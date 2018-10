Почему предпринимателю не нужны бизнес-планы

Представьте, что вы предприниматель на распутье. Вы хорошо поработали над созданием новой платформы и чувствуете, что пора вывести ее на рынок. Но венчурный инвестор заявляет: вы не получите дополнительных инвестиций, если у вас не будет четкой стратегии выхода на рынок и конкретного плана действий. Стоит ли к нему прислушаться?

Эрик Рис в книге «Бизнес с нуля» объясняет: доработка продукта совместно с клиентами приведет вас к успеху скорее, чем написание бизнес-плана. Ту же мысль Стив Бланк и Боб Дорф высказывали в книге «Стартап. Настольная книга основателя»: главная задача любого стартапа - найти перспективную возможность, а это можно сделать только опытным путем, который невозможно заранее описать в стратегии. Обе книги советуют предпринимателю создать «минимально жизнеспособный продукт», чтобы как можно раньше получать от клиентов обратную связь.

Отрасль предпринимательства

До 1980-х гг. предпринимательству толком нигде не обучали, а исследователей бизнеса мало интересовал процесс рождения компаний. Студентов готовили к карьере в больших банках, на крупных производствах, в сфере транспорта и потребительской продукции. Затем появились Билл Гейтс и Стив Джобс. Студенты МВА, жаждущие повторить их успех, стали требовать, чтобы их учили предпринимательству.

Обновленный учебный план, слепленный из стратегических и финансовых концепций, строился вокруг нового упражнения - написания бизнес-плана для воображаемого стартапа. Закрепилась и единая концепция этого плана, продиктованная требованиями потенциальных инвесторов. Университеты обрели популярный предмет, позволявший соревноваться в качестве преподавания.

Неудивительно, что этот подход так популярен. Если у вас есть стратегия и план, запуск бизнеса кажется делом предсказуемым. Чтобы открыть, скажем, магазин скейтбордов, нужно помещение (или информационная система для онлайн-торговли), оборудование, склады, продавцы, реклама. Казалось бы, здесь без стратегии никуда. Но не все так просто.

Проблема планов

Обучение предпринимательству в бизнес-школах основано на неверном представлении, будто к процессу запуска компании применима единая логика, которая, если ей следовать, повышает шансы на успех. Этот тезис никто никогда не проверял: первые годы жизни крупных компаний подробно описаны, но ученые никогда не проводили лонгитюдные исследования, как фирмы образуются, что у них общего и какие действия основателей стоит повторять.

Вместо изучения сути предпринимательства исследователи опираются на истории успешных стартапов. Но основатели редко записывают все свои действия в реальном времени, а их воспоминания подвержены смысловым искажениям, например склонностью искать подтверждения своим взглядам. Мы мало что знаем и о неудачных стартапах - и вопреки расхожему мнению единожды обанкротившиеся предприниматели чаще всего не достигают успеха в будущем. Так что пока невозможно доказать на практике корректность того, что некоторые эксперты называют «наукой стартапов».

Ни одна из компаний, в которые мечтают устроиться выпускники МВА (Alcoa, Disney, GE, IBM, PepsiCo, P&G, Macy's, United Airlines, Wal-Mart), не начинала с плана. Не было его и у Apple, Cisco, Facebook, Google, Nike, Uber и Yahoo. Исследование Энтони Тяна, Джулиана Ланге и их коллег показало, что план не играет статистически значимой роли в успехе стартапа. Это объясняет, почему победители конкурсов бизнес-планов редко основывают компании. Студент, выигравший в трех таких конкурсах $125 000, сказал мне, что если и откроет стартап, то только по написанию бизнес-планов.

Ганс, Скотт и Стерн утверждают, будто Tesla оказалась успешнее Better Place благодаря продуманной стратегии. На самом же деле проект Tesla был крайне рискованным стартапом, требовавшим гигантских вложений, а продукт невозможно было тестировать поэтапно. Помимо огромных инвестиций в разработку Илону Маску нужно было выстроить сложную цепочку поставок, сборочное предприятие, дилерскую сеть и частно-государственное партнерство для поддержки зарядных станций. Все это требовало планирования. Но само по себе наличие плана не повлияло на успех проекта - разве что помогло избежать ряда проблем.

Учиться на ошибках

Предприниматель же вынужден действовать методом проб и ошибок. По сути, именно этот подход использовала Apple, внедряя так называемое «обучение через вызов» в проекте Classrooms of Tomorrow. Метод проб и ошибок показал свою эффективность при запуске компаний - разработчиков приложений.

Это единственный разумный путь. Без ошибок почти невозможно предсказать реакцию потребителей - а ведь это ключевой фактор успеха. Эксперты редко замечают будущие хиты: венчурные фонды, работающие со стартапами по 40-50 лет, ошибаются в семи случаях из восьми. В 2001 г., увидев Segway, эксперты пророчили революцию в личном транспорте. Стартап засыпали деньгами. Сегодня инновацию, которую называли «более великой, чем интернет», используют в основном охранники торговых центров.

Предприниматели знают, что запуск бизнеса связан с рисками, управлять которыми могут лишь они сами. Они принимают решения в условиях неопределенности; возможности и угрозы нельзя предвидеть заранее. Запуск стартапа и управление им нельзя свести к стратегической схеме - не говоря уже о реализации стратегии по намеченному плану. Серийный предприниматель Тед Фарнсворт сказал: «У любой новой компании есть один путь - создать продукт и выставить его на продажу. Только так можно ответить на два действительно важных вопроса: готов ли кто-то купить этот продукт и если да, то по какой цене. Я сам всякий раз заново узнаю ответы на эти вопросы».

Об авторе: Карл Шрамм - профессор Сиракузского университета, венчурный инвестор, автор книги Burn the Business Plan: What Great Entrepreneurs Really Do («Сожгите бизнес-план: что на самом деле делают великие предприниматели»)