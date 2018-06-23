Финансовые новости
- |
- 23.06.18
- |
- 17:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Возрастным сотрудникам все труднее угнаться за молодежью
14:19 23.06.2018 |
Вам кажется, что компания, в которой вы трудитесь, с каждым годом нанимает в офис все более молодых сотрудников? Такие ощущения испытывают миллионы возрастных работников. Ряд отраслей - например, IT, индустрия развлечений, розничная торговля и медиа - радикально изменились из-за цифровых технологий. Работодателям требуются все более молодые и технически подкованные сотрудники. Очень многие 40- и 50-летние работники не собираются выходить на пенсию до 65 лет, значит, им придется заново доказывать свою ценность работодателям.
Ключевой вопрос, на который должны ответить сотрудники старшего возраста: нанял бы ваш нынешний начальник вас на работу снова - с теми знаниями и умениями, которые есть у вас сейчас? Чтобы ответ был утвердительным, нужно позаботиться о том, чтобы ваши навыки были актуальными, ваш настрой - конструктивным, а личный стиль соответствовал моде.
Не стоит откладывать действия до того момента, когда вам объявят о сокращении, - тогда будет поздно принимать меры, говорит консультант Джудит Герберг.
Надо общаться с молодыми коллегами и интересоваться тем, что они делают, это поможет вам оставаться в курсе, считает карьерный консультант Эллис Чейз. «Вы должны выйти из зоны комфорта и поговорить с этим 28-летним даровитым малым. Отведите его в сторонку и скажите, что хотели бы больше узнать о том, в чем он так хорошо разбирается, попросите его уделить вам полчаса времени за обедом - вы угощаете», - говорит Чейз.
52-летний Джефф Ферст восемь лет управлял складами в розничной сети Sears Holding. Сеть испытывала трудности, и Ферст надеялся, что его усилия помогут Sears восстановиться. Он следил за развитием технологий и запустил программу дистанционной работы, чтобы привлечь молодежь. Но Sears продолжала закрывать магазины. Ферст поддерживал контакты в отрасли, посещая профильные конференции.
Три года назад Ферст уволился из Sears. Его профессиональные контакты помогли ему получить должность вице-президента в маркетинговом агентстве Integrated Merchandising Systems. Там он начал изучать электронную коммерцию и цифровой маркетинг и вскоре был назначен директором по логистике.
По мнению Герберг, формирование связей и сотрудничество с коллегами на всех уровнях - важный навык выживания. «Убедитесь, что найдется хотя бы один коллега или руководитель, который скажет слово в вашу защиту, когда будет обсуждаться вопрос о вашем сокращении», - советует она. Дружеские связи также помогут сохранить рабочее место при слияниях и поглощениях, добавляет Герберг.
54-летняя Карен Альбер за последние 15 лет успела поработать в трех компаниях - производителях продуктов питания и напитков. Она все время совершенствовала навыки и обзаводилась новыми знакомствами. Она пережила несколько волн сокращений и реорганизаций и каждый раз увольнялась только тогда, когда сама считала это нужным. Альбер получила сертификаты по специальности, которой еще не существовало в 1980-х гг., когда она заканчивала колледж, - управление цепочками поставок.
Она присоединилась к профессиональным группам и выступала на конференциях. Она вспоминает, что ей иногда вовсе не хотелось садиться на самолет и нестись на конференцию, приходилось себя заставлять. Она выучилась на бизнес-тренера, потому что ей нравилось наставлять молодых коллег. Она также охотно включалась в корпоративные проекты, например по улучшению бизнес-процессов. Альбер, по ее словам, беспокоилась, что в результате этих начинаний она останется без работы. Но она получила ценные навыки - например, управления командами сотрудников из разных подразделений - научилась делегировать работу, которую она не могла сделать сама. В результате Альбер была назначена IT-директором.
«Это стало ее фирменным стилем, - говорит Эми Рупперт, консультировавшая Альбер в течение многих лет. - Люди знали, что Карен Альбер можно перебросить на любой участок работы и она справится». Два года назад Альбер решила сменить сферу деятельности и стала сооснователем консалтинговой компании Integreship.
По словам Энди Молински, профессора по организационному поведению из Университета Брандейса, у многих людей возникают психологические барьеры перед освоением новых навыков. Возрастным работникам также обидно, что после нескольких десятилетий добросовестного труда им опять нужно ломать себя и переучиваться. Или они просто внушают себе, что новшества их не касаются, говорит Молински.
Успешно осваивают новые технологии сотрудники, у которых есть установка: не надо жалеть сил ради очень важной цели.
Но чтобы адаптация была относительно комфортной, она прежде всего должна быть разумной, говорит профессор менеджмента в Wharton School Питер Капелли. Например, консультанты советуют изменить имидж. Но это вовсе не значит, что нужно полностью обновить гардероб или прическу, чтобы выглядеть так же, как младшие коллеги. «Тридцатилетний сотрудник с щетиной кажется стильным. Если же семидесятилетний явится в офис небритым, коллеги подумают, что его выгнали из дома», - говорит Капелли.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Когда квоты бессильны: как украинская курятина напугала Евросоюз
|Курс доллара на межбанке 22 июня откатили и ждут новых вливаний гривны
|В мае промышленное производство выросло на 2,5%
|Поправка преткновения. Почему Антикоррупционный суд невозможно запустить без скандала
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Возрастным сотрудникам все труднее угнаться за молодежью
|Робот впервые в истории уволил разработчика
|10 профессий, востребованных в цифровой экономике
|Как справиться с нехваткой мотивации на работе?
|Как стать успешным независимым работником в новой экономике
|Google страдает от плюрализма мнений сотрудников
|Как BMW, Rio Tinto и Electrolux соблюдают первый закон робототехники
Это интересно
|Криптомайнеры атаковали 40% организаций во всем мире
|Mazda улучшила родстер MX-5: он стал мощнее и безопаснее
|Xiaomi организовала сбор средств на выпуск электровелосипеда HIMO
|Oppo Find X Lamborghini: первый смартфон с системой быстрой зарядки Super VOOC
|Исследование: майнинг биткоина потребляет меньше электроэнергии, чем считалось ранее
|Volvo продемонстрировала яхту с функцией автономной швартовки
|Бюджетный роутер Xiaomi Router 4Q поддерживает технологию MiNET