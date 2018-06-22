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Робот впервые в истории уволил разработчика
23:41 21.06.2018 |
Разработчик из Калифорнии и сооснователь стартапа Renly Ибрагим Диалло рассказал о том, как автоматическая система уволила его из "крупной компании".
Предыдущий менеджер проекта не продлил договор с Диалло вовремя. Система решила, что тот больше не работает в компании - и начала блокировать все его аккаунты, а также пропуски в офис.
Кроме того, он стал терять доступ к рабочим программам на компьютере, а один из сотрудников сообщил, что учетная запись Диалло в системе деактивирована. Он не смог объяснить это ничем, кроме "технической ошибки".
Никто не понимал, что происходит: сотрудника не планировали увольнять, а показатели его работы были на высоком уровне. Когда история дошла до главы организации, он потребовал службу поддержки вернуть доступ к офису и программам, но в тот же день Диалло получил письмо с информацией о том, что его контракт расторгнут. Охрана попросила Диалло собрать вещи и покинуть офис.
Проблему, которая оказалась в автоматической системе безопасности, удалось решить только через месяц. Для этого компании пришлось заключать совершенно новый договор, все это время Диалло не мог продолжить работу над масштабным проектом, а также не получал зарплату.
"Автоматика может сильно упрощать жизнь в компании, но должны быть способы найти управу на робота, если он ошибется", - отметил Диалло.
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