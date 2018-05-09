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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Что делать, если вас не ценят на работе

 

Салли Срок хорошо помнит времена, когда ее недооценивали на работе. Она была главой гостиничного департамента в Francis Ford Coppola Winery. Ее прежний начальник уволился, и Салли с командой перешли под начало нового руководителя. К тому же фирма только что объединила несколько офисов, переместив штаб-квартиру в новое место. «Из-за этого многие начали работать из дома», - вспоминает она.

Салли нравился ее начальник. В том, что она чувствовала себя недооцененной, не было с его стороны ничего личного.«Просто компания поменялась, и у него в приоритете оказались другие департаменты», - говорит она. И все же Салли чувствовала, как ее моральный дух угасал, и понимала, что должна что-то предпринять. Она решила, что может повлиять на ситуацию, если будет обращать внимание на вклад членов команды в общее дело и публично благодарить коллег за хорошие результаты. «Я раздавала благодарности во время наших утренних собраний, и это повлияло на атмосферу среди сотрудников гостиничного департамента», - вспоминает Салли.

Однако за его пределами ничего не изменилось. Коллеги Салли в других отделах по-прежнему чувствовали, что их не ценят. Тогда Салли поговорила с начальником, они устроили мозговой штурм и в результате придумали карточки Grazie. Сотрудникам предложили передавать эти карточки друг другу, когда хотелось кого-то поблагодарить. «Люди были очень рады и раздавать, и получать их, - говорит Салли. - Когда я перестала думать о себе, а вместо этого сконцентрировалась на изменении культуры компании, благодарность и признательность стали частью нашей ежедневной реальности».

Что думают эксперты

Энни Макки, автор книги How to Be Happy at Work, утверждает: «Нет ничего хуже ощущения, что вас не слышат и не видят на работе. Всем нам хочется, чтобы наш труд ценили, поэтому, когда коллеги не обращают внимания на ваш вклад в общее дело, вы перестаете чувствовать себя частью команды». Естественно, в такой ситуации вы еще и начинаете волноваться о своей карьере. «Вы думаете: «Если никто не замечает того, что я делаю, какие у меня перспективы?» - объясняет эксперт. Впрочем, убеждена Карен Диллон, автор книги HBR Guide to Office Politics, вам по силам изменить ситуацию: «Существует множество способов добиться того, чтобы люди понимали и видели, что вы делаете». Самое главное - найти «дипломатичный способ хвалить самого себя».

Будьте реалистичны

Оцените, насколько реалистичны ожидания признания со стороны руководителя, коллег или клиентов, советует Макки: «На работе обычно все очень заняты, поэтому обратной связи может быть не так много, как вы рассчитываете». «Даже при хорошем к вам отношении коллеги и руководство могут упускать вашу работу из виду и просто принимать ее как должное», - добавляет Диллон. В том случае, если вы чувствуете, что вас недооценивают, Диллон рекомендует самостоятельно провести непредвзятый тест своих последних достижений. Спросите себя, была ли ваша работа экстраординарной, более масштабной и значимой, чем работа коллег. Если вы не до конца уверены в ответах, спросите, что думают старшие коллеги или сотрудник, которого вы глубоко уважаете.

Поговорите с начальником

Если ваши старания не приносят результата, Макки рекомендует поговорить с начальником: «Не начинайте разговор с фразы: «Я хочу большего признания». Макки советует сказать что-то вроде: «Я хочу поговорить о последних трех месяцах работы и понять, что у меня получается хорошо, а над чем еще стоит поработать». Диллон добавляет: приходить на такую встречу стоит с заранее подготовленным списком недавних достижений, чтобы подчеркнуть ценность вашей работы.

Сделайте работу своей команды более заметной

Диллон утверждает, что если вы считаете себя частью команды, то нужно найти способ объяснить другим, что конкретно эта команда делает и почему ее работа важна. Надо попросить менеджера дать вам минуту на объяснения, чем занята команда, какие у нее цели и как вы стараетесь улучшить результаты работы. Макки рекомендует более тонкий подход: не отправляйте начальству ваши презентации или отчеты без указания их авторов. «Убедитесь, что на каждом документе указаны имена всех, кто участвовал в проекте», - советует она. Цель в том, чтобы ваша работа была видна не только руководству, но и всем остальным. Не присваивайте все лавры только себе, но не стесняйтесь подчеркивать и свою роль в управлении проектом. Женщины, по ее мнению, поступают так чаще мужчин. Вполне нормально, считает эксперт, использовать местоимение «я», когда говоришь: «Я достигла того-то и того-то и благодарна коллегам за поддержку».

Признавайте вклад других

Как это ни парадоксально, верный способ сделать так, чтобы вашу работу заметили, - «хвалить и признавать вклад других», считает Макки. «Когда вы сами замечаете хорошо сделанную работу, вы становитесь проводником перемен внутри компании, - говорит она. - Чаще всего люди вам ответят тем же». Если начальник редко хвалит сотрудников, обсудите с командой, как вы сами можете поддерживать друг друга и создавать атмосферу оптимизма. «Современные компании очень динамичны, то, что мы производим, часто или незаметно, или быстро устаревает», - отмечает Макки. Она предлагает взять за правило: когда кто-то в команде делает что-то значимое или заканчивает какой-то проект, все должны остановиться ненадолго и поздравить коллегу. Однако Диллон предупреждает, что этим не стоит злоупотреблять: «Подумайте и спросите себя, кого на самом деле нужно отметить за дополнительные усилия?»

Оценивайте себя сами

Мотивация, однако, не строится лишь на признании, наградах и публично выраженных благодарностях, замечает Макки. Внутренние мотиваторы намного сильнее. «Вам надо стараться найти смысл в самой работе, - подчеркивает Макки. - Настоящее чувство удовлетворения приходит изнутри». Она предлагает просто постараться чаще хвалить себя: «Попробуйте каждую неделю уделять время на размышления о том, что пошло хорошо, а что не очень. Старайтесь не скатываться в негатив, когда вы фокусируетесь на том, что пошло не так. Коллекционируйте победы».

Думайте о том, как двигаться дальше

Если вы по-прежнему чувствуете, что вас недооценивают, значит, пришло время расстаться с компанией. Многие причины вынуждают нас держаться за место, которое для нас неидеально, говорит Макки. Но если вы сделали все от вас зависящее, а работа по-прежнему не приносит удовлетворения, то, может быть, пришло время искать новое место.

Об авторе. Ребекка Найт - независимый журналист из Бостона, читает лекции в Уэслианском университете, пишет для The New York Times, USA Today и Financial Times

 

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