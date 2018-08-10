Как украинским программистам получать американские зарплаты

Кирилл Бяло, генеральный менеджер компании Crossover

Как правило, украинские IT-разработчики получают в 1,5-2 раза меньше своих зарубежных коллег, хотя квалификация наших профессионалов не ниже.

Новая модель удалённой full-тайм работы, которую с каждым годом использует всё больше транснациональных компаний, уже сегодня разрушает сложившиеся стереотипы мирового рынка труда.

Недавно популярный украинский ресурс DOU опубликовал статистику по зарплатам отечественных программистов.

Например, разработчик Java (одна из самых востребованных технологий) на достаточно высокой позиции Senior Software Engineer (в зависимости от специфики компании, требования к позиции могут быть разными, в целом их опыт в разработке программного обеспечения составляет 4-7 лет ) получает в среднем около 3,5 тыс. долл. в месяц (42 тыс. долл. в год).

C одной стороны радует, что уровень IT-зарплат постоянно растёт. Так, в 2011 году тот же Senior SE мог рассчитывать приблизительно на 2,7 тыс. долл.

С другой - традиционно труд наших IT-профессионалов оплачивается в 1,5-2 раза ниже, чем их коллег из стран с развитой экономикой.

Если же вспомнить про сферы финансов или маркетинга, то разница ещё более значительная. В некоторых случаях отставание десятикратное.

Естественная причина этого - кризисное состояние экономики Украины. Также естественно выглядит и отток украинских специалистов, которые достигают топ-уровня, за границу.

Однако на глобальном рынке труда сегодня происходят кардинальные изменения, которые разрушают закономерности, кажущиеся сегодня естественными.

Удалённая работа, которая до сих пор рассматривалась, как средство для аутсорсинга или аутстафинга, размещения небольших заказов для фрилансеров, становится полноценной занятостью с 40-часовой рабочей неделей и заработной платой, которая не зависит от места проживания специалиста.

Если это профессионал топ-уровня, способный вносить необходимую добавочную стоимость в итоговый продукт, то почему он должен получать меньше из-за того, что живёт в Восточной Европе или Южной Америке?

К такой мысли приходит всё большее число крупных высокотехнологичных компаний. Сегодня они как никогда нуждаются в сотрудниках топ-уровня, которых из-за сильной конкуренции всё труднее найти в географической близости от офисов.

В то же время современные технологии, прежде всего облачные, позволяют создавать эффективно работающие виртуальные команды из профессионалов, проживающих в разных уголках мира.

Действительно, если есть облачные хранилища, облачные технологии и т.п., то должна появиться и облачная зарплата, уровень которой не зависит от локации работника.

Данный подход способен изменить глобальную экономическую ситуацию и меняет ее уже сейчас. На транснациональном рынке удалённой работы сегодня востребованы специалисты в таких областях: IT-разработка и менеджмент IT-разработки; продажи; маркетинг; финансы.

В среднем уровень украинских профессионалов в каждом из этих сегментов выше, чем во многих других странах. Качества, которые их выделяют - амбициозность и настойчивость при достижении целей. Для таких людей облачная работа открывает новые горизонты.

Несколько примеров из опыта компании, которая занимается рекрутингом топовых специалистов по всему миру и формированием из них удалённых команд.

Начинающий Software Engineer с двухлетним опытом разработки программным обеспечением, владеющий английским, желающий развиваться и расти, может претендовать на 2,5 тыс. долл. в месяц, с восьмилетним - на 8 тыс. долл.

Sales Development Representative с минимальным опытом продаж в IT-сфере может получать 5 тыс. долл. в месяц. Зарплата финансового аналитика (Plan&Ops менеджера) с сертификацией ACCA и опытом 5 лет и выше может достигать 8 тыс. долл.

В Украине уже есть два сотрудника категории VP Engineering, получающие 200 тыс. долл. в год, спрос на данную позицию продолжает быть актуальным именно среди украинских специалистов.

Также, из топ-позиций, на рынке сейчас есть спрос на позиции Senior Vice President Engineering & Operations с зарплатой 400 тыс. долл. в год. А самая большая облачная зарплата - 1 млн долл. в год для директора по стратегическому планированию.

На каждую из этих позиций претендуют и способны попасть по уровню развития профессиональных навыков украинские IT-специалисты.

Каким образом удаётся обеспечивать регулярный доход такого уровня? Прежде всего качеством отбора претендентов.

Если создать для каждой позиции уникальный онлайн-тест, который придуман не рекрутерами, а людьми, которые непосредственно нанимают сотрудников, можно отбирать, действительно, лучших из лучших по всему миру.

Тех, кто составляет 1% от всех профессионалов.

Во-вторых, стандартизацией ожиданий для каждой позиции. Если чётко определён вклад, который приносит сотрудник, легко определить и его стоимость. Также важна чёткая иерархия и разграничение зон ответственности.

Топовые специалисты ненавидят рутину. Возможность саморазвития - один из ключевых элементов облачной модели, разработкой которой занимался Энди Триба, бывший руководитель стратегического направления в Intel и советник Белого Дома по вопросам, связанным с работой и конкуренцией, а также образованием в области высоких технологий.

Триба понимал, насколько важна для современного человека реализация его таланта. Она не должна зависеть от места рождения, а труд профессионала должен быть адекватно оценен.

Есть много людей, которые связывают своё будущее с Украиной, и для них облачная работа - возможность получать достойную зарплату, которая не заставляет чувствовать себя ущемлённым по сравнению с коллегами из более экономически успешных стран.

Конечно, любые инновации встречают поначалу естественное недоверие. Почему такая высокая зарплата? Кто платит деньги? Кто ставит задачи? Как можно работать в команде, не встречаясь с коллегами в реальной жизни?

На самом деле вопрос не столько в величине зарплаты, сколько в размере ценности, которую приносит профессионал.

Для лучших специалистов компания находит топовых потребителей создаваемых ими продуктов. Им компания готова платить зарплаты, которые сопоставимы с вкладом, получаемым от решения той или иной задачи. Это цены глобального рынка.

Легко ли работать в виртуальном коллективе? Когда команда тебе помогает и поддерживает, когда вы вместе двигаетесь к одной цели, это сближает, несмотря на физическую дистанцию.

Мне кажется, что команда, в которой я работаю сейчас, намного эффективнее большинства офисных коллективов, в составе которых я трудился.

Разумеется, кто-то может на дух не переносить удалённую работу. А кто-то наоборот - не может находиться в офисе ни минуты.

Ты не привязан к месту своей работы, тебе не нужно тратить время на дорогу, отвлекаться на непредвиденные и непродуктивные запросы и т.д. У такой работы есть масса преимуществ.

Облачная модель не всем пока привычна, но в Украине уже около 100 человек работает в соответствии с ней. Двое на позиции VP Engineering, как уже упоминалось. Большая часть - на Chief Software Architect и Software Engineer Manager с зарплатой 8 тыс. долл. в месяц.

Со многими специалистами, которые занимают высокие позиции в больших украинских компаниях, ведутся сегодня переговоры.

Новый облачный подход к оплате труда специалистов изменяет характер взаимоотношений с компанией.

Сотрудник берёт на себя часть ответственности и становится её партнером. Опыт показывает, что это приводит к более доверительным отношениям, формируется комьюнити, участники которого активно обмениваются информацией и помогают друг другу.