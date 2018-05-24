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Как BMW, Rio Tinto и Electrolux соблюдают первый закон робототехники
23:29 24.05.2018 |
Еще четыре года назад Роланд Реш, рабочий завода автозапчастей Robert Bosch в Германии, вытаскивал горячие 8-дюймовые металлические детали из печи и проверял их на дефекты. В 2018 г. он продолжает осматривать детали, но достает их из печи робот Fritz, установленный три года назад. Fritz лучше справляется с опасной и монотонной операцией. А Реш успевает проверить на 20% больше деталей, чем раньше, когда роботов не было.
Главный вопрос, порожденный автоматизацией, - станут роботы конкурировать с рабочими или помогать им. Первоначально люди опасались, что роботы уничтожат рабочие места во всей экономике. Последние исследования и реальная практика показали, что опасения преувеличены. Более того, есть отрасли, где автоматизация помогает и работодателю, и работнику.
Автопроизводители
Выигрывают от автоматизации те компании, которые сумеют поручить монотонные операции, требующие точности, роботам, а работников занять задачами, с которыми машины справляются плохо. Это особенно актуально для производства, пищевой промышленности и сферы услуг.
Спрос на рулевые блоки управления Bosch высокий, и компания использовала автоматизацию для увеличения выпуска, поэтому пришлось дополнительно нанимать людей для контроля дефектов - коллег Реша.
В прошлом году компания, штат которой насчитывал 400 000 человек, наняла еще 20 000 сотрудников - на новые должности и для замены выбывших сотрудников, сообщил Стефан Асман, один из главных инженеров компании. Заводы Bosch во всем мире в настоящее время используют 140 роботов-манипуляторов, в 2011 г. не было ни одного.
Важно правильно выбрать операции, подходящие для автоматизации. Автомобильный концерн BMW автоматизировал часть физического труда на заводе в Спартанбурге в Южной Каролине, но контролем качества продолжают заниматься люди. Роботы подгоняют черные резиновые звукоизолирующие трубки к краям автомобильных дверей, раньше это делалось вручную. Роботы монтируют звукоизоляцию на 5000 дверей ежедневно, а люди делают окончательную проверку.
За 10 последних лет благодаря автоматизации BMW удвоила производство автомобилей в Спартанбурге - более чем до 400 000 машин в год. Численность рабочих выросла с 4200 до 10 000 человек.
Джеймс Бессен, преподаватель экономики в Бостонском университете, считает, что автоматизация на заводе в Спартанбурге позволила значительно повысить качество и расширить ассортимент, а это стимулировало потребительский спрос. Доля BMW в продажах автомобилей класса люкс в США резко возросла: в прошлом году было продано более 300 000 автомобилей, тогда как в 1997 г. - около 120 000, по данным компании.
У компании Tesla, наоборот, из-за роботов возникли трудности с производством автомобиля Model 3 на заводе в Фримонте, штат Калифорния. По сообщениям компании, незамеченные дефекты в деталях, созданные роботами, привели к появлению узких мест на производстве и компания, планировавшая собирать по 5000 машин в неделю, на самом деле может выпускать только 2020.
Аналитики исследовательской компании Bernstein объяснили это тем, что Tesla автоматизировала не только процессы сварки, окраски и обработки кузова, как все другие производители, но пошла дальше. Компания также автоматизировала конечную сборку, когда детали, сиденья и двигатель монтируются в покрашенный кузов. Ошибки сборки и стали причиной проблем производства. «Автоматизировать конечную сборку невозможно», - сказал аналитик Макс Уорбертон. «Чрезмерная автоматизация в Tesla была ошибкой. Мы недооценили людей», - написал в Twitter гендиректор Tesla Илон Маск.
Горняки и швеи
С добычей руды в больших объемах лучше справляются машины, которые не устают и не получают травм. Компания Rio Tinto планирует уволить водителей и заменить их самоходными грузовиками для перевозки железной руды на рудниках в Западной Австралии. Грузовики следуют по маршруту, подсказанному датчиками и картами рудника в бортовом компьютере. В подземных шахтах роботизированные буровые установки выполняют опасные взрывные работы.
Благодаря автоматизации компания сможет экономить по $500 млн ежегодно начиная с 2021 г., рассказал член совета директоров Rio Tinto Крис Солсбери. Компания уверяет, что будет проводить переподготовку сотрудников, ставших ненужными, и найдет им новые обязанности.
Рабочие места в швейной промышленности также исчезают, потому что фабрики автоматизируют монотонные массовые операции пошива и вязания. Машины справляются с ними быстрее и точнее людей.
Современные роботы способны выполнять тонкие операции - обрабатывать карманы или притачивать ленточные петли к брюкам. Прежде считалось, что эти операции смогут выполнять только люди. Международная организация труда предупредила, что почти 90% рабочих швейных и обувных фабрик в Камбодже и Вьетнаме могут потерять работу из-за швейных роботов.
Однако в совокупности автоматизация создаст больше рабочих мест, нежели уничтожит. В США автоматизация за последние 15 лет уничтожила 800 000 неквалифицированных рабочих мест в сфере услуг (например, в call-центрах), но в то же время создала 3,5 млн мест для квалифицированных специалистов, согласно исследованию Deloitte. По оценкам Deloitte, эти специалисты будут зарабатывать на $13 500 в год больше, чем их предшественники, которых они заменили.
Чутье и автомат
Финская фирма Fiskars производит дорогие культовые ножницы с оранжевыми кольцами. Рабочие на заводе Fiskars в Хельсинки ранее ковали стальные лезвия вручную, нагревая их в 2700-градусных печах, - монотонная, опасная и дорогостоящая работа. В 2011 г. эту работу взяли на себя роботы, а люди переключились на контроль качества, определяя его по звуку, который издавали лезвия, и плавности разрезания ткани. Машинам это было недоступно. После частичной автоматизации процесса изготовления лезвий компания смогла увеличить производство и снизить цены без ущерба для качества, а это привлекло новых покупателей, по словам главного директора по снабжению Ристо Гаггла. Штат Fiskars вырос до 8560 человек против 4515 человек в 2007 г. при одновременном росте производительности труда.
Производитель бытовой техники Electrolux потратил миллионы евро на автоматизацию производства стиральных машин и других устройств, которые теперь собираются почти без участия человека.
Люди же занимаются вещами, которые невозможно автоматизировать: внедрением изменений в цехах и проектированием роботов. Компания заявила, что усовершенствовала процедуры подбора и обучения персонала. В программы входит и месяц обучения новичков робототехнике.
Штат Electrolux вырос с 53 000 человек в 2011 г. до более чем 55 000 сотрудников в 2017 г. Компании удалось переломить долгосрочную тенденцию сокращения численности, которая началась после вступления Китая во Всемирную торговую организацию в конце 2001 г.
Однако люди, потерявшие работу из-за автоматизации, вряд ли смогут занять новые рабочие места, потому что там требуются другие навыки. Защитить работников может медленное пошаговое внедрение роботов, обеспечивая время для переподготовки. В любом случае роботизация пойдет не быстро - из-за дороговизны проектов. Компания Bosch разработала учебные курсы для сварщиков, столяров и механиков, там они получают базовые навыки программирования, чтобы управляться с роботами так же легко, как с молотками или отвертками. «Мы нанимаем разработчиков, инженеров и ученых, - сказал Асман из Bosch. - Но нам по-прежнему нужны люди, умеющие хорошо что-то делать руками».
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