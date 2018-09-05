Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

Ванесса Фурманс / The Wall Street Journal

Все больше работодателей предлагают сотрудникам - молодым отцам оплачиваемые отпуска, и у них даже возникла новая проблема - убедить работающих молодых отцов воспользоваться этими льготами.

Карьерные проблемы, связанные с отпуском по уходу за ребенком, знакомы многим женщинам. Они опасаются, что декретные отпуска замедлят их продвижение по службе. А так как все больше работодателей распространяют такую льготу, как оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, на сотрудников-мужчин, у молодых отцов возникают те же опасения.

Многие мужчины говорят, что они не хотят пользоваться льготами. Недавно компания Deloitte опросила более 1000 работников в США. Каждый третий мужчина-респондент заявил: его беспокоит то, что новорожденному потребуется много внимания и что это может навредить карьере. А более половины опрошенных мужчин признались: они чувствуют, что, если возьмут отпуск по уходу за ребенком, это будет воспринято как признак слабой заинтересованности в работе.

Руководители многих компаний, начиная с Facebook, Twitter и кончая American Express, пытаются изменить это отношение.

Facebook предоставляет четырехмесячный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком и поощряет боссов спрашивать у матерей и отцов, ждущих ребенка, когда именно они планируют взять отпуск, а не собираются ли его брать вообще. Генеральный директор Марк Цукерберг сам брал по два месяца отпуска после рождения каждой из двух дочерей, и руководители-мужчины Facebook часто выкладывают посты о том, что уходят в отпуск по уходу за ребенком. В компании Twitter молодые отцы собираются ежеквартально на «ланчи отцов», чтобы обмениваться советами по воспитанию детей и обсуждать, следует ли брать полный 20-недельный оплачиваемый отпуск, предлагаемый социальной сетью, и когда лучше это сделать.

«Если вы не возьмете отпуск, будете идиотом» - такое послание получают молодые отцы от старших менеджеров и отцов со стажем, говорит старший партнер Twitter Боб Бельчиано. Он помогает организовать «ланчи отцов» и брал 12 недель отпуска после рождения сына 13 месяцев назад.

Исследование, проведенное учеными из Ball State University (штат Индиана) и Университета Огайо, показало, что в США только 14% отцов берут отпуск по уходу за ребенком, перерыв в работе превышает две недели. «Будущие папы, не пропустите эти моменты», - написано на одном из множества плакатов с изображениями мужчин и младенцев, которыми увешаны лифты и офисы American Express в США. Под фотографией отца, баюкающего спящего младенца, продолжение надписи: «Возьмите отпуск до 20 недель. Вы оба заслуживаете этого».

Компании, поощряющие сотрудников-мужчин брать как можно более длительный оплачиваемый отпуск, говорят, что для этого есть убедительные экономические причины. Исследования показывают, что как мужчины, так и женщины, взявшие отпуск по уходу за ребенком, меньше пропускают работу и более продуктивны после возвращения из отпуска. Работодатели, такие как American Express, утверждают, что политика предоставления отпусков по отцовству также дает преимущества при найме лучших талантов, особенно среди миллениалов, которые, как показывают многочисленные опросы, считают баланс между работой и личной жизнью более важным, нежели быстрое продвижение по службе и другие карьерные приоритеты.

«Эта стратегия выделяет нас на рынке», - говорит Дэвид Казиарж, старший вице-президент по компенсациям и льготам American Express. В январе 2017 г. компания удлинила льготные отпуска для матерей и отцов до 20 недель с прежних шести недель для матерей и двух недель для отцов. Согласно стратегии гигант рынка платежных карт поддерживает чаты для молодых или будущих отцов, в том числе руководителей высшего звена. В них обсуждаются отпуска по уходу за ребенком и другие льготы для родителей.

На июньской встрече присутствовало около трех десятков молодых и будущих отцов в штаб-квартире фирмы в Нью-Йорке. Разговор быстро перешел к темам, которые давно знакомы работающим матерям. «А кто боится брать полный отпуск?» - спросил Казиарж. Поднялось несколько рук. Один из мужчин, директор по финансам Даниэль Скольник, рассказал, что взял все 20 недель отпуска, когда у него родился ребенок. Скоро появится на свет второй ребенок, и Скольник не знает, как лучше построить разговор с начальником. «Моя жена считает, что я должен взять еще 20 недель - как мне лучше поговорить с начальником о втором отпуске?» - спросил Скольник.

«Карьера - это долгий путь, а рождение ребенка - короткий момент», - заверил собравшихся Раджив Субраманьям, руководитель подразделения автоматизации электронных платежей American Express. Он, будучи руководителем высшего звена, также взял отпуск на пять месяцев после рождения сына в прошлом году. «Вы поступаете так, как и надо поступать молодому отцу», - говорит он.

American Express не раскрывает, сколько сотрудников-мужчин взяли отпуск по уходу за ребенком после изменения политики компании. И поясняет лишь, что большинство молодых отцов берут отпуска и что их число выросло на 10% с тех пор, как компания удлинила отпуска для молодых отцов и стала поощрять их использовать эти льготы. По данным компании, у 55 000 служащих American Express по всему миру в среднем рождаются два ребенка в день, а один ребенок в неделю усыновляется.

Сэм Аппиа-Боама, директор финансового департамента American Express, говорит, что изначально планировал взять 3-4 месяца отпуска, когда он и его жена готовились к рождению ребенка в прошлом году. Но он боялся, что столь длинный перерыв в работе не понравится начальству. Однако его руководитель, который взял очень короткий отпуск после рождения ребенка несколько лет назад, убедил Аппиа-Боаму использовать отпуск полностью.

«Выслушав меня, начальник немедленно заявил, что я и понятия не имею, во что ввязываюсь, и что я просто обязан взять все пять месяцев отпуска», - сказал Аппиа-Боама.

Он взял сначала несколько недель, когда родилась его дочь Амарис, а в июле он взял остаток отпуска и будет дома с дочкой до ноября. В последние три месяца Аппиа-Боама будет главным воспитателем дочери. Клиника, в которой его жена работает администратором, дала три месяца отпуска, и в августе ей придется вернуться на работу.

«Это огромная разница по сравнению с тем, когда отец на вторых ролях», - сказал он.