Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике

 Пол Леви / Би-Би-си

Чтобы стать настоящим хозяином своей электронной почты, вам надо обратиться к истинным причинам того, отчего ваш почтовый ящик всегда переполнен.

Большинство из нас по-настоящему зависимо от электронной почты. По некоторым оценкам, мы проводим около пяти с половиной часов каждый рабочий день, проверяя свой почтовый ящик и отвечая на письма.

Несмотря на бум соцсетей, который мир переживает в последние годы, имейл вовсе не собирается сдавать позиции.

Исследования прогнозируют, что количество электронных писем, отправляемых ежедневно, в 2019 году вырастет до 246 миллиардов (по сравнению с 205 млрд в 2015 г.).

Что интересно, есть доказательства того, что молодежь пользуется имейлом столь же охотно, что и представители поколения, которое помнит то время, когда электронную почту изобрели.

На это, конечно, можно сказать, что объяснение простое: мы стали работать больше и дольше. И часть правды в этом есть.

Однако рост количества электронных писем также можно объяснить и тем, что мы всё больше интернет- и цифрозависимы. И не прекращаем попыток разгрести завалы в своем почтовом ящике - но почему-то делаем это так, что завалы эти все больше и страшней.

Электронная почта уже не привязывает нас к настольному компьютеру или ноутбуку - большинство проверяет ее на смартфонах и планшетах, порой лежа в постели.

 

Как правило, мы стремимся ответить на письмо тут же, думая, что это свидетельствует о нашей постоянной готовности заглянуть в почтовый ящик. Быстро отвечая на имейлы, мы стараемся хоть как-то уменьшить количество писем, ждущих нашей реакции.

Однако почтовый ящик вновь наполняется - со скоростью, которая порой вводит нас в депрессию.

Дело вот в чем: нам, чтобы стать настоящими хозяевами в своей электронной почте, надо разобраться с глубинными причинами хаоса в ней, а не пытаться лечить симптомы.

Вот десять способов побороть этот хаос и обрести контроль над почтовым ящиком.

1. Прекратите пользоваться имейлом как мессенджером

Электронная почта не предназначена для быстрого обмена сообщениями. Масса времени уходит на то, чтобы разобраться, кто, что и когда написал, на что ответил и как. Имейлы в таких переписках как правило имеют одинаковые заголовки, что делает поиски нужного еще более затруднительным.

Для чата, быстрого обсуждения какой-то темы больше подходят всевозможные мессенджеры. А лучше всего поговорить по телефону или лицом к лицу.
2. Избегайте тиражирования

Эта проблема известна как "тиражирование сообщений". Вы получаете смс: "Хочу проверить, получил ли ты мой имейл". Звонит телефон: "Я послал тебе письмо".

Многие люди по-прежнему не доверяют решениям, принятым в электронном пространстве. К договоренностям, достигнутым по имейлу, относятся с подозрением и пытаются проверить с помощью дополнительных писем, смс и телефонных звонков - плюс встреч лицом к лицу, чтобы подтвердить то, о чем вроде бы уже договорились по телефону.

Все это отнимает массу времени и часто запутывает. Электронная почта - не самое лучшее место для принятия официальных решений.

Старая добрая комната для совещаний, где мы встречаемся как реальные люди, живые существа, где можно пожать друг другу руку и посмотреть в глаза, - по-прежнему самое лучшее место для принятия совместных решений.

3. Устройте прополку своего электронного огорода

Переполненный почтовый ящик - как огород, заросший сорняками. Поэтому полезно регулярно выделять время на его прополку.

Один из простых и эффективных приемов - использовать функцию поиска по почте. Какое слово искать? Ну конечно "unsubscribe" - "отписаться". Во-первых, это напомнит вам о том, на какие рассылки вы когда-то имели неосторожность подписаться, во-вторых, даст возможность тут же нажать на "отписаться".

 

Вы будете удивлены, какое количество рассылок приходит в ваш ящик, а вы совершенно не помните, чтобы вы на них подписывались!

Даже после того, как пронесся и схлынул шквал имейлов, вызванных требованиями GDPR (новым регламентом защиты персональных данных в ЕС. - Прим. переводчика), все равно вы обнаружите сотни ненужных вам писем.

Сделайте себе одолжение на будущее - зайдите в каждое из них и нажмите на "отписаться".

4. Папку "спам" используйте с умом

Автоматическое распознавание спама с каждым годом становится эффективнее. Однако такие письма все-таки время от времени проникают в наши почтовые ящики.

И это еще один простой способ прополоть ваш имейл-огород. Отведите немного времени на то, чтобы обучить ваш спам-фильтр более точно распознавать этот самый спам среди приходящих имейлов. Не просто удаляйте спам, а помещайте его в папку, предназначенную для него.

Кроме того, не забывайте регулярно заглядывать в нее, чтобы удалять вполне законно пришедшие имейлы, попавшие туда по ошибке.

5. Попросите друзей и коллег не посылать вам имейлы

Не стесняйтесь. Просто будьте тактичны. Это еще одна причина того, что ваш почтовый ящик переполнен: письма от близких вам людей, а также от коллег, которые сидят в одной комнате с вами - порой за соседним столом.

Вежливо попросите их не обсуждать по имейлу вопросы, которые лучше решить во время личной встречи, по телефону или мессенджеру.

6. Упростите свои вопросы и пожелания

Не посылайте слишком сложных имейлов. Если вы задаете в письме пять вопросов, будьте уверены - большинство ваших адресатов ответит только на последний.

В итоге это порождает новый вал переписки, в ходе которого вы будете добиваться ответов на остальные четыре вопроса.

7. Отвечайте на письма исчерпывающе

Отвечайте на все вопросы, содержащиеся в письме. Если вы что-то упустите, это станет причиной продолжения переписки - до тех пор, пока спрашивающий не добьется от вас ответов.

8. Проверяйте почтовый ящик только в определенное время

Есть все больше свидетельств тому, что наша продуктивность вырастает, если мы заглядываем в почту и отвечаем на имейлы только в определенное время - несколько раз в день. (К тому же это избавляет вас от значительной доли стресса.)

Не верьте мифу о том, что вам следует быть на связи каждую минуту. Ну а если это все-таки входит в требования вашей работы, то электронная почта - далеко не лучший способ. Используйте мессенджеры.

9. Повторяйте заголовок вашего имейла внутри письма

Возможно, вам кажется, что повторение одного и того же - пустая трата времени и сил. Но это не так в отношении электронной почты.

Напишите краткую суть вашего письма в заголовке имейла и этим же предложением завершите письмо. Такое ясное изложение цели имейла, повторенное дважды, увеличивает вероятность того, что вам ответят полностью и по существу.

10. Прекратите пользоваться электронной почтой. Совсем.

Число людей и организаций, которые полностью отказались от использования электронной почты и перешли на другие виды коммуникаций, растет с каждым днем (хоть пока и неясно, какие результаты это принесет в отдаленном будущем).

 

Такой отказ сделает вашу рабочую жизнь более продуктивной и менее нервной. Другие виды связи (например, мессенджеры) оказываются более гибкими. В любом случае, стоит попробовать - хотя бы одну неделю. Жить без электронной почты - это возможно.

Ознакомившись с этими способами, попробуйте применить их - если не все, то хотя бы несколько. Порой те вещи, которые мы считаем само собой разумеющимися, как раз и оказываются теми, что доставляют нам наибольшие проблемы.

 

ПО РУБРИКАМ

14:38 Курс доллара на межбанке 23 июля составляет 26.4475 грн.

13:25 Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон снова стал самым высокооплачиваемым банкиром в США

13:09 НБУ продолжит повышение учетной ставки для снижения инфляции в случае появления новых рисков, - монетарный комитет НБУ

12:41 Биржи АТР закрылись 23 июля разнонаправленно на геополитической неопределенности

12:18 Банкам предложили новые лицензионные правила

11:23 Курс валют по карточным операциям на 23.07.18

10:58 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23.07.18

10:46 Остатки средств на корсчетах банков 23.07.18

10:35 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 20.07.18

10:28 Биткоин, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin появились в конвертере валют Google

10:21 На межбанке 20 июля объем торгов долларом увеличился на $37,1 млн до $189,2 млн

10:18 НБУ продал 20 июля банкам депозитные сертификаты на 24 365 млн гривен

10:14 20 июля НБУ выдал банкам рефинансирование 370 млн гривен

09:43 Facebook разрешил рекламу Coinbase

09:32 Порошенко одобрил закон о концепции счета номинального держателя

• дальше…

13:19 Рынок бензинов в І полугодии сократился на 6%

13:09 НБУ продолжит повышение учетной ставки для снижения инфляции в случае появления новых рисков, - монетарный комитет НБУ

11:38 В период с 20 по 23 июля сети АЗС повысили цены на автогаз на 7-30 коп

10:31 Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 65,4% до 12,3 млрд куб. м с начала сезона закачки

09:32 Порошенко одобрил закон о концепции счета номинального держателя

09:27 Закон об обязательной сертификации энергоэффективности зданий и объектов строительства вступил в действие

08:48 Нефть в минусе 23 июля на опасениях за спрос после заявлений финансовой G20

08:34 Золото незначительно дорожает 23 июля на фоне снижения доллара к мировым валютам

20.07 В Украине запустили новую единую базу данных оценки недвижимости

20.07 Восемнадцать электронных площадок получили аккредитацию для проведения малой приватизации

• дальше…

12:06 Польша сделала новый противоречивый шаг для замены председателя Верховного суда

11:26 Парламент Кубы единогласно одобрил проект новой конституции

09:24 В Грузии вводится система накопительной пенсии

08:53 В ЦРУ назвали отношения с Китаем холодной войной

08:45 Помпео подтвердил желание США «свести до нуля» экспорт нефти Ираном до 4 ноября

08:39 Иран угрожает блокировать Ормузский пролив из-за США

08:19 МВФ предупредил о последствиях торговой войны для мировой экономики

08:16 Лондон пригрозил Брюсселю не выплачивать 39 млрд фунтов при «Брекзите»

08:08 Глава Минфина США предложил «большой семерке» беспошлинную зону

08:01 Microsoft: хакеры нацеливаются на осенние выборы в конгресс США. Их следы ведут в Россию

07:55 Финансовая «двадцатка» назвала основные риски для роста мировой экономики

20.07 Трамп готов ввести импортные пошлины на все китайские товары

20.07 Референдум на Донбассе: Почему Путин «слил» тайные переговоры с Трампом

20.07 Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе

20.07 Станет ли Венгрия крупным газовым хабом в Центральной Европе?

• дальше…

20.07 Багаті мало платять. Уряд хоче посилити контроль за статками заможних

19.07 Нафтогаз опровергает заявление КГГА об отказе судом признать Киевтеплоэнерго правопреемником долговых обязательств Киевэнерго

19.07 Суд отказался передать долги «Киевэнерго» КП «Киевтеплоэнерго»

18.07 КГГА утвердила проект строительства метро на Виноградарь

18.07 Кабмин упростил процедуру трудоустройства иностранцев в Украине и отменил 22 устаревших акта

18.07 Фукс хочет отсудить у киевского метро еще полмиллиарда

18.07 Кабмин готовится к проведению пробной переписи населения в декабре 2019 года

18.07 В Киеве и пригороде осенью подорожают новостройки — компании гонятся за нормативом

17.07 Во 2-м квартале вакантность торговой недвижимости в Киеве снизилась на 0,3 п.п. до 4,2%, - Jones Lang LaSalle

13.07 Почему Украина опередила Россию в мировом рейтинге инноваций

12.07 Кличко одобрил повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте до 8 гривен с 14 июля

12.07 Киевские застройщики отмечают сокращение темпов реализации жилья – UTG

12.07 Минздрав Украины упростил форму декларации с врачом

11.07 Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге инноваций

11.07 Девелоперы возобновили активность в строительстве ТРЦ в Киеве - UTG

• дальше…

09:19 Конец «хлебного перемирия». Решится ли Кремль на новое летнее обострение на Донбассе

09:13 Попадание ФСБ впросак. Как донбасская горячка Лубянки заканчивается провалами

20.07 Почему у Коломойского воюют с Порошенко «темниками» Кремля

20.07 Референдум на Донбассе: Почему Путин «слил» тайные переговоры с Трампом

20.07 Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе

20.07 СБУ начала расследование против должностных лиц ДнепрАзота из-за незаконной остановки производства хлора

19.07 Новый призрак большой войны. Чего хочет добиться Путин санкциями против Украины

19.07 Полезный скандал. Чем шпионы из ОБСЕ помогли Украине

19.07 Услуга Сытнику: Зачем антикоррупционеры атакуют назначенцев в ГБР

19.07 Какое преимущество дадут ВСУ на Донбассе гранатометы НАТОвского калибра

18.07 Внутренние документы мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины попали в руки российских спецслужб

18.07 Минюст объясняет отсрочку подачи в ЕСПЧ иска против России переговорами об освобождении украинских политзаключенных по дипломатическим каналам

18.07 Фукс хочет отсудить у киевского метро еще полмиллиарда

18.07 Кабмин запретил выплату бонусов и вознаграждений в госкомпаниях

18.07 Как Украина в кратчайшие сроки создала свою противокорабельную ракету

• дальше…

14:50 Седан Mercedes-Benz A-Class стал рекордсменом по аэродинамике

13:41 Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике

12:30 К 2030 году Honda электрифицирует две трети продаваемых автомобилей

20.07 Google в 2023 году, полностью откажется от дальнейшей разработки Android.

20.07 Microsoft, Google, Facebook и Twitter работают над проектом, который позволит пользователям переносить данные между разными платформами

20.07 Виталик Бутерин: Криптовалюты должны преодолеть еще две большие проблемы

20.07 Renault подтвердила намерения выпускать автомобили в Украине

20.07 Модели Geely переедут на модульную платформу

20.07 Глава бренда Lexus: Время электрокаров еще не пришло

19.07 Huawei Nova 3i: первым смартфоном на базе Kirin 710

19.07 BMW запустила в Сиэтле конкурента сервиса Uber

19.07 Audi TT обновилась: один мотор и «ослабевшая» спортверсия

19.07 Xiaomi Mi Max 3: фаблет с 6,9" экраном Full HD+ и мощным аккумулятором

18.07 Rolls-Royce будет использовать жуков-роботов для ремонта двигателей

18.07 Walmart и Microsoft объединились против Amazon

• дальше…

13:41 Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике

13.07 Как женщинам быстро создать сеть деловых контактов

11.07 HSBC назвал шесть банковских должностей будущего

03.07 Как не разочароваться в новой должности

03.07 Google AdWords и DoubleClick останутся в прошлом

25.06 Что делать с плохим начальником

23.06 Возрастным сотрудникам все труднее угнаться за молодежью

21.06 Робот впервые в истории уволил разработчика

11.06 10 профессий, востребованных в цифровой экономике

08.06 Как справиться с нехваткой мотивации на работе?

04.06 Как стать успешным независимым работником в новой экономике

29.05 Google страдает от плюрализма мнений сотрудников

24.05 Как BMW, Rio Tinto и Electrolux соблюдают первый закон робототехники

22.05 Ученые: эти шесть черт характера обеспечивают успех в жизни

17.05 В чем разница между одержимыми работой и просто увлеченными ею

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно