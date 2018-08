Исследование Google: десять сценариев поведения успешных топов

Последнее десятилетие комапния Google изучала привычки и качества своих самых эффективных менеджеров. Что из этого вышло?

Наверное, все слышали выражение «Люди покидают руководителей, а не компании». Некоторые не только слышали, но и успели это пережить не один раз. Но почему именно менеджеры, а не обстановка в компании или коллеги, становятся частой причиной увольнения сотрудников? Если кому-то доверят управлять командой, какие качества помогут этому человеку стать хорошим руководителем? Ответы на подобные вопросы пытались найти в компании Google. В 2008 году они начали исследование под кодовым названием Project Oxygen. Цель - понять, что же делает из менеджера "на бумаге" настоящего лидера команды и идейного вдохновителя.

Джастин Барисо, писатель и автор книги «EQ, Applied: The Real-World Guide to Emotional Intelligence», в колонкет для Inc. рассказал, каких результатов удалось достичь в результате исследования и как это повлияло на развитие Google.

С чего все начиналось

На первом этапе, ответственные за исследование сотрудники компании выбрали самых производительных топ-менеджеров Google и, проанализировав их образ действий, установили восемь типов поведения. Второй этап - они старались развивать соответствующие этим типам поведения качества у остальных своих менеджеров. Как результат, - со временем компания заметно улучшила ключевые показатели, такие как текучесть кадров, удовлетворенность работой и производительность труда. Но Google масштабировалась. По мере роста компании, увеличивался спрос на управленцев. Поэтому в компании решили возобновить исследование. В результате удалось не только уточнить предыдущие результаты, но и намного расширить познания в области изучения настоящего лидерства.

Что дальше

«Мы обнаружили, что качества самых эффективных менеджеров Google развились вместе с компанией», - отмечает менеджер по работе с персоналом Google Мелисса Харрелл и аналитик Лорен Барбато.

Посмотрев свежим взглядом на предыдущие результаты, они «пересмотрели ранее установленные типы поведения своих топ-менеджеров в соответствии с текущими показателями обратной связи компания/сотрудник. Кроме того, топ-руководители прошли специальный тест». В результате, было идентифицировано два совершенно новых типа поведения эффективных руководителей (№9 и 10), а также обновлены два типа из предыдущего списка (№3 и 6).

Далее следуют десять типов поведенческих моделей лучших менеджеров Google, а также несколько практических советов о том, как разрабатывать эти типы поведения у других управленцев.

1. Хороший тренер

Когда возникает проблема, такой руководитель не расставляет ловушки для своей команды. Возникшие проблемы он использует как инструмент обучения. Он направляет своих сотрудников, делится опытом и знаниями. Таким образом предоставляет команде шанс набивать собственные шишки и получать ценный опыт.

2. Долой микроуправление, раздает полномочия

Откровенно говоря, никто не любит микроманипуляторов. Напротив, настоящий лидер не загоняет свою команду в определенные рамки. Он дает людям свободу выбора - исследовать новые идеи, экспериментировать, развивать и адаптировать свой собственный стиль работы.

Настоящие менеджеры уверены в своей команде, они знаю, что у их подчиненных есть все качества и гибкость, необходимые для эффективного выполнения своих задач.

3. Создает инклюзивную командную среду, в которой успех и благополучие сотрудников - на первом месте

Основная задача великих менеджеров - создать доверительную среду внутри своей команды.

Как отмечают в Google: «В команде с высоким уровнем психологической безопасности сотрудники не боятся рисковать, потому что чувствуют себя защищенными. Они не бояться переспрашивать, если чего-то не поняли, или предлагать новые идеи. Они уверены в том, что никто в команде не будет их осуждать, высмеивать или наказывать за неуверенность или допущенную ошибку.

4. Продуктивен и ориентирован на достижение конкретных результатов

Он знает, как прийти к поставленной цели, и всецело старается подтягивать к достижению конкретного результата всю команду. Он понимает, на что способны его сотрудники. При этом, чтобы мотивировать своих подчиненных и помочь им реализовывать свой потенциал, такой менеджер использует эмоциональный интеллект.

5. Хороший коммуникатор. Умеет слушать и общается с командой

Великие менеджеры - отличные слушатели. Кроме того, они не создают коммуникационных барьеров между собой и командой. Наоборот, они понимают, что делиться информацией с коллективом, - важный этап построения не только доверительных отношений, но и атмосферы открытости и прозрачности в компании в целом.

Они часто хвалят своих подчиненных. Искренне и вовремя. Но они также не боятся предоставлять команде и отрицательную обратную связь. При этом, - не говорят в лоб, а конструктивно и по делу, чтобы сотрудники учились на своих ошибках.

6. Поддерживает продвижение сотрудников по карьерной лестнице

Великие менеджеры вкладываются в своих подчиненных. Они анализируют поведение каждого сотрудника. Если видят, что человек застрял на одном месте и не развивается, предлагают варианты, как выйти из положения. Например, предлагают повысить в должности или сменить направление обязанностей.

Они не боятся конкуренции, поэтому всецело поддерживают амбиции членов своей команды и помогают им достичь намеченных целей.

7. Имеет четкое видение/стратегию развития команды

Великие менеджеры четко знают нюансы стратегии развития компании. При этом они не скрывают результатов ее достижения от своей команды. Они детально описывают масштабы визии, конкретизируют действия, которые необходимы для ее выполнения, и, конечно же, роль каждого члена команды в ее достижении.

8. Обладает ключевыми техническими навыками, чтобы в любой момент прийти на помощь команде

Великие боссы хорошо понимают свою работу и обладают высокой квалификацией.

Приняв на себя обязанности руководить отделом, эффективные менеджеры, прежде всего, изучают поле деятельности, полномочия и обязанности каждого из своих новых подопечных. Это побуждает руководителя уважать свою команду.

9. Налаживает плодотворное сотрудничество с другими отделами в компании

Некоторые менеджеры предпочитают конкурировать с другими отделами в компании, вместо того, чтобы создавать плодотворное сотрудничество. «Мы - противники», - лозунг подобных руководителей. Великие менеджеры, напротив, видят общую картину развития компании, поэтому работают сплоченно на благо достижения общих целей.

10. Лидер, который не боится принимать решения

Всегда берут инициативу на себя. Им часто приходится принимать достаточно жесткие решения и беспрекословно им следовать. При этом, они не скрывают причины, а всегда пытаются объяснить команде мотивы подобных действий.

Если первый шаг - определить тип поведения эффективного менеджера - достаточно простой, то воспитать подобных ему, - задача не из легких. Но именно такие менеджеры помогут вашим сотрудникам и компании добиться больших успехов.