Что делать с плохим начальником

Плохой начальник - это не просто неприятность на службе. Если руководитель манипулирует сотрудниками, демонстрирует пассивную агрессию, присваивает чужие заслуги и критикует сверх меры, это может привести к травле на работе, неудовлетворенности ею, психологическому стрессу и депрессии. Таковы выводы исследования, проведенного Манчестерским университетом. Авторы опросили более чем 1200 человек. Тех, кто страдает от невыносимых начальников, немало. По данным некоммерческой организации Mental Health America, собранным по 17 000 работников из 19 отраслей, 64% сотрудников считают, что не получают адекватной поддержки от босса. Другое исследование отмечает, что 44% сотрудников увольняются из-за плохого начальника.

Труднее всего подчиненным приходится, когда они сталкиваются с пассивной агрессией начальника. У пассивно-агрессивного поведения существует много различных проявлений. Некоторые менеджеры намеренно ограничивают доступ к необходимой информации или стремятся все контролировать сверх меры. Другие стравливают работников, демонстративно их игнорируют или проявляют хроническую нерешительность. Необходимость подчиняться такому руководителю может оказывать сильное влияние на сотрудника как в рабочее, так и в нерабочее время. Но усилия и успех на работе не должны определяться исключительно рамками, которые устанавливает руководитель. Ниже приведены три стратегии, которые помогут сотруднику сохранить эмоциональное и психическое здоровье, даже если его босс не бережет свое.

Предвосхитить и подготовиться

Я работал с топ-менеджером, который отчитывался перед главой отдела по североамериканскому региону в их компании. Тот любил поиграть в игру «Мне известен секрет», намекая на информацию, к которой имел доступ в отличие от этого топ-менеджера. Как в случае с большинством людей с пассивно-агрессивным поведением, это была хитроумная форма ухода от прямого конфликта. Вместо того чтобы открыто выразить свое несогласие, он говорил: «Мне понятно, почему вам ситуация видится так, но необходимо учесть и другие факторы, о которых вы на вашей должности не знаете». Когда топ-менеджер пытался уточнить, какие это факторы, его начальник отвечал, например, так: «Я не вправе разглашать их сейчас». Это не оставляло топ-менеджеру иного выбора, кроме как соглашаться с любым решением руководителя.

Я посоветовал моему клиенту, топ-менеджеру, с самого начала задавать такой вопрос: «Располагаю ли я всей необходимой для принятия решения информацией или у вас есть информация, которая может изменить мои действия?» Этот вопрос вынуждал начальника либо с самого начала взять на себя ответственность за решение, либо дать свободу моему клиенту принимать свое решение. Не позволяйте застать себя врасплох - установите параметры и обговорите заранее ожидания, чтобы ограничить возможность руководителя прибегать к пассивно-агрессивным методам в критические моменты.

Не опускайтесь до их уровня

Когда начальник проявляет пассивную агрессию, подчиненному, конечно, хочется ответить тем же. Если на вопрос о том, почему вас так демонстративно игнорируют, начальник ответил: «Я понятия не имею, о чем вы говорите», скорее всего, вашим первым порывом будет столь же резкий и холодный ответ. Но такой подход не работает. Если вы считаете, что начальник присвоил себе заслуги за выполненную вами работу, не поддавайтесь желанию рассказать об этом всему офису. Вероятно, все и так это знают. Вы заслужите гораздо больше уважения, если не будете опускаться до подобной мелочности.

Отвечая на пассивную агрессию тем же, вы можете столкнуться с рядом неприятных последствий. Во-первых, это лишь оправдает поведение начальника. Стоит вам опуститься до его уровня, вы заключите с ним негласный договор о том, как вы намерены разрешать конфликт. Позднее вам будет сложно использовать другие, более эффективные варианты решения проблемы. Во-вторых, вы лишитесь самоуважения, если будете вести себя недостойным, с вашей же точки зрения, образом. Не стоит считать, что ваш начальник осознанно или даже намеренно так ведет себя. Чаще всего пассивная агрессия - это неосознанная реакция на чувство тревоги или ощущаемую угрозу. В основе такого поведения лежит чувство одиночества, глубокой неуверенности в себе и постоянная тревога. Постарайтесь проявить по отношению к такому начальнику сочувствие, а не злость.

Обозначьте проблему уважительным тоном

Идти на прямую конфронтацию с пассивно-агрессивным начальником очень рискованно. Вы открыто бросаете вызов человеку, который демонстрирует, что не желает говорить прямо, и обладает несоразмерной властью над вами. Однажды я стал свидетелем, как расстроенная менеджер, не сдержавшись, сказала своему боссу: «Не думайте, что я не понимаю, что вы делаете. Я знаю точно, что вы не забыли о совещании, ведь я видела, как вы это записали. Вам никого не обмануть этим нелепым поведением». Те, кто слышал эти слова, были восхищены ее решительностью. Но неделю спустя менеджера уволили.

Существуют эффективные способы обозначить проблему и при этом не спровоцировать поведение, с которым вы пытаетесь бороться. Более выгодная стратегия - приложить усилия, чтобы ваши рабочие отношения стали комфортными для босса. Люди, склонные к пассивной агрессии, меньше проявляют ее по отношению к людям, которым доверяют и которые ведут себя корректно, поэтому постарайтесь обойтись без эмоций и осуждения.

Я наблюдал, как это мастерски проделала другая менеджер, вызвав начальника на разговор следующим образом: «Я заметила, что на нескольких последних совещаниях вы критически отзывались о моей работе, и мне не ясно, вы шутили или у вас на самом деле есть замечания относительно моей работы. В первый раз я не задумалась над этим, но это повторилось несколько раз, и я просто хочу прояснить ситуацию. Если у вас есть идеи, как я могу скорректировать работу, мне бы очень хотелось их услышать». Она дала начальнику возможность объясниться, сделав акцент на том, что нужно изменить в работе, а не на своей обиде. Ее босс проявил себя с лучшей стороны и сказал: «Да, сожалею, что так вышло, думаю, мне не следует так поступать. Но раз вы спросили...» И далее он высказал конструктивные замечания, которые ей даже не приходили в голову.

Может показаться несправедливым, что вам приходится иметь дело с незрелым поведением человека, который зарабатывает больше денег и злоупотребляет своим влиянием на подчиненных. Это действительно так, поэтому вам решать, что важнее: карьерные перспективы на этом месте работы или пассивная агрессия вашего босса, на борьбу с которой вам приходится тратить столько усилий. Если преимуществ для карьеры нет, вам лучше «нанять» нового босса.