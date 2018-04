Как рассказывать о своих талантах без скромности, и хвастовства

В идеальном мире люди, проводящие собеседования, могли бы сами точно оценить ваши таланты, и вам не пришлось бы хвастаться или рекламировать себя. Но на деле оказывается, что о способностях человека трудно сделать вывод, особенно за непродолжительное время собеседования. Оценки, данные соискателям во время собеседования, лишь на 4% совпадают с теми, что они получают по результатам работы.

Одна из причин неуловимой природы таланта заключается в том, что его легко подделать, особенно когда люди сами заблуждаются насчет собственных способностей. Обмануть других гораздо легче, когда удалось обмануть себя. Неудивительно, что нарциссы и психопаты очень хорошо проходят собеседования. Еще одна причина: те, кто отвечает за оценку таланта, не так талантливо это делают, как они думают, поэтому слишком полагаются на собственную интуицию и неверно интерпретируют основные сигналы, например принимают экстраверсию за социальные навыки, уверенность - за компетентность, а обаяние - за лидерский потенциал.

Что же следует делать, если вы хотите сообщить о своих талантах другим, но не бравируя ими и не выглядя человеком, заблуждающимся на свой счет? Вот четыре простых совета.

Кратко опишите в цифрах ваш опыт

Прошлое поведение не всегда определяет будущее, особенно при изменении ситуации, однако люди хотят быть уверены, что вы уже выполняли аналогичную работу. К счастью, этот вопрос зададут вам одним из первых при оценке ваших талантов, поэтому никто не обвинит вас в хвастовстве, если вы будете просто отвечать на заданный вопрос.

При этом важно быть краткими. Мы живем в эпоху, когда люди не способны надолго концентрировать внимание. Если вы начнете отвечать на вопрос слишком подробно, то рискуете, что люди потеряют к вам интерес и решат, что вы неспособны кратко излагать свои мысли. Это может сработать против вас: людей, которые слишком много говорят о себе, часто воспринимают эгоистичными, высокомерными или даже нарциссами. Кроме того, если вы станете нахваливать свои достижения, не сообщая конкретных деталей, слушатели могут решить, что вы преувеличиваете их.

Поэтому лучше всего выразить свой опыт в цифрах и говорить по существу, например: «Я 18 лет проработал в области/индустрии Х», «Я руководил командой из 75 человек», «Рост нашего направления бизнеса составил 150%» или «Я возглавлял подразделение, на которое приходилось 60% выручки компании». Если вы не знаете, о чем говорить, выберите из своего опыта то, что наиболее соответствует должности, на которую вы претендуете.

Говорите о своих интересах, а не навыках

Принято считать, что с энтузиазмом говорить о своих интересах и увлечениях - это нормально, а о талантах - не очень. Например, вряд ли другие оценят, что вы отметите в себе чувство юмора или лидерские качества. Попробуйте сказать: «Я один из самых смешных людей в мире» - и все тут же решат, что это не так, и, вероятно, будут правы. То же самое произойдет, если вы назовете себя «прекрасным лидером» или скажете, что обладаете «подрывным мышлением». Однако если упомянуть, что вам нравится руководить командами, размышлять о нетрадиционных способах работы или вы всегда «стараетесь найти что-то веселое», это позволит по крайней мере намекнуть другим, что у вас есть таланты в этих областях.

Сосредоточьтесь на своем потенциале

Последние исследования показывают, что, оценивая других, мы больше интересуемся их будущим, чем прошлым. В «Портрете Дориана Грея» Оскар Уайльд говорил, что предпочитает женщин с прошлым и мужчин с будущим, но в реальном мире гендерные различия по этому вопросу не наблюдаются. Мы, как правило, больше интересуемся будущим, а не прошлым людей независимо от пола. Не в последнюю очередь это связано с тем, что прошлое уже написано и на него невозможно повлиять с помощью наших решений. Кроме того, чтобы влиять на будущее, необходимы реальные навыки и усилия, т. е. это гораздо более ответственная деятельность.

Вы можете помочь другим подумать о вашем собственном будущем и сделать ставку на ваши таланты, описав основные качества своего потенциала. Психологи указывают на три ключевые области обсуждения: способность к обучению, энтузиазм и навыки межличностного общения. К счастью, рассказ об этих достоинствах не выглядит как неприкрытая самореклама: работодатели понимают, насколько важны эти качества, так как берут на работу и повышают людей, ориентируясь именно на них. Главное - не делать прямолинейных заявлений вроде «Я быстро учусь», «У меня масса энтузиазма» или «Я отлично общаюсь с людьми», а привести конкретные примеры (см. предыдущий совет) и продемонстрировать эти навыки во время собеседования.

Например, если вы обладаете хорошими навыками межличностного общения, то не будете перебивать собеседников, говорить слишком много или вести себя нескромно. Если вы хотите, чтобы другие поверили, что вы быстро учитесь, расскажите о конкретных сложных проблемах, которые вам удалось решить, или особом опыте, который вы приобрели. Эти примеры касаются прошлых достижений, однако позволяют сделать выводы о вашем потенциале и будущих результатах.

Превратите своих сторонников в помощников

Репутация - это то, что другие (а не вы) думают о вас. Разумеется, будет лучше, если вы не станете заниматься саморекламой и вместо этого о вас расскажут другие. Рекомендации мало говорят о будущих результатах, однако они могут сыграть важную роль в определении вашего успеха. Нужные слова, сказанные подходящим человеком нужному собеседнику, будут иметь большее значение, чем любой объективный индикатор ваших талантов. Цените своих сторонников. Если вам удастся превратить своих наставников (и сторонников) в помощников, вам не придется слишком рекламировать себя. У репутации всегда бывает светлая и темная сторона. Превратите свидетелей светлой стороны в своих амбассадоров, и перед вами откроются новые возможности (особенно если темная сторона вашей репутации не станет публичной).

И, наконец, помните, что в различных культурах терпимость к самопродвижению и социальный этикет в более широком смысле отличаются. Даже в очень похожих странах одинаковое поведение будет считаться похвальным в одной и не одобряться в другой. Например, то, что в США сочтут нормальной самопрезентацией, в Великобритании будет выглядеть как грубое хвастовство. В то же время британский способ покрасоваться - притворное самоуничижение - в США интерпретируют как тревожную неуверенность в себе.

Если даже сигналы или очевидные признаки могут меняться и интерпретироваться по-разному, практически в любой культуре люди будут искать одно и то же - тех, у которых действительно есть таланты.

Покладистые в цене

Карьера и способность быстро находить работу часто зависят от того, как человек общается с людьми, насколько он умный, трезвомыслящий, покладистый и способный к обучению, пишут в исследовании «Способность к трудоустройству и успехи в карьере: заполняя пробелы между теорией и реальностью» (Employability and Career Success: Bridging the Gap Between Theory and Reality) американские ученые Роберт Хоган, Томас Чаморро-Премузик и Роберт Кайзер.

По данным исследования, руководители, как и все другие люди, предпочитают работать с приятными сотрудниками, которые подчиняются и следуют правилам. Это легко объясняет, почему люди с высоким уровнем интеллекта не всегда сразу находят работу. Если они раздражительны, несговорчивы и все время бросают вызов окружающим, то и производительность труда у них будет небольшая.

Работники с заурядными способностями, напротив, могут быть продуктивными, если относятся к работе конструктивно. Яркие личности с ограниченными социальными навыками тоже могут преуспеть. И даже ленивые, но обаятельные и яркие работники тоже подолгу не сидят без работы, пишут ученые.

Томас Чаморро-Премузик - профессор психологии бизнеса в Лондонском университетском колледже и Колумбийском университете, участник Entrepreneurial Finance Lab Гарвардского университета, гендиректор Hogan Assessment Systems