа, говорит заместитель декана Imperial College Business School Лейла Гуэрра.

- Относитесь к собеседнику как к клиенту. Представьте, что перед вами не начальник, а клиент, советует Гуэрра. Это поможет провести сложный разговор без эмоций и растерянности.

- Никогда не уходите, получив отказ. Если разговор пошел не так, закончите его на своих условиях. Прервите отказывающего вам собеседника, если потребуется, говорит О'Коннор. Можно сказать: «Я ценю ваше время, вы дали мне поводы к размышлению. Я бы хотела прийти к вам с ответами».

Если вам отказали жестче, чем вы ожидали, спросите, что вам нужно сделать, чтобы получить согласие, указывает Гуэрра. Присутствующие должны помочь вам выработать план, и в следующий раз, обратившись к ним, вы получите желаемое.