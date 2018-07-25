Смогут ли женщины покорить Уолл-стрит?

Торговая площадка Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Мужчины в дорогих костюмах пристально смотрят на мониторы компьютеров. Мужчины выкрикивают цифры. Мужчины в наушниках хаотично перебегают от одного табло, на котором меняется информация о курсах акций, к другому. Даже уборщик здесь - мужчина. Посреди всего этого хаоса, незаметно устроившись на торговой площадке инвестиционного дома Rosenblatt Securities, сидит Лорен Симмонс. Невысокая темнокожая девушка в короткой юбке и в туфлях на высоких каблуках.

"Я думаю, что моя история совершенно уникальна, потому что я не только самый молодой трейдер, но и женщина, а также еще и принадлежу к меньшинству", - говорит 23-летняя Лорен, переехавшая в Нью-Йорк из небольшого городка в штате Джорджия. "Я пришла на Нью-Йоркскую фондовую биржу с помощью одного из своих коллег", - рассказывает девушка. Несмотря на то, что она изучала генетику, Симмонс всегда была очарована цифрами. По ее выражению, цифры - это универсальный язык, с которым связан каждый.

На фондовой бирже женщина должна быть такой же громкой, как мужчины

Когда Лорен сообщила своим близким, что станет трейдером на Нью-Йоркской фондовой бирже, те сначала отреагировали на эту новость с определенным беспокойством. "Единственное, чего боялась моя мать, - сколько же женщин там работает?", - вспоминает Лорен. Помимо четырех женщин-трейдеров, занятых частично, Лорен на сегодня - единственный дама, работающая полный рабочий день на NYSE. Кроме того, за всю историю Нью-Йоркской фондовой биржи на ее площадке до Лорен работала только одна темнокожая женщина.

Однако все сомнения быстро улетучились, когда Симмонс впервые ступила на паркет крупнейшей фондовой биржи мира - это был день, который она не забудет никогда. "Я только что сдала тест и получила свой значок. И теперь могла бить в биржевой колокол (звон которого открывает и закрывает каждый торговый день. - Ред.)", - гордо говорит Симмонс. Вместе с Ричардом Розенблаттом, основателем инвесткомпании, в которой она работает, девушка стояла в тот день на балконе рядом с биржевым колоколом. Непривычное зрелище. Женщины - так сложилось исторически - не ассоциируются с тем, как все представляют Уолл-стрит.

К некоторым вещам Лорен, довольно застенчивой от природы, сначала пришлось привыкать. В мире, где доминируют мужчины, действуют другие правила и манеры, признает девушка: "Я довольно быстро здесь усвоила - если хочешь, чтобы тебя услышали, ты должен быть таким же громким, как и мужчины". Тем не менее она ценит общество коллег, с которыми работает. Мужчины хотят, чтобы женщины здесь профессионально росли и делали успешную карьеру, отмечает Лорен Симмонс.

У женщин нет на NYSE образцов для подражания

Ее работа на NYSE состоит в покупке и продаже акций от имени инвесторов. Умение настоять на своем, готовность к риску и стрессоустойчивость - то, с чем связана работа трейдера, констатирует девушка. И хотя эти качества традиционно в большей степени присущи мужчинам, Лорен считает, что представительницы прекрасного пола тоже могут быть успешными биржевыми трейдерами.

Чего им не хватает, сетует Симмонс, так это примера для подражания: "Я думаю, что многие женщины боятся покинуть свою зону комфорта. В том смысле, что увидеть - о, я тут единственная женщина, единственный представитель меньшинства?"

Вот почему Лорен была особенно рада, когда в мае 2018 года Стейси Каннингем стала первой в истории женщиной, назначенной президентом Нью-Йоркской фондовой биржи. Лорен считает, что это важный шаг на пути к равноправию: "Если сюда придет больше людей, таких, как ты и я, или других людей, которые тут представлены в недостаточной степени, это в итоге приведет к тому, что вырастает взаимное уважение".

Лорен Симмонс надеется, что ее история станет примером для подражания и источником вдохновения для других молодых женщин, а также сможет придать им мужество. С тем, чтобы в скором времени она была уже не единственным трейдером на NYSE, который оставляет вечером торговую площадку, идя по ней на высоких каблуках.