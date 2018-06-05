Как стать успешным независимым работником в новой экономике

Марта, независимый консультант, пять лет назад ушла из крупной консалтинговой компании в свободное плавание. Недавно она увлеклась воздушной гимнастикой, и эти занятия показались ей метафорой собственной жизни в последние пять лет: пустота между тренировками; возбуждение после выполнения очередного трюка; дисциплина, концентрация и ловкость, необходимые для овладения мастерством.

Марта входит в растущую когорту свободных профессионалов, образованную так называемой экономикой совместного потребления (гиг-экономика). Около 150 млн человек в Северной Америке и Западной Европе оставили относительно стабильную офисную работу - по собственному желанию или вопреки ему - и стали независимыми исполнителями. Отчасти расширение этой когорты связано с появлением интернет-платформ для поиска профессионалов, выполняющих задания клиентов, однако в недавнем докладе McKinsey говорится, что наукоемкие и творческие отрасли составляют самый крупный и наиболее динамично развивающийся сегмент фриланс-экономики.

Чтобы узнать, трудно ли добиться успеха в независимой работе, мы опросили 65 представителей гиг-экономики и обнаружили много общего у людей разных возрастов и профессий. Все, с кем мы общались, признают, что испытывают немало личностных, социальных и экономических трудностей, лишившись поддержки и прикрытия со стороны традиционного работодателя. Но они также утверждают, что независимость - их личный выбор и отказываться от связанных с ней благ они не намерены. Хотя их тревожит непредсказуемый график и нерегулярный заработок, они считают себя более смелыми, чем коллеги из корпораций, а свою жизнь - более насыщенной.

Чтобы справиться с этой тревогой, успешные фрилансеры, как мы выяснили, используют одинаковую стратегию. Они налаживают четыре вида связей: с местом, правилами, целью и людьми - и благодаря этому выдерживают эмоциональные взлеты и падения, вызванные работой, и черпают энергию и вдохновение в собственной свободе. Эта стратегия может пригодиться и штатным сотрудникам, которые работают удаленно или задумываются о переходе на фриланс.

Четыре типа связей

1. Место

Оборвав связи с офисом, люди находят для работы места, где можно сосредоточиться, - укромные уголки. Эти места схожи. Это довольно замкнутые и часто неуютные помещения. Их регулярно используют для важной работы - и больше ни для чего: покончив с делами, люди уходят. В таких местах хранятся все нужные инструменты - и почти ничего лишнего. Один программист сравнил свой домашний офис с кабиной истребителя, где до всего можно дотянуться, не вставая с места. «Иногда мне там не по себе, - заявил он, - но я вспоминаю открытые офисные пространства и успокаиваюсь». И все же каждое рабочее место уникально: расположение, мебель, оборудование, отделка - все отражает черты владельца. Эти места - не просто «защитные коконы» для самостоятельной работы, они еще и вызывают желание трудиться.

2. Правила

Успешные фрилансеры следуют определенным правилам, чтобы сосредоточиться и повысить производительность труда. Одни правила и привычки оптимизируют трудовой процесс: люди ­устанавливают для себя график; составляют список дел; в начале дня выполняют самую сложную работу или звонят клиенту; не дописывают предложение в рукописи, чтобы назавтра легко влиться в работу; подметают пол в студии. Другие правила упорядочивают сон, медитацию, питание или занятия спортом. Оба вида правил часто напоминают ритуалы - так что люди чувствуют, что держат все под контролем. Независимый консультант Мэтью придерживается строгого распорядка дня. «Я встаю в шесть утра, делаю зарядку. Собираю обед для жены. Она уходит около восьми. К 8.30 я усаживаюсь за работу - в первую очередь делаю то, над чем надо хорошенько подумать. По утрам я в лучшей форме. На вторую половину дня планирую звонки, финансовые дела». Дисциплина распространяется даже на его гардероб: «Я всегда одеваюсь для работы. Летом обычно надеваю шорты - но все равно принимаю душ и бреюсь, как если бы я шел в традиционный офис».

3. Цель

Большинство участников исследования вначале брались за любую работу, чтобы закрепиться на рынке. Но они были уверены: чтобы чего-то добиться, нужно делать то, что открывает путь к большой цели. Все они могли объяснить, почему их проекты - это больше, чем способ заработать. Например, Мэтью сказал, что, хотя ­поначалу ­чувствовал «отчаянное желание находить клиентов и зарабатывать», со временем он захотел «служить людям и усовершенствовать мир».

Одна из коучей, консультирующих руководителей высшего звена, призналась, что цель поддерживает ее и помогает вдохновлять других. «Состоявшиеся фрилансеры в отличие от тех, кому не удалось ничего добиться, знают свое предназначение. Это знание дает мне силы переживать взлеты и падения и отказываться от работы, которая не отвечает моей цели. А еще оно придает мне уверенности в себе, которая привлекает клиентов. Без этого трудно построить и поддерживать бизнес и служить людям».

4. Люди

Окружающие существенно влияют на нашу карьеру - дают пример для подражания или развиваются вместе с нами. Ученые также предупреждают о прогрессирующей эпидемии одиночества - раз уж она захватила корпорации, индивидуальные исполнители тем более под угрозой. Те, кого мы опросили, ­осознают, как опасна социальная изоляция, и стараются не допускать ее. Все участники признались, что обращаются к кому-нибудь за утешением и ободрением. Иногда - к тем, кому хотят подражать, или к коллегам, иногда - к членам семьи, друзьям или знакомым.

Мэтью отметил, что общение с близкими друзьями помогает ему справиться с тревогой. Независимый консультант Карла рассказала, что регулярно обращается к паре коллег, которые стали ее приятелями. «Беседуя с ними, я учусь думать, расту как личность, оцениваю свои способности, - объяснила Карла. - Благодаря им я понимаю, чем должна заниматься».

Работай или умри

Ставки в самостоятельной игре очень высоки - и не только финансовые. Освободившись от начальников и корпоративных норм, люди могут выбирать самую интересную работу, поз­воляющую им максимально проявить себя. Они чувствуют ответственность за результат и собственную карьеру.

Цена такой свободы - вечная нестабильность. Даже самые успешные, хорошо зарекомендовавшие себя исполнители беспокоятся о деньгах, репутации и профессиональной идентичности. Вы перестанете считать себя консультантом, если у вас не будет клиентов. Поэтому все опрошенные стараются трудиться как можно больше. Однако для них важно не просто выполнить работу и получить деньги. Огромное значение имеет сам процесс - как с организационной точки зрения (чтобы регулярно создавать продукты или услуги, пользующиеся спросом, нужна дисциплина), так и с психологической (требуется мужество, чтобы погрузиться в работу и добиваться результатов).

Поддерживать производительность труда на высоком уровне непросто. Стресс и рассеянность могут существенно ее снизить. Один коуч дал душераздирающее описание контрпродуктивного рабочего дня: «Дел так много, что я становлюсь совершенно неорганизованным и не могу взять себя в руки. Вечером в моей электронной почте по-прежнему открыты те же письма, что и утром. А на компьютере - те же документы, которыми я хотел заняться, но не успел. Я постоянно отвлекался и впустую потратил время». Такой день, сказал он, совершенно лишает его уверенности в себе.

Когда мы попросили респондентов рассказать, как они поддерживают продуктивность, мы столкнулись с парадоксом. Все фрилансеры, с одной стороны, хотят сохранять независимость и даже зачастую неустроенность (один консультант назвал ее стимулом «не терять хватку»), а с другой - тратят силы на создание «поддерживающей среды»: физического, социального и психологического пространства для работы.

Этот термин обозначает условия, при которых люди могут профессионально расти и проявлять себя. Штатным сотрудникам солидных компаний эти условия обеспечивает хороший начальник. А вот независимым исполнителям приходится создавать и поддерживать их самостоятельно. Фрилансеры формируют для себя такую среду, налаживая и поддерживая «освобождающие связи» - потому что они одновременно освобождают людей, позволяя им проявлять творческую свободу, и привязывают их к работе, чтобы они не расхолаживались.

Этот термин обозначает условия, при которых люди могут профессионально расти и проявлять себя. Штатным сотрудникам солидных компаний эти условия обеспечивает хороший начальник. А вот независимым исполнителям приходится создавать и поддерживать их самостоятельно. Фрилансеры формируют для себя такую среду, налаживая и поддерживая «освобождающие связи» - потому что они одновременно освобождают людей, позволяя им проявлять творческую свободу, и привязывают их к работе, чтобы они не расхолаживались.

Переосмысление успеха

В литературе по менеджменту карьерные успехи ассоциируются с безопасностью и спокойствием. Для фрилансеров это недостижимо. И все же большинство опрошенных заявили, что считают себя состоявшимися профессионалами. Многие опрошенные убеждены: трудись они в обычном офисе, у них было бы меньше сил и возможностей. Марта, консультант, которая сравнила себя с воздушным гимнастом, говорит: «Я поняла: надо считать себя первопроходцем. Я не вписываюсь в корпоративные рамки и лучше работаю на фрилансе». Она научилась справляться с дискомфортом и неопределенностью; более того, поняла, что эти ощущения - свидетельство правильного выбора в жизни. Марта описала свою работу в корпорации не как якорь, которого она лишилась, а как кандалы, которые ей посчастливилось сбросить.

Об авторах: Джанпьеро Петрильери - доцент школы бизнеса INSEAD; Сьюзен Эшфорд - преподаватель Школы бизнеса Росса Мичиганского университета; Эми Вржесневски - профессор Йельской школы менеджмента.