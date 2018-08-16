Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США

В отчете Glassdoor уже четвертый год подряд наибольшее количество высокооплачиваемых профессий США находятся в технологическом секторе. Об этом сообщает Bloomgerg.

В 13 из 25 специальностей в рейтинге с самой высокой зарплатой занимает именно технологический сектор. Самую высокую зарплату получают архитекторы программного обеспечения, разработчики и менеджеры. Самый низкий показатель средней зарплаты на год в этих специальностях составляет выше 100 тыс. долларов в год.

Для доклада было собрано показатели о заработной плате от миллиона работников, было рассмотрено должности, которые фигурировали не менее чем в ста докладах и использовались алгоритмы оценки средней годовой базовой зарплаты.

Не смотря на то, что в секторе технологий хорошо оплачивается труд, в секторе охраны здоровья предложено наибольшие заработные платы для самых высоких должностей в отрасли.

Например, врач получает среднюю зарплату в размере 195842 долларов, менеджеры и фармацевты аптек получают минимальную плату в размере 146612 и 127120 долларов.

Рейтинг возглавили врачи со средней зарплатой в размере 195,8 тыс. долл., менеджеры аптек - 146,6 тыс. долл., фармацевты - 127,1 тыс. долл., За ними идут архитекторы предприятия - 115,9 тыс. долл., корпоративный советник - 115,6 тыс. долл., разработчик программного обеспечения - 108,9 тыс. долл., практикующий медперсонал - 107,5 тыс. долл., архитектор программного обеспечения - 105,3 тыс. долл.