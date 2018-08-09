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Надо ли работодателям избавляться от невыносимых сотрудников
16:32 09.08.2018 |
Недавно вышла книга о банке Barclays и его многочисленных топ-менеджерах, в том числе о Бобе Даймонде. Он ушел из банка после того, как Barclays был оштрафован за фальсификацию ставок по межбанковским кредитам. Даймонда однажды назвали менеджером с неприемлемым стилем руководства банковской деятельностью. Но Даймонд также был большим противником найма неприятных сотрудников: служащие, которые не были командными игроками, должны были пересматривать поведение или уходить, какими бы талантливыми они ни были. В 2011 г. Даймонд рассказывал журналистам, что он выгнал более 30 сотрудников за несносное поведение. Они либо были капризны, как кинозвезды, либо слишком жадны, либо любили показуху и не были командными игроками, а в результате были вынуждены искать другую работу.
Правда, другие топ-менеджеры банка вели себя иначе, нежели Даймонд. Несколько лет спустя бывший сотрудник Barclays, замешанный в скандале с фальсификацией, рассказал на суде, что его начальник имел обыкновение стучать ему по голове 12-дюймовой бейсбольной битой, а однажды заставил его встать на стул в коридоре зала, где сидели трейдеры, потому что тот не смог назвать столицу Филиппин.
Одним из самых трудных людей, с которыми я когда-либо работала, была очень умная газетная журналистка, с потрясающей ловкостью добывающая сенсационные новости. Мы сидели рядом в редакции, когда были начинающими репортерами, и она меня постоянно сводила с ума: отвечала на звонки по моему телефону, когда меня не было на месте, и убеждала моих информаторов поговорить с ней, а не со мной; делала самолетики из любых бумажек, которые лежали у нее на столе, и бомбардировала ими нервных коллег в часы сдачи номера. Она ловко вмешивалась в обсуждение больших репортажных тем, которые не имели никакого отношения к ее обязанностям, за что коллеги окрестили ее акулой. И хотя она могла быть доброй и великодушной, мы соперничали буквально во всем. Закончилось это тем, что я перевелась в другой офис издательства.
Очень многие считают, что Роберт Саттон, профессор Стэнфордского университета, был прав, когда в 2007 г. написал в книге «Правило: никаких придурков» (The No Asshole Rule), что неприятные работники часто создают больше проблем, чем приносят пользы. Часто невыносимые сотрудники - отличные профессионалы, но со скверным характером. Руководство компании Netflix постоянно заявляло, что не потерпит «несносных звезд», потому что организовать хорошую командную работу очень трудно, а эти люди ей мешают. Предприниматель Майкл Либрейх, основавший исследовательскую компанию New Energy Finance, позже проданную Bloomberg, говорил, что хотел сделать ее «территорией, свободной от неприятных людей». А бывший министр финансов США Тимоти Гайтнер руководствовался правилом «работать без павлинов, без придурков, без нытиков».
Многие авторитетные люди, такие как Адам Грант, профессор управления и психологии Wharton Business School, доказывают, что приятные и самоотверженные люди часто достигают вершин карьеры. Другие же сомневаются, что невыносимые сотрудники когда-либо будут изгнаны из офисов, и считают, что не нужно и пытаться.
Сторонники терпимости приводят в пример знаменитого отличника с несносным характером - Стива Джобса. Мол, сложно сказать, удалось ли боссу Apple выпустить iPhone потому, что у него были ужасные манеры, или вопреки этому, но главное, что он это сделал.
Примеров успешных предпринимателей с невыносимым характером сравнительно немного, но есть много доказательств, что неприятные люди, особенно мужчины, более успешны на работе и получают больше денег, нежели покладистые коллеги. Это одна из причин, по которой невыносимые сотрудники не скоро исчезнут из офисов: без них не обойтись. Кроме того, как показывает случай Barclays, крупным компаниям трудно выявить и выгнать неприятных сотрудников, что бы ни говорили топ-менеджеры.
Но всегда ли невыносимый сотрудник на самом деле невыносим или это только видимость? Легендарный бывший тренер сборной Англии по регби Клайв Вудворд считает, что наиболее многочисленный тип неприятных людей - «энергетические вампиры», т. е. сотрудники, чей постоянный негативный настрой деморализует окружающих. Но такие «вампиры» часто указывают на очевидные недостатки в работе, говорит Вудворд.
Иногда невыносимым становится вполне приятный человек, поясняет Эндрю Паркер, профессор бизнес-школы Университета Эксетера, изучивший десятки компаний. Его поведение ухудшилось либо в результате семейных неурядиц, либо после назначения на руководящую работу, к которой он не готов. То есть дело не в чертах характера. Поэтому политику отказа от найма неприятных сотрудников очень трудно реализовать на практике, говорит Паркер. У коллег же невыносимых работников есть выход: либо перевестись в другое подразделение компании, либо искать место с более приятным рабочим климатом.
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