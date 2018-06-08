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Как справиться с нехваткой мотивации на работе?
12:45 08.06.2018 |
Ученые из Корнеллского и Чикагского университета пришли к выводу, что для повышения эффективности труда работников можно пообещать им вознаграждение не по итогам выполнения поставленной перед ними задачи, а прямо в процессе работы.
Руководитель исследования Кейтлин Вули, доцент кафедры маркетинга Высшей школы менеджмента им. Джонсона в Корнелле, провела несколько экспериментов с целью определить наиболее удачный момент для выплаты вознаграждения работникам.
В ходе экспериментов участникам давались разные задания (например, посмотреть видео, выполнить задание или почитать книгу). По итогам выполнения работы им либо давали шоколад, либо платили деньги.
Основываясь на поведении участников и на разговорах с ними после завершения эксперимента, исследователи осознали, что чем раньше человек получал награду, тем очевиднее для него была связь между рабочим процессом и удовольствием от получения приза или платы. И в результате внутренняя мотивация увеличивалась.
Сначала - десерт
Главная мысль, которую хочет донести Вули, можно сформулировать так: если вам обещают вкусный десерт после обеда - сам обед от этого вкуснее не становится. Если же у вас будет возможность взяться за лакомство в любой момент трапезы, то и весь обед станет ассоциироваться с удовольствием.
"Если у вас есть хобби, скажем, вы любите вязать или заниматься лоскутным шитьем, вам приятен сам процесс, вы внутренне мотивированы. И вы делаете все это только ради самого процесса, а не ради результата", - отмечает Вули.
"По определению деятельность вызывает внутреннюю мотивацию тогда, когда она воспринимается как самоцель, когда человек мотивирован продолжать деятельность ради самого себя, потому что не может отделить выгоду от выполнения задачи от самой задачи", - пишут исследователи в своей статье.
"Часто люди считают нелогичной идею, что немедленное вознаграждение может увеличить внутреннюю мотивацию. Им кажется, что это только подрывает интерес к задаче", - говорит Вули. Однако эксперимент показал, что, получив желаемое, люди начинают работать только активнее.
Счастливый сотрудник - эффективный сотрудник
Выводы Вули и ее коллег подкрепляют теорию, которую в последние годы доказывают на реальных людях исследователи из Уорикского университета. Она основывается на предположении, что счастливые сотрудники продуктивнее несчастных.
Намеренно вводя участников одного из своих исследований в приподнятое или наоборот в плохое настроение, они изучали, как это влияет на их продуктивность в выполнении заданий, которые они им давали.
У тех участников, кого погружали в позитивную атмосферу, продуктивность увеличивалась в среднем на 12%. А вот у тех, кого просили вспоминать пережитые травмы и трагедии, она снижалась на 10%.
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