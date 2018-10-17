Что делать, когда любимая работа надоела

Подобные вопросы особенно терзают специалистов среднего возраста, которые пытаются получать удовлетворение от работы, лавируя между домашними обязанностями и необходимостью зарабатывать. Какие действия нужно предпринять, чтобы почувствовать профессиональное удовлетворение? Как бороться с тусклостью и утомительностью трудовых будней? И что делать, если настало время для решительных перемен?

Что говорят эксперты

Кризис середины карьеры не просто эпизодическая фрустрация или «особенно тяжелый рабочий проект», который вас истощает, это затянувшееся состояние под названием «Кажется, я что-то упускаю», поясняет доцент кафедры организационного поведения бизнес-школы INSEAD Джанпьеро Петрильери. По его словам, такой тип профессионального недовольства - распространенное явление среди сотрудников среднего возраста. Даже успешные люди не обладают иммунитетом к подобным чувствам, считает коуч и автор нескольких книг Уитни Джонсон. Они спрашивают себя: «Действительно ли это то, чем я хочу заниматься?» Ниже поговорим о том, что нужно делать в таких ситуациях.

Переосмыслите проблему

Для начала определите причину своей профессиональной неудовлетворенности. «Нужно разбить проблему на части и начать с источника боли. Это сама работа? Или компания? Для каждого из ответов рецепт свой», - говорит Петрильери. Конечно, непросто переосмыслить свой профессиональный путь в среднем возрасте, когда у вас обязательства - ипотека или дети школьного возраста. Если вы обнаружите, что они вас сдерживают, Джонсон советует «переосмыслить существующие ограничения». Пока вы молоды и можете жить и работать в любой точке света, планировать карьеру невероятно сложно. «Но в среднем возрасте границы сужаются. Вы знаете, что вам нужно работать в определенной географической точке и зарабатывать определенную сумму денег на жизнь. Ограничения помогают», - говорит эксперт.

Небольшие перемены

Быть счастливым в компании, но несчастным в работе не такая уж и редкость. Возможным лекарством будет обдумывание небольших «изменений, с помощью которых вы сможете улучшить свою работу», считает Петрильери. Даже если вы не в силах преодолеть обстоятельства, можно изменить микроклимат, в котором вы работаете: например, найти интересный проект, объединить сотрудников с разным опытом или присоединиться к внутреннему комитету или команде, которые увлекут вас в новые направления. Можно обсудить с руководством разные планы или попросить о переводе в другой офис. Обновление обязанностей может изменить ваше мировоззрение и перспективы. Суть в том, чтобы обдуманно «выбирать род занятий, коллег и место».

Пример: технический директор IT-компании Liferay Джоэл Хендли считает, что кардинальные перемены не всегда нужны во время кризиса, который возникает в середине карьерного пути. И он опирается на свой опыт. Несколько лет назад Джоэл пережил «профессиональное недомогание»: он почувствовал, что больше не понимает, чего хочет. Работа, которой он занимался 20 лет, стала казаться рутинной и бесперспективной. «Я как будто увяз, проводя одни и те же совещания и решая одни и те же проблемы снова и снова. Я не понимал, как повысить эффективность работы», - говорит он. Коллега посоветовал ему взять инициативу в свои руки. Сначала Джоэл определил, что ему нравится и в чем он исключительно хорош. Затем обдумал, как пустить в ход свой энтузиазм и способности. Джоэл хорошо умел объединять людей и организовывать их работу в команде. Помня об этом, Джоэл постепенно изменил стиль руководства. Он больше не воспринимает себя исключительно управленцем и отмечает, что стал оценивать результаты своей работы по тому, насколько его коллеги согласны с его видением взаимодействия и успеха команды. «Это позволило мне ориентироваться в большей степени на людей, чем на процесс, и принесло отличные результаты. Когда я расширил границы моей работы, я вновь ею увлекся. И я, и мои коллеги-инженеры стали более целеустремленными и начали получать больше удовольствия от работы», - отмечает Джоэл.

Сфокусируйтесь на обучении

Скука - один из главных виновников карьерного разочарования. «Ваша жизнь и ваша карьера - непрерывная линия обучения», - говорит Джонсон. Но когда вам сорок, вы уже знаете, что делаете, и умеете делать это хорошо, поэтому вам скучно. Очевидный вариант решения проблемы - попросить начальника о повышении и взять на себя новые задачи и обязанности. Джонсон, однако, советует обдумать и горизонтальное продвижение: «Может, не нужно подниматься по карьерной лестнице, если вы можете делать нечто интересное, что позволит вам учиться и расти?»

Если нет подходящих вакансий, Джонсон предлагает создать свою: «Найдите проблемы внутри вашей организации и обоснуйте, почему именно вы справитесь с их решением». Еще один вопрос, который стоит задать: «За что меня хвалят? С чем я справляюсь легко, а другим это сложно?» Будьте изобретательны. Подумайте, где вы можете использовать свои преимущества, чтобы привлечь или сохранить деньги компании. А затем скажите: «Мы должны это попробовать».

Ищите смысл осознанно

Нереализованное желание быть полезным - еще один типичный источник уныния и профессиональной неудовлетворенности. Вы можете дойти до момента, когда будете работать часами, размышляя, зачем все это нужно. Помните, что «смысл жизни не постучится к вам в дверь», советует Петрильери. Он предлагает найти людей, которые получают непосредственную выгоду от вашей работы, будь то потребители, клиенты или коллеги: «Когда вы увидите, как плодами вашего труда пользуются другие, вам будет труднее потерять смысл в работе».

Подумайте о смене карьеры

Если вышеуказанные стратегии не принесут желаемого результата, возможно, нужен решительный шаг. «Когда вы чувствуете, что вам нужна перезагрузка, нельзя это игнорировать. Если вы продолжаете держаться за такую работу, то лишь ускоряете саморазрушение», - считает Джонсон. Многие говорят, что на работе их удерживают деньги, но часто под этим подразумевается, что уход с привычного карьерного пути влечет «потерю престижа и статуса». Разберитесь, что именно держит вас на нынешней должности и можете ли вы пойти на риски и эксперименты. Конечно, смена профессии в середине карьерного пути выглядит пугающе. Но вспомните и о плюсах вашего положения. «У вас есть опыт, и вы себя хорошо знаете. Уже не нужно одобрение других, как это было в 20 лет», - говорит Джонсон. Воспользуйтесь своими знаниями и тщательно продумайте, чего бы вам хотелось добиться. Петрильери считает, что в таких ситуациях поможет работа с карьерным коучем.

Пример: Джеймс Партридж победил профессиональную хандру, начав карьеру заново. Более 20 лет он проработал юристом и потом попал в компанию, которая писала статьи о юридических операциях и управлении. Джеймс перестал чувствовать отдачу от работы: «Когда я заканчивал статью, она уходила в библиотеку ресурса. Я не знал, помог ли я кому-то и имела ли моя работа хоть какую-то ценность. Я чувствовал себя в ловушке и не знал, что предпринять». Тогда Джеймс нашел себе хобби. Он решил возродить фестиваль блюза в городке Анн-Арбор. Полтора года Джеймс с увлечением собирал средства для фестиваля, который состоялся год назад и получил восторженные отзывы. Постепенно хобби стало всепоглощающим. Джеймсу предстояло сделать выбор - продолжать заниматься фестивалем или вернуться к профессии юриста. Как многим другим, ему нужно оплачивать обучение детей в колледже, ипотеку и кредит на автомобиль. И все же Джеймс решил прислушаться к внутреннему голосу: он оставил карьеру юриста и стал исполнительным продюсером фестиваля блюза. Мужчина признает, что его новая карьера - это тяжелый труд и маленькая зарплата. Но он чувствует важность этой работы. «Когда я был судебным адвокатом, даже в самый лучший день половина людей в зале ненавидела меня. Сейчас, когда я прихожу на площадки фестиваля, люди поют и танцуют. Что это, если не удовлетворенность тем, чем занимаешься?» - спрашивает Джеймс.

Боритесь со своими предубеждениями

Чувство профессиональной неудовлетворенности может быть сигналом того, что работа вас тяготит. «Возможно, вас угнетает корпоративная культура, вынуждающая чрезмерно заботиться о своей карьере, или беспокойство вызвано мыслью, что вы держите все яйца в одной корзине и сосредоточены только на работе», - говорит Петрильери. «Принято считать, что, если вы не видите смысла жизни в работе, на вас стоит позорное клеймо. «Чтобы преодолеть это чувство, окружите себя людьми, которые поддержат и не будут осуждать вас за стремление освободиться от внешних атрибутов успеха», - советует эксперт.