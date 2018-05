Что нужно знать о поиске работы после увольнения

После увольнения бывает сложно приняться за поиск новой работы. Как отразить в резюме предыдущую должность, следует ли вообще упоминать о ней? Что говорить на собеседовании? Как сохранять позитивный настрой?

Искать работу всегда непросто, а если ваша уверенность в себе пошатнулась, то этот процесс превращается в настоящую нервотрепку, считает британский специалист по развитию карьеры и автор книги «Код успеха» Джон Лис. «От вас потребуют гораздо больше информации об обстоятельствах вашего ухода с предыдущей работы, чем вы готовы делиться», - говорит он.

«Вы беспокоитесь, что окружающие воспримут ваше увольнение как пятно на репутации и что все немедленно решат, что дело в вас», - добавляет старший советник в фирме по подбору персонала Egon Zehnder, автор книги «Окружите себя лучшими» Клаудио Фернандес-Араос. Пережить увольнение и найти новую работу тяжело, но, преодолев все трудности, вы станете намного более эффективным специалистом. Ниже - несколько стратегий, которые позволят этого добиться.

Найдите причину

Перед тем как искать работу, попытайтесь выяснить, почему предыдущий работодатель вас уволил. Понимание причины поможет оценить препятствия, которые придется преодолевать на рынке труда, поясняет Лис. Возможно, вы не вписались в корпоративную культуру, не сошлись во взглядах с начальником или допускали ошибки в принятии решений.

Он советует аккуратно поговорить с бывшими коллегами или людьми, знакомыми с ситуацией и компанией. Ваша цель - получить объективную оценку, в какой степени увольнение было вызвано вашей личностью, а в какой- внешними факторами. Возможно, имеет смысл поговорить с сотрудниками отдела кадров. После того как вы подпишете документы и дадите эмоциям утихнуть, договоритесь о встрече, чтобы получить разъяснения, рекомендует Фернандес-Араос.

Соискатели иногда слишком рано принимаются за поиск работы, говорит Лис. Возвращение на рынок труда прежде, чем кандидат будет готов к этому эмоционально, может повлечь за собой неприятные последствия. Если вы предстанете перед работодателями, не справившись с грустью, злостью и горечью, вы рискуете выдать себя, и это может нанести вред вашей репутации, предупреждает Лис.

«Возьмите тайм-аут, чтобы прийти в себя перед тем, как всерьез взяться за поиски работы, спросите у надежного и проницательного друга, готовы ли вы», - рекомендует Фернандес-Араос.

Найдите подходящее место

Постарайтесь понять, что нового вы узнали о себе в связи с увольнением. Если вы, к примеру, покинули компанию из-за конфликта с начальником или несогласия с корпоративной культурой, стоит подумать, какая обстановка будет способствовать повышению вашей продуктивности.

«Вам нужно понять, какой тип компании вам больше всего подходит», - отмечает Фернандес-Араос. Если вы агрессивны и со всеми соревнуетесь, то не сможете ужиться в компании, где принято работать в команде. Но есть много компаний, где вас будут считать ценным кадром.

Если вас уволили по серьезной причине - например, обвинили во вранье или краже, - нужно подойти к поиску работы «стратегически». Найдите фирму, которая готова рассматривать кандидатов со схожей ситуацией, советует Фернандес-Араос.

Прежде чем приступить к активной рассылке резюме, составьте список людей, которые могут дать вам отличные рекомендации, ведь ваш авторитет важен для отдела кадров, советует Фернандес-Араос. «Большинство людей находят работу благодаря личным связям», - утверждает он. Вспомните о людях, которые не входят в ваше ближайшее окружение, но достаточно долго знают вас по работе и могут за вас поручиться, - бывших начальников и коллег. Весьма вероятно, что такие контакты помогут вам узнать о подходящих вакансиях.

Подготовьте свою версию

Убирать предыдущее место работы из резюме и оставлять зияющий пропуск неразумно, замечает Лис. Вам следует сфокусироваться на ваших навыках, предыдущих обязанностях или аспектах послужного списка, в которых вы особо выделялись. В сопроводительном письме не стоит уделять слишком много внимания предыдущему месту работы. «Разумеется, вам нужно указать его, однако затем быстро перейти к словам о том, что вы активно ищете новые возможности», - советует Фернандес-Араос.

На собеседовании от вас потребуются осторожность и предусмотрительность. «Не надо прятать голову в песок и надеяться, что об увольнении не зайдет речь. Вам нужно заранее заготовить ответы на прямые вопросы», - говорит Лис.

Следует взять на вооружение правило: не лги, но и не рассказывай о том, о чем тебя не спрашивают. Фернандес-Араос рекомендует репетировать с друзьями или на собеседованиях с кадровиками из компаний, которые не входят в список ваших приоритетов. Цель упражнения заключается в том, чтобы уверенно рассказывать вашу версию событий. Сделайте ее короткой и по возможности оптимистичной. Вот несколько возможных вариантов.

1. «Если вас уволили из-за невыполнения целей, лучшая стратегия - абсолютная честность», - рекомендует Лис. Скажите: «Вот что произошло. Я проанализировал эту ситуацию. Она многому меня научила. И вот, как бы я поступил, если бы я опять в ней оказался». Все понимают, что каждый человек время от времени попадает в неприятности. Не следует валить все на других, но можно упомянуть, что «вы не смогли выполнить задачу в условиях, где это удается лишь немногим».

2. Если вас уволили по более серьезной причине, нужно показать, что вы осознали вину и изменились. К этой тактике особенно восприимчивы руководители, занимающиеся набором персонала. Она дает им основание думать: «Мы нанимаем не проблемного сотрудника, а человека, которому есть что предложить, потому что он через многое прошел». Фернандес-Араос рекомендует тут же упомянуть о рекомендациях, которые могут подтвердить, что вам можно доверять.

3. Если вас уволили из-за личного конфликта с начальником или коллегой, ни в коем случае не жалуйтесь на собеседовании. Вместо этого Лис предлагает говорить: «У нас разные взгляды на мир. Мы разошлись по вопросу о стратегии развития компании, и одному из нас пришлось уйти». Проявите великодушие и с уважением отзывайтесь о своих бывших коллегах.

4. Если вы недолго задержались на предыдущем месте работы, следует описать эту работу как проект. Не нужно врать, но можно конструктивно подойти к описанию своей деятельности. Лис предлагает говорить так: «Когда меня принимали на работу, я знал, что не задержусь надолго. Перед компанией стоял ряд специфических задач, и меня наняли, чтобы помочь справиться с ними». Это достаточно хорошее объяснение, почему вы проработали на предыдущем месте работы всего семь месяцев.

Контролируйте ситуацию

Фернандес-Араос рекомендует сразу взять в свои руки контроль над ситуацией во время собеседования. Это поможет избежать обсуждения ряда тем. «Говорите, что вы ищете, и показывайте, что у вас есть все необходимое. Согласно исследованиям, решение о приеме на работу принимается в первые 3-5 минут собеседования; все остальное - лишь обоснование этого решения», - утверждает он.

«Часто люди, проводящие собеседование, не против оставить многие вопросы за рамками, если они видят, что вы давно справились со своими проблемами. Не позволяйте себе увязнуть в прошлом, иначе будете лишь укреплять работодателя в мысли, что вы безнадежны», - советует Лис.

Уменьшить стресс в процессе поиска работы помогает нормальное питание, физическая активность и здоровый сон. Окружите себя друзьями и не давайте себе скучать, советует Фернандес-Араос, добавляя, что волонтерство или хобби могут сотворить чудеса с вашим эмоциональным состоянием. Будет неплохо, если вы добавите в резюме упоминание о внештатной работе или деятельности в качестве консультанта во время поиска работы, считает Лис.

Об авторе: Ребекка Найт - журналист из Бостона, пишет статьи для The New York Times, USA Today, Financial Times и The Economist.