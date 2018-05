Google страдает от плюрализма мнений сотрудников

Google долгое время формировал корпоративную культуру и атмосферу университетского кампуса, где споры между сотрудниками - обычное дело. Однако сейчас офис Google превращается в поле постоянных столкновений между сторонниками различных взглядов. Одна группа активистов организовала митинг против политики президента США Дональда Трампа. Другая группа потребовала отменить запрет на ношение оружия в офисе. Группа консерваторов утверждает, что сотрудники компании с правыми политическими взглядами подвергаются дискриминации. Инициативная группа зоозащитников пригласила выступить с лекцией перед сотрудниками Google президента организации People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) Ингрид Ньюкирк. Однако лекция о том, что животные подвергаются дискриминации так же, как люди, была отменена в самый последний момент: другая группа сотрудников компании заявила, что подобная постановка вопроса оскорбительна для национальных меньшинств.

После стрельбы в штаб-квартире YouTube (сотрудница ранила троих коллег, прежде чем застрелиться) один из работников Google предложил разрешить приходить в офис с оружием тем, у кого есть лицензия на его ношение. Его пост во внутренней сети собрал сотни откликов. Тем не менее служба безопасности Google пока не намерена отменять действующие запреты.

Разногласиями между сотрудниками дело не ограничивается. За последнее время Google получил несколько судебных исков от сотрудниц, обвинивших компанию в гендерной зарплатной дискриминации, от бывших сотрудников и неудачливых соискателей, уверенных в предвзятом отношении к белым мужчинам консервативных взглядов. В августе прошлого года Google оказался в центре скандала, когда разработчик Джеймс Деймор написал манифест о том, что женщины не способны работать в IT-отрасли наравне с мужчинами.

Ущерб от дебатов

А недавно несколько сотрудников Google составили петицию с призывом отказаться от участия в программе Пентагона по использованию искусственного интеллекта для определения целей для беспилотников. Представитель компании заявил, что в данный момент Пентагон использует технологии Google только для распознавания целей и «спасения жизней», а не для нанесения ударов. Google конкурирует с Amazon и Microsoft за многомиллиардный контракт на облачное хранение данных Пентагона. Сейчас в Google обсуждается новая процедура этической оценки потенциальных госконтрактов, при этом не все согласны, что рядовой персонал должен получить право влиять на заключение сделок.

Все чаще возникает вопрос, как технологическим гигантам, таким как Google, Facebook и Twitter, оказывающим влияние на миллиарды пользователей, удается решать сложные проблемы, связанные со свободой слова.

Google приходится разбираться с плюрализмом мнений в компании и одновременно устанавливать ограничения, что может появляться в поисковой выдаче и на YouTube. Разработчики компании постоянно пытаются совершенствовать алгоритмы, блокирующие оскорбительный, экстремистский и опасный контент, и получают жалобы на предвзятое отношение.

После сорванной лекции Ньюкирк из PETA в Google была сформирована группа сотрудников, которая должна оценивать выступления и лекторов заранее. Кроме того, компания опубликовала новые рекомендации к содержанию лекций для сотрудников. По этим новым правилам выступление, в котором обращение с животными приравнивается к расизму, недопустимо.

Слишком много свобод

Многим компаниям трудно найти баланс между правом сотрудников на выражение своего мнения и поддержанием доброжелательной атмосферы в коллективе. Во время выборной кампании 2016 г. Facebook пришлось закрыть внутренний форум, на котором обсуждались политические вопросы, после того как комментаторы допустили сексистские и расистские высказывания. Некоторые компании стали считать контрпродуктивным формирование сотрудниками групп по узким интересам. Фирма Deloitte Touche Tohmatsu даже открыла доступ сотрудникам-мужчинам в женские программы.

Эта проблема особенно остро стоит в технологических компаниях, которые сделали своим принципом продвижение наиболее талантливых и достойных сотрудников. Работников Google призывают считать себя предпринимателями и всецело посвящать себя работе. При этом компания подняла права сотрудников на такой уровень, что отобрать часть свобод было бы очень сложно, отмечает бывший вице-президент Google Джим Миллер. Люди в Google считают нормальным всё обсуждать и обо всем спорить.

Инструменты внутренней сети Google позволяют любому из 80 000 сотрудников высказать свое мнение и присоединиться к любому из тысяч обсуждений на самые разные темы.

Манифест Деймора о гендерном неравенстве в IT-отрасли и последовавшее его увольнение в августе прошлого года породили жаркие споры в Google. Некоторые сотрудники обвинили Google в увольнении человека всего лишь за высказанное мнение. Другие утверждали, что компания предпринимает недостаточно усилий, чтобы преодолеть гендерное неравенство.

Внутренние разногласия в Google все чаще становятся публичными, к тому же, как в случае с госконтрактами, начинают влиять на бизнес корпорации. Поэтому компания все активнее ищет способы снизить накал споров. Внутренние форумы Google обычно модерируются добровольцами, однако сотрудники кадровой службы могут проверять жалобы и наказывать тех, кто допускает оскорбления или нарушает другие правила. По словам осведомленных источников, менеджмент компании готовит новую редакцию рекомендаций о том, что можно и нельзя писать на внутренних форумах компании.