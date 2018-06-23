Возрастным сотрудникам все труднее угнаться за молодежью

Вам кажется, что компания, в которой вы трудитесь, с каждым годом нанимает в офис все более молодых сотрудников? Такие ощущения испытывают миллионы возрастных работников. Ряд отраслей - например, IT, индустрия развлечений, розничная торговля и медиа - радикально изменились из-за цифровых технологий. Работодателям требуются все более молодые и технически подкованные сотрудники. Очень многие 40- и 50-летние работники не собираются выходить на пенсию до 65 лет, значит, им придется заново доказывать свою ценность работодателям.

Ключевой вопрос, на который должны ответить сотрудники старшего возраста: нанял бы ваш нынешний начальник вас на работу снова - с теми знаниями и умениями, которые есть у вас сейчас? Чтобы ответ был утвердительным, нужно позаботиться о том, чтобы ваши навыки были актуальными, ваш настрой - конструктивным, а личный стиль соответствовал моде.

Не стоит откладывать действия до того момента, когда вам объявят о сокращении, - тогда будет поздно принимать меры, говорит консультант Джудит Герберг.

Надо общаться с молодыми коллегами и интересоваться тем, что они делают, это поможет вам оставаться в курсе, считает карьерный консультант Эллис Чейз. «Вы должны выйти из зоны комфорта и поговорить с этим 28-летним даровитым малым. Отведите его в сторонку и скажите, что хотели бы больше узнать о том, в чем он так хорошо разбирается, попросите его уделить вам полчаса времени за обедом - вы угощаете», - говорит Чейз.

52-летний Джефф Ферст восемь лет управлял складами в розничной сети Sears Holding. Сеть испытывала трудности, и Ферст надеялся, что его усилия помогут Sears восстановиться. Он следил за развитием технологий и запустил программу дистанционной работы, чтобы привлечь молодежь. Но Sears продолжала закрывать магазины. Ферст поддерживал контакты в отрасли, посещая профильные конференции.

Три года назад Ферст уволился из Sears. Его профессиональные контакты помогли ему получить должность вице-президента в маркетинговом агентстве In­te­gra­ted Merchandising Systems. Там он начал изучать электронную коммерцию и цифровой маркетинг и вскоре был назначен директором по логистике.

По мнению Герберг, формирование связей и сотрудничество с коллегами на всех уровнях - важный навык выживания. «Убедитесь, что найдется хотя бы один коллега или руководитель, который скажет слово в вашу защиту, когда будет обсуждаться вопрос о вашем сокращении», - советует она. Дружеские связи также помогут сохранить рабочее место при слияниях и поглощениях, добавляет Герберг.

54-летняя Карен Альбер за последние 15 лет успела поработать в трех компаниях - производителях продуктов питания и напитков. Она все время совершенствовала навыки и обзаводилась новыми знакомствами. Она пережила несколько волн сокращений и реорганизаций и каждый раз увольнялась только тогда, когда сама считала это нужным. Альбер получила сертификаты по специальности, которой еще не существовало в 1980-х гг., когда она заканчивала колледж, - управление цепочками поставок.

Она присоединилась к профессиональным группам и выступала на конференциях. Она вспоминает, что ей иногда вовсе не хотелось садиться на самолет и нестись на конференцию, приходилось себя заставлять. Она выучилась на бизнес-тренера, потому что ей нравилось наставлять молодых коллег. Она также охотно включалась в корпоративные проекты, например по улучшению бизнес-процессов. Альбер, по ее словам, беспокоилась, что в результате этих начинаний она останется без работы. Но она получила ценные навыки - например, управления командами сотрудников из разных подразделений - научилась делегировать работу, которую она не могла сделать сама. В результате Альбер была назначена IT-директором.

«Это стало ее фирменным стилем, - говорит Эми Рупперт, консультировавшая Альбер в течение многих лет. - Люди знали, что Карен Альбер можно перебросить на любой участок работы и она справится». Два года назад Альбер решила сменить сферу деятельности и стала сооснователем консалтинговой компании Integreship.

По словам Энди Молински, профессора по организационному поведению из Университета Брандейса, у многих людей возникают психологические барьеры перед освоением новых навыков. Возрастным работникам также обидно, что после нескольких десятилетий добросовестного труда им опять нужно ломать себя и переучиваться. Или они просто внушают себе, что новшества их не касаются, говорит Молински.

Успешно осваивают новые технологии сотрудники, у которых есть установка: не надо жалеть сил ради очень важной цели.

Но чтобы адаптация была относительно комфортной, она прежде всего должна быть разумной, говорит профессор менеджмента в Wharton School Питер Капелли. Например, консультанты советуют изменить имидж. Но это вовсе не значит, что нужно полностью обновить гардероб или прическу, чтобы выглядеть так же, как младшие коллеги. «Тридцатилетний сотрудник с щетиной кажется стильным. Если же семидесятилетний явится в офис небритым, коллеги подумают, что его выгнали из дома», - говорит Капелли.