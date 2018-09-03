Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

Брайан Лафкин / BBC Capital

Некоторые правительства и работодатели экспериментируют, вводя четырехдневную рабочую неделю и пытаясь доказать, что меньшее количество времени, проведенного в офисе, улучшает эффективность труда и создает нужный баланс между работой и личной жизнью. Но насколько можно сократить рабочую неделю? Как насчет одного дня?

Если вы работаете на полную ставку, то очень велика вероятность того, что вы проводите в офисе пять дней в неделю, как минимум по восемь часов в день.

И, конечно, многие из нас работают гораздо больше. Вот Илон Маск в недавнем интервью New York Times разоткровенничался и признался, что работает по 120 часов в неделю и не брал отпуск длиннее недели аж с 2001 года. Как там у него с пресловутым балансом между трудовой деятельностью и личной жизнью?

И ведь научные исследования подтверждают: долгие часы, проведенные на рабочем месте, имеют не так много плюсов, они делают нас менее продуктивными и более недовольными жизнью.

Эксперименты уже начались по всему миру: рабочие часы сокращают, пытаясь помочь людям достичь гармоничного сочетания "работа-дом".

Естественно, это вызывает огромный интерес: скажем, недавняя попытка сократить рабочую неделю до четырех дней в Новой Зеландии попала в заголовки СМИ по всему миру.

Но зачем же останавливаться на четырех днях? Почему бы не сделать рабочую неделю трехдневной? А может, двухдневной? Что, если нам работать по полдня в неделю? Какова оптимальная длительность наших трудовых будней?

Идея 40-часовой рабочей недели становится все менее популярной в развитых странах. Как скоро стандартом станет четырехдневная рабочая неделя?

Эксперимент с четырьмя рабочими днями

Perpetual Guardian - адвокатская компания из Новой Зеландии. Именно там решили попробовать изъять из рабочей недели целый день.

Вот как это было: в мае руководство фирмы попросило своих 240 офисных сотрудников поработать две четырехдневные недели (восемь часов в день). При этом платили как за пять дней в неделю.

В конце эксперимента исследователи из Оклендского и Оклендского технологического университетов опросили сотрудников. 24% из них сказали, что баланс "работа-дом" улучшился, а у 7% снизился стресс.

Между тем, руководство компании сообщило, что общая производительность труда не снизилась - за четыре дня люди успевали сделать не меньше, чем за пять.

А служба, имеющая дело непосредственно с обращениями клиентов, даже стала работать лучше, подчеркивает Джэррот Хаар, профессор менеджмента и кадровых ресурсов Оклендского технологического университета, который наблюдал за экспериментом.

"В самом начале их начальник сказал, что если не получится сохранить 100-процентную продуктивность, то от четырех дней фирма вернется к пяти. Так что у сотрудников была хорошая мотивация".

Подобные эксперименты проводятся не только в южном полушарии. В 2016 году городская администрация Рейкьявика (Исландия) обнародовала результаты годового исследования, в ходе которого в ряде муниципальных учреждений каждую рабочую неделю сократили примерно на полдня.

В результате и расходы, и производительность труда остались на прежнем уровне, несмотря на то, что люди проводили в офисе меньше времени.

Нечто подобное сделали и в Швеции: эксперименты проводили в разных трудовых коллективах - от стартапов до домов престарелых (в частности, в Svartedalen, заведении по уходу за престарелыми, где сотрудникам было предложено работать 32 часа в неделю).

В Японии, где смерть от регулярной переработки - обычное дело, правительство ввело так называемые "яркие понедельники", когда работодатели дают возможность работникам в один из понедельников месяца приходить на работу попозже.

В последнюю пятницу каждого месяца работники в Токио уходят из офиса в три часа дня - это называется "премиальная пятница". Цель - все та же, попытаться сбалансировать трудовую деятельность и личную жизнь

Улучшение баланса между работой и личной жизнью сберегает компаниям деньги, так как довольные сотрудники реже меняют место работы, указывает Ян Эммануэль Де Нев, доцент экономики и стратегии бизнес-школы Saïd Оксфордского университета.

В своем исследовании он обнаружил, что этот самый баланс входит в число наиболее приоритетных вещей для общего удовлетворения жизнью - в этом списке он находится даже выше интересной работы.

"Текучка кадров - дорогостоящая штука, работодатели стремятся ее избежать", - подчеркивает Де Нев, который, кстати, участвует в подготовке ежегодного доклада о "Всемирном индексе счастья".

Он отмечает, что еще в 1930 году знаменитый английский экономист Джон Мейнард Кейнс предсказывал, что мы рано или поздно придем к тому, что будем работать всего 15 часов в неделю - благодаря новым технологиям и повышающейся эффективности труда.

И в связи с этим возникает вопрос...

Сколько же рабочих дней в неделю достаточно?

Насколько вообще мы можем сократить рабочую неделю? Как насчет четырех часов?

Писатель Тим Феррисс 10 лет назад прославился своей книгой "Четырехчасовая рабочая неделя", где и родилась эта идея (в России книга более известна как "Как работать по 4 часа в неделю и при этом не торчать в офисе от звонка до звонка, жить где угодно и богатеть". - Прим. переводчика).

Теория Феррисса состояла в том, чтобы отказаться от стиля трудоголика и стать хозяином собственного времени.

Понятно, что вряд ли какая-то компания допустит, чтобы ее сотрудники появлялись в офисе всего на несколько часов в неделю - идеи Феррисса скорее о том, как повысить индивидуальную эффективность.

Но сокращение часов, проводимых на работе, действительно может положительно влиять на продуктивность сотрудников. В случае с новозеландской фирмой Perpetual Guardian более короткая рабочая неделя изменила то, как коллектив трудится, чтобы достигнуть тех же результатов за более короткое время.

Все приходили вовремя и никто не уходил раньше, перерывы не затягивались (напомню: в среднем мы тратим два часа в день на соцсети).

Но если четырехдневная рабочая неделя станет нормой, то сумеем ли мы пойти дальше и сократить ее до двух-трех дней?

Эта фотография сделана в 2013 году в Париже. На доске объявлений - призыв поддержать переход школьников на 4,5-дневную неделю

Все не так хорошо, как может показаться

Эксперты говорят, что это не так просто. Существует точка, за которой затраты начинают перевешивать преимущества, даже в случае четырехдневной рабочей недели.

Упомянутые шведский и новозеландский эксперименты в свое время с энтузиазмом освещались СМИ, но после их окончания мы редко слышим о чем-то подобном.

Например, Treehouse, американская компания (Портленд, штат Орегон), предлагающая учебные курсы онлайн, поэкспериментировав с четырьмя рабочими днями, вынуждена была вернуться к "нормальной" 40-часовой неделе.

Как и многие другие фирмы, Treehouse ждали сокращений штата, и проводить их, в то время как оставшиеся сотрудники работают четыре дня в неделю, выглядело как-то странно.

Директор по маркетингу Treehouse Меган Дорси рассказал BBC Capital, что стандартная пятидневная рабочая неделя, когда люди работают по восемь часов в день, помогает создать лучшие условия сотрудничества внутри коллектива (члены которого в этой компании работают в разных часовых поясах по всем США).

К тому же клиенты хотят получать услуги от фирмы в нормальные рабочие часы - и это еще один серьезный аргумент против сокращенной недели.

А что со шведским экспериментом в доме престарелых Svartedalen? Там он тоже долго не продлился. (Отчасти потому, что и задумывался как временный, но и его результаты показали: такая схема не слишком работоспособна.)

Хенрик Дальберг, представитель пресс-службы города Гётенборг, сообщил нам, что сотрудники дома престарелых снова работают по классической схеме 40 часов в неделю.

Почему? Чтобы позволить всем работать 6 часов в день, учреждению пришлось бы нанять дополнительных сотрудников - иначе невозможно было бы исполнять всё необходимое в течение дня. А это - дополнительные затраты.

Подобные проекты - удар по городскому бюджету, они усугубляют его дефицит в сфере медицинского обслуживания и социального обеспечения.

"С учетом всего этого вряд ли будет реалистичным сказать, что мы сильно сократим количество рабочих часов", - отмечает Дальберг.

По его словам, лидеры Левой партии в правительстве страны настаивают на проведении большего количества подобных экспериментов, но сделать это вряд ли позволят нынешняя экономическая ситуация, дефицит обученных работников и другие факторы.

Впрочем, Дальберг приводит в пример местный завод компании Toyota, где 13 лет назад перешли на 6-часовой рабочий день и по-прежнему придерживаются этой схемы.

Конечно, дополнительные затраты - важный фактор, но есть и другие соображения.

Профессор Джэррот Хаар, участвовавший в новозеландском эксперименте, высказывает опасение, что если предложить работникам проводить в офисе менее четырех дней в неделю, их эффективность и отдача снизятся.

Даже если у гораздо большего количества сотрудников вырастет удовлетворенность работой три дня в неделю, это не стоит потерь в производительности.

"Моя интуиция мне подсказывает, что сокращение рабочего времени с одновременным сохранением эффективности труда может заканчиваться на четырех днях в неделю", - говорит Хаас.

Оксфордский профессор Де Нев согласен с коллегой. Дальнейшее сокращение рабочих дней или часов "будет приносить все меньше и меньше результатов", считает он. "Четырехдневная рабочая неделя - это тот оптимальный вариант, который мы уже нашли".

А что решили в Perpetual Guardian? Их представитель говорит, что компании еще предстоит окончательно решить, стоит ли делать рабочую неделю четырехдневной. Руководство все еще обсуждает результаты эксперимента.

Так что мы можем ожидать дальнейших попыток введения сокращенной рабочей недели в тех отраслях, где это возможно - выполнять за меньшее количество времени прежний объем работы. Кто знает, может быть, когда-то мы даже проверим гипотезу Кейнса.

"Все большее количество работодателей пробует это, - говорит Де Нев. - Это уже не диковинка".