Как люди без высшего образования становятся гендиректорами

Работодатели постоянно повышают требования к уровню образования потенциальных сотрудников. Почти треть должностей, которые раньше можно было получить, располагая лишь аттестатом об окончании средней школы, теперь требуют диплома бакалавра, а для каждой четвертой должности, на которую ранее мог претендовать бакалавр, теперь нужно иметь степень магистра. В то же время 75% американцев считают высшее образование слишком дорогостоящим и недоступным.

Работодатели зачастую склонны переоценивать значимость образования из желания обезопасить себя, однако это не способствует снижению числа ошибок при отборе кандидатов. Более того, наниматели упускают из виду огромное количество потенциальных звездных сотрудников.

Компания CEO Genome yже более 20 лет помогает советам директоров и гендиректорам компаний избежать ошибок при выборе и подготовке кандидатов в высшее руководство. За это время специалисты компании создали базу данных из более чем 17 000 досье топ-менеджеров компаний и детально изучили 2600 анкет, чтобы понять, кто достигает высоких позиций и как им это удается. Исследователи по собственному опыту знали, что диплом университета Лиги плюща не гарантирует того, что кандидат окажется хорошим работником. Однако они с удивлением обнаружили, что 8% генеральных директоров в выборке и вовсе не получили высшее образование.

Карабкаться по карьерной лестнице нелегко, но еще больше затрудняет восхождение отсутствие атрибутов успешности, способных привлечь внимание потенциальных работодателей. Так как же 8% генеральных директоров удалось добраться до самого верха карьерной лестницы без диплома о высшем образовании? Они создали себе имидж беспроигрышного кандидата, блестяще реализовав три следующие стратегии.

Стать своим человеком в индустрии.

Когда нет возможности создать себе репутацию с помощью научных степеней и дипломов, можно завоевать авторитет благодаря глубокому пониманию отрасли и компании, в которой вы работаете. 89% генеральных директоров без университетских дипломов начали карьеру в той же отрасли, в которой затем заняли руководящий пост, и провели в ней на 40% больше времени, чем их дипломированные коллеги. Работодатели с большей готовностью нанимают людей, имеющих опыт работы в компании или индустрии. Обширные отраслевые знания и контакты, которыми обладали гендиректора из выборки, более чем компенсировали отсутствие высшего образования. Генеральные директора без высшего образования в среднем на 25% дольше оставались на своих позициях и занимали на 13% меньше должностей, чем их дипломированные коллеги. Как правило, им требовалось на 15% больше времени, чтобы стать первым лицом компании.

Боб начал карьеру в 1970 г. во время войны во Вьетнаме, где он был дешифровщиком. Вернувшись к гражданской жизни, он устроился в компанию, занимавшуюся охранными системами. Боб работал на нескольких должностях в двух организациях и подчинялся четырем разным гендиректорам. Это помогло ему завоевать такое доверие и уважение, что никто не сомневался в его квалификации. Главным достижением Боба стало приобретение, трансформация и продажа охранной фирмы, на счетах которой оставалось всего несколько тысяч долларов. Владельцы фирмы не рассматривали ее как прибыльную инвестицию. Боб продал компанию почти за $50 млн. Глубокое понимание отрасли помогло ему за девять лет преобразовать организацию: консолидировать операции, приобрести 24 предприятия, сократить безнадежные долги на 88% и вдвое увеличить прибыль.

Если вы еще не завоевали авторитет в определенной компании или отрасли, скорее всего, вам повезет в небольшой фирме. Исследователи обнаружили, что небольшие компании предъявляют не столь строгие требования к образованию и резюме кандидатов - отчасти из-за меньшего числа соискателей. Наконец, вы всегда можете попробовать основать собственную компанию. Гендиректора без высшего образования в 2 раза чаще становятся основателями компании, которой они управляют, чем их коллеги, окончившие высшее учебное заведение.

Превзойти средние показатели.

Об успехах генеральных директоров без диплома красноречиво говорят сами результаты их работы. Ведь одна из четырех главных черт успешного гендиректора - надежность. Более того, это единственная черта, которая вдвое повышает ваши шансы занять эту должность.

Марк (имя изменено) - один из генеральных директоров из выборки. Он привык к тому, что его постоянно недооценивали, и добивался успеха, превосходя ожидания окружающих. Когда Марк в начале карьеры устроился водителем грузовика, глава компании-конкурента заметил, что он возит по три доставки в день вместо стандартной одной. «Это был неслыханный результат, поэтому он позвал меня работать к себе», - вспоминает Марк. Потом он перешел работать в торговлю, но и здесь постоянно превосходил средние показатели эффективности. Пока его коллеги обеспечивали рост продаж их подразделений с 5 до 10%, начальник Марка предложил ему добиться 30%-ного роста и пообещал выплатить сверхприбыль в качестве бонуса. Не испугавшись испытания, Марк повысил показатели своего отдела на 60% и расширил сферу влияния компании с одного города до 13 штатов. Бескомпромиссная нацеленность на результат позволила Марку меньше чем за 20 лет пройти путь от водителя грузовика до гендиректора компании стоимостью $50 млн.

Своим успехом Марк обязан умению добиваться поставленных задач и тому, что на это обратили внимание. Большинство (56%) попавших в выборку генеральных директоров без высшего образования пришли на свои должности из продаж или маркетинга. Цифры убедительнее дипломов и рекомендаций, поэтому легче привлечь внимание начальства, занимая позицию, на которой можно добиться измеримых результатов для компании.

Интересно, что в среднем генеральные директора без высшего образования провели почти вдвое больше времени в армии, чем их дипломированные коллеги из выборки. В отсутствие университетского образования военная служба может помочь приобрести полезные навыки и проявить лидерские качества.

Притягивать таланты.

Попавшие в выборку генеральные директора без диплома нередко окружали себя талантливыми сотрудниками и полагались на знания и опыт членов команды. Они были скромнее и чаще выслушивали идеи окружающих вне зависимости от их статуса или должности.

Исследователи познакомились с Брайаном, когда он занял должность гендиректора кадровой компании стоимостью $350 млн. В чем секрет его успеха? Брайан делал ставку на сильных работников и искал многообещающие идеи на всех уровнях организации. Вскоре после того как он нанял новую помощницу по административным вопросам, она предложила идею, благодаря которой фирме удалось заключить крупнейший контракт в истории индустрии. Еще раньше, когда Брайан работал в другой компании, он завел привычку спрашивать клиентов о том, какие специалисты в отрасли наиболее талантливы, на их взгляд. Один из клиентов отметил человека, занимавшего более высокую позицию и зарабатывавшего намного больше, чем Брайан. Но Брайан все равно убедил этого специалиста присоединиться к своей команде. «Сегодня он возглавляет один из наших наиболее успешных филиалов», - рассказывает гендиректор.

Стремление собрать эффективную команду существенно помогает успеху ее лидера. Исследователи с удивлением обнаружили, что гендиректора, отмечавшие независимость в качестве определяющей черты своего характера, в 2 раза чаще демонстрировали низкие результаты.

На пути к вершине все мы сталкиваемся с серьезными преградами. Генеральным директорам из исследования пришлось преодолеть дополнительное препятствие - отсутствие университетского диплома. Их профессиональный путь может послужить примером для многих лидеров независимо от уровня их образования. Мы все сможем добиться большего, если будем лучше знать отрасль, в которой работаем, сосредоточимся на повышении показателей эффективности и научимся полагаться на окружающих.

Об авторах: Ким Розенкеттер Пауэлл - партнер ghSmart, фирмы по консультированию лидеров, один из лидеров проекта CEO Genome. Елена Лыткина-Ботельо - партнер ghSmart, основатель проекта CEO Genome. Вамси Тетали - консультант по вопросам лидерства в ghSmart, ранее работал в McKinsey & Company