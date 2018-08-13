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АНАЛИТИКА

Как правильно браться за трудную работу

 Питер Брегман / Harvard Business Review

Подумайте о том, что вам никак не удается начать. О чем-то важном. Возможно, это какая-то особая рабочая задача - например, подготовка делового предложения, доклада или написание непростого письма. Может, речь идет о важном разговоре, который никак не состоится. Возможно, ранее у вас случались похожие разговоры и вы 10 минут ходили вокруг да около, вместо того чтобы сразу перейти к делу. А может, важное дело - это выступление на совещании по вопросу, который вас немного пугает.

Существует вероятность, что вы никогда не сделаете ничего из перечисленного: будете заниматься любыми мелкими делами, но избегать этой важной, но сложной задачи. Или, может, вы просто ленитесь приниматься за работу, теряя драгоценное время.

Самые продуктивные из известных мне людей решительно справляются с такими ситуациями: они тратят на них мало времени и быстро принимаются за наиболее важные рабочие задачи и разговоры, не испытывая ни капли сожаления. Недавно я самым неожиданным образом понял, как им это удается.

Ныряй и делай

Я был на тренинге по лидерству в Институте Эсален, изумительном центре отдыха, расположенном на скалистом побережье Тихого океана в районе Биг-Сюр. Каждое утро перед завтраком я повторял один и тот же ритуал: грелся и расслаблялся в горячих источниках, а затем погружался в ванну с ледяной водой, где оставался, сколько хватало сил. Процедура повторялась трижды.

Я чередовал периоды пребывания в горячей и холодной воде, потому что такие процедуры полезны для кровотока и придают энергию. Мое неожиданное открытие заключалось в том, что секрет погружения в холодную ванну был тем же секретом, который помогал успешным людям справляться с неприятными задачами.

Вот что произошло: в первый раз мне понадобилось провести 20 минут в горячих источниках, чтобы набраться смелости и хотя бы попробовать. В тот первый раз мне удалось продержаться в холодной воде лишь 5 секунд, перед тем как я стремительно ретировался к горячим источникам. Тем не менее к концу недели я бесстрашно погружался в воду и расслаблялся в холодной воде более 5 минут. Я чувствовал себя освежившимся.

У нашего сознания и тела есть потрясающая способность приспосабливаться практически ко всему. Трудности редко заключаются в новой для человека норме, самое сложное - подстроиться под нее. Самый тяжелый этап - это переходный период.

Синдром чистого листа

Теперь вспомните о том, чем вам никак не удается заняться. Я готов биться об заклад, что ваша главная проблема не в том, чтобы выполнить поставленную задачу, а в том, чтобы начать работать над ней.

Главное препятствие на пути к осуществлению чего-либо - переход непосредственно к делу. Практически всегда он заключается в смене вида деятельности с комфортного (теплая ванна, отправка простых электронных писем, вычеркивание элементарных задач из списка дел, простые разговоры) на некомфортный (ледяная ванна, начать-таки писать то рабочее предложение, завести неприятный разговор, справиться с синдромом чистого листа).

Мы склонны думать, что, для того чтобы важные рабочие задачи решались как по маслу, следует обладать целым набором качеств и высоким профессионализмом, но это не вполне верно. Что нам по-настоящему нужно, чтобы быть компетентными профессионалами, так это справиться с моментом начала работы. Как только нам удастся перестроиться, сама работа - систематически и в должное время - превратит нас в настоящих профессионалов.

И это подводит нас к идее, что качество, которое действительно надо развивать в себе, - умение перестраиваться.

Обратимся к примеру с ванной. Многократная ежедневная смена ванны с горячей на холодную приучила меня быстро переходить из комфортного состояния в состояние дискомфорта. И это не просто метафора: пережитый опыт действительно помог мне привыкнуть к резким преобразованиям.

Три этапа

За неделю водных процедур я выделил три этапа, помогающих отработать переход к новым ситуациям.

Начните с силы воли. Многие писали о том, что не следует полагаться на силу воли, поскольку это ненадежное качество. Однако я обнаружил нечто важное: сила воли играет гораздо более важную роль в конкретный решающий момент, нежели в долгосрочной перспективе. Именно поэтому бывшие алкоголики принимали решение бросить пить в один день. В некоторых случаях вам просто нужно в какой-то момент заставить себя выполнить поставленную задачу. Поскольку я никак не мог облегчить процесс погружения в воду, мне пришлось прибегнуть к силе воли и самодисциплине, т. е. мужеству, чтобы заставить себя окунуться в воду.

Настройтесь на повторение. С каждым днем и погружениями мне становилось легче. Не только из-за того, что я притерпелся, но и потому, что во мне выработались ожидания, привычка и приверженность к такому образу жизни. Я заранее принял решение, что буду совершать погружения, и таким образом исключил из уравнения неуверенность и обдумывание, а вместе с ними и сомнения. Когда же мое сознание на мгновение запротестовало, я просто проигнорировал его и продолжал погружения. Помню, как однажды утром, когда я вылез из горячей ванны и направился к ледяной, мой разум кричал: «Ты уверен, что хочешь это сделать? Останься в этой комфортной теплой воде!» А тело просто продолжало шагать к холодной ванне.

Извлекайте пользу из адаптации. К концу недели мое тело в буквальном смысле изменилось физически. Я проводил в ледяной ванне в 60 раз больше времени, чем в начале эксперимента, и практически не ощущал холода. Психологический и физический вызов стал незначительным, и я больше не воспринимал переход из одной ванны в другую как болезненное переживание. Кроме того, стали другими и ощущения в самой ванне; если раньше я испытывал дискомфорт, то теперь ощущал себя освежившимся.

Разумеется, погружение в ледяную ванну нельзя сравнить с тяжелым разговором, написанием рабочего предложения или необходимостью выслушивать критику в свой адрес. Ванна - это физическое испытание, а вышеперечисленные имеют интеллектуальную и эмоциональную природу. Для некоторых трудности, связанные с рабочим процессом, кажутся сложнее всего остального в их жизни. Однако на самом деле нежелание начинать все эти задачи - одна и та же психологическая проблема: ваш мозг пользуется отговорками, чтобы поощрять прокрастинацию. Принцип - и решение - одинаковы: приучите себя переходить от комфорта к дискомфорту.

Шесть шагов

Давайте попробуем применить этот принцип к той задаче, за которую вам никак не удается приняться.

1. Выберите какую-нибудь важную задачу, которую вы хотите выполнить, но над которой у вас никак не получается начать работать.

2. Определите точку перехода к работе. Вот несколько примеров таких моментов: взять в руки телефон и набрать номер (для разговора); сесть за стол и написать первое слово (для любой задачи, подразумевающей необходимость что-то написать); задать вопрос и замолчать (чтобы получить обратную связь).

3. Примите решение - определите, где и когда вы начнете работу (переход).

4. Поработайте над эмоциональной храбростью. Начало работы над непростой задачей вызовет чувство дискомфорта, и вам нужно быть готовым справляться с эмоциями, чтобы не бросить дело. Я называю это качество эмоциональной храбростью. Это чрезвычайно важный навык, который можно развивать, чтобы преуспеть в чем угодно. Готовы ли вы испытывать неприятные чувства достаточно долго, чтобы выполнить задуманное? Вот список некоторых из них: дискомфорт, страх («Это когда-нибудь закончится?»), желание все бросить («Сначала проверю почту») и неуверенность («У меня не получится»).

5. Действуйте, не задавая вопросов. Вы не можете контролировать свои мысли, но можете продолжать работать, чтобы достичь задуманного.

6. Повторяйте эту схему каждый день.

Помните, что переходный период недолговечен. Это не новая норма, а лишь движение к ней.

А теперь, даже если у вас есть лишь минута свободного времени, чтобы начать развивать соответствующий навык, сделайте прямо сейчас что-нибудь, что приблизит вас к вашей цели. И если вы сомневаетесь, обратите внимание на то, о чем вы думаете. Куда вас отправляет ваше сознание («У меня нет времени», «Это глупо», «Одна минута ничем не поможет» и проч.)? Даже когда ваш разум продолжает придумывать оправдания, двигайтесь вперед. Нырните.


Пять видов прокрастинации

Феномен прокрастинации - постоянного откладывания на потом неприятных дел - стал темой многочисленных научных исследований. Прокрастинация имеет различные субъективные причины: нерешительность, страх неудачи и неодобрения со стороны окружающих, неуверенность человека в себе, перфекционизм или лень.

Израильский психолог Ноах Милграм, автор работы «Прокрастинация - болезнь современности», выделяет пять видов прокрастинации:

1) ежедневная (бытовая), т. е. откладывание домашних дел, которые должны выполняться регулярно;

2) прокрастинация в принятии решений (в том числе незначительных);

3) невротическая, т. е. откладывание жизненно важных решений, таких как выбор профессии или создание семьи;

4) компульсивная, при которой у человека сочетаются два вида прокрастинации - поведенческая и в принятии решений;

5) академическая, т. е. откладывание выполнения учебных заданий, подготовки к экзаменам и т. д.
По мнению Милграма, все эти виды прокрастинации делятся на две основные группы: откладывание выполнения заданий и откладывание принятия решений.
По материалам: Ведомости
 

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