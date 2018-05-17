В чем разница между одержимыми работой и просто увлеченными ею

Ханна, финансовый директор международной компании, трудится в офисе с 9 часов утра до 5 часов вечера, но дома, когда трое ее детей ложатся спать, она проводит за ноутбуком еще четыре часа до полуночи. Иногда она работает и в выходные. Хотя ее рабочая неделя длится 60-65 часов, Ханна сказала, что каждый день чувствует себя бодрой и не испытывает проблем со здоровьем.

Рабочий день Майкла, директора по стратегии в американской страховой компании, начинается в 8 утра и заканчивается не позднее 6 вечера, а в пятницу он свободен после 3 часов дня. В среднем он работает по 45 часов в неделю, но ему трудно отключиться от работы - он постоянно проверяет электронную почту и беспокоится о делах. Несколько месяцев назад при плановом медосмотре врач заметил у Майкла высокий уровень холестерина, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ему выписали препарат для его снижения.

Мы попытались выяснить, в чем вред излишней работы для здоровья. И какова разница между поведением (выбором работать сверхурочно) и складом ума (непреодолимым побуждением работать или тем, что мы называем трудоголизмом). В 2010 г. мы провели исследование в голландском подразделении международной финансовой консалтинговой фирмы, насчитывающей более 3500 работников. Мы обратились к ее сотрудникам с просьбой заполнить анкету, а потом записаться на медицинское обследование. 763 работника выполнили оба условия.

Мы спрашивали участников о склонностях к трудоголизму (например, «я чувствую себя виноватым, когда не занят работой» и «в работе я сам ставлю себе дедлайны и так создаю себе стресс»), об их навыках, трудовой мотивации и среднем количестве рабочих часов в неделю. Также интересовались, испытывали ли они психосоматические расстройства, например головные боли или проблемы с желудком. Из медицинских обследований мы получили данные о различных биомаркерах (например, объем талии, уровень триглицеридов и холестерина, кровяное давление), по которым можно оценивать риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета - так называемый метаболический синдром. Дополнительно мы учитывали пол, возраст, образование и генетическую предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Что показало исследование

Выяснилось, что продолжительность рабочего времени не имеет отношения к проблемам со здоровьем, а вот трудоголизм имеет. От сотрудников, работавших сверхурочно (обычно более 40 часов в неделю), но не одержимых работой, поступило меньше жалоб на здоровье - в отличие от работников с признаками трудоголизма. Мы обнаружили, что вне зависимости от того, работали трудоголики сверхурочно или нет, они чаще жаловались на здоровье и демонстрировали большую потребность в отдыхе, высокую степень цинизма, эмоционального истощения и депрессии.

В отличие от людей, просто работающих сверхурочно, трудоголикам тяжело психологически отключиться от работы. А непрестанные размышления часто сопровождаются стрессом, что мешает восстановиться после работы. У трудоголиков стресс носит хронический характер, что приводит к постоянному переутомлению.

Важна ли любовь к работе?

Линда работает в небольшой юридической фирме в Канаде. Продолжительность ее рабочей недели для адвоката исключительно короткая (40 часов в неделю), и она испытывает чувство вины, когда не занята работой. Линда часто думает о решениях для клиентов даже дома, поэтому ей трудно полностью погрузиться в занятия со своим пятилетним ребенком. У нее частые головные боли, она плохо спит, но к врачу идти не хочет и говорит, что ей просто не хватает времени в сутках.

Изучив данные, мы выделили трудоголиков, которые получали удовольствие от работы, и трудоголиков с низкой заинтересованностью в своем труде. Выяснилось, что и от тех и от других поступило большее число жалоб на психосоматическое здоровье (например, головные боли, проблемы с желудком) и жалоб на психическое состояние (нарушения сна, депрессия), чем от остальных работников. Вместе с тем у трудоголиков с низкой заинтересованностью был выявлен более высокий риск метаболического синдрома - на 4,2% выше, что опасно для здоровья.

Мы также выяснили, что увлеченные трудоголики получают больше помощи как дома, так и на работе. Они рассказали, что пользуются большей поддержкой - например, в виде советов, информации или благодарности от начальника, коллег, супруга или супруги. К тому же они продемонстрировали более высокие навыки общения и рабочие навыки, а также более эффективную организацию времени и внутреннюю мотивацию.

Возможно, поэтому их первичные жалобы на здоровье не перерастут со временем в более серьезные проблемы. Выслушав опасения супруга, Линда проконсультировалась с врачом. Медицинский осмотр не выявил серьезных проблем со здоровьем, но доктор направил ее к специалисту для лечения нарушений сна, о которых Линда упомянула во время медосмотра.

Если проанализировать наши примеры, становится ясно, что, хотя и Ханна, и Майкл, и Линда напряженно работают, их отношение к работе существенно отличается, а значит, отличаются и риски для их здоровья. Из-за того что Ханна работает больше обычного, уровень ее стресса высок. Но поскольку его показатели возвращаются на исходный уровень, стресс не носит хронического характера, и поэтому угрозы ее психическому или физическому здоровью нет.

У Майкла психологическая трудозависимость, он не получает удовольствия от работы, и это приводит к постоянному стрессу и неудовлетворенности, частым приступам тревоги и депрессии, а также к повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. У Линды похожая ситуация, но она любит работу и получает поддержку от семьи. Хотя она и страдает от нарушений сна и головных болей, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у нее не высокий.

Предотвратить последствия

Исследование предлагает несколько потенциальных решений, которые позволяют удержать уровень стресса в рамках и предотвратить риски для здоровья.

Сначала надо признать, что отношение к работе становится нездоровым, когда оно выходит из-под контроля и разрушает другие отношения.

Следующий шаг - вернуть контроль над своим рабочим поведением. Это можно сделать, установив четкие правила и определив, сколько часов в день вы будете работать. Если вам тяжело отключиться, можно закончить работу за 2-3 часа до сна или заняться чем-то приятным, например встретиться с друзьями или сходить в кино.

Подумайте также о причинах того, почему вы так много и одержимо работаете. Мы выявили поразительное отличие в мотивации между увлеченными и незаинтересованными трудоголиками. В то время как увлеченные трудоголики работали, потому что получали удовольствие от работы (внутренняя мотивация), незаинтересованные трудоголики работали только благодаря внешней мотивации - деньгам и статусу. Внутренняя мотивация дает больше оптимизма, а внешняя вызывает тревожность и подтачивает упорство, значительно чаще приводя к неудаче.

Активный психологический настрой подталкивает работников с внутренней мотивацией к действию, когда у них появляются первичные жалобы на здоровье. А у незаинтересованных трудоголиков тревожность и неудовлетворение, сопровождающие внешнюю мотивацию, могут привести к большей пассивности и со временем к серьезным рискам для здоровья. Поэтому, если вы найдете способы развить внутреннюю мотивацию с помощью новых проектов или даже новой работы, вы можете стать не только более счастливым, но и более здоровым.

Найти внутреннюю мотивацию могут помочь работникам и их менеджеры. Достаточно назначать работникам трудные, но выполнимые задания, снижать бюрократические и другие препятствия, обсуждать их личностный и профессиональный рост и давать им достаточно ресурсов для выполнения работы (например, самостоятельность, обратную связь и поддержку). Менеджеры могут помочь сотрудникам развить навыки общения и управления временем с помощью еженедельных списков дел, списков долгосрочных целей, разграничения срочных и несрочных задач, планирования периодов исключительно для важных дел.

Главное - распознать психологическую трудозависимость и предотвратить ее последствия. Надо выработать в себе установку на вовлеченность и способность отключаться. И это поможет быть счастливым на работе и вне ее.

Об авторах: Лике тен Бруммелхойс - доцент кафедры менеджмента в Школе бизнеса Биди при Университете Саймона Фрейзера, PhD по организационной социологии; Нэнси Ротбард - профессор кафедры менеджмента в Уортонской школе бизнеса при Пенсильванском университете