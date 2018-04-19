Зачем начальству искусственный интеллект

Имани Мойз / The Wall Street Journal

Производитель стали SPS Companies каждый год предлагает большинству из своих 600 сотрудников пройти конфиденциальное анкетирование. Среди пунктов анкеты, в частности, есть вопрос о том, не считают ли они контроль над собой со стороны руководства чрезмерным и поощряет ли начальник стремление к профессиональному росту. Ответы помогают руководству оценить, как к нему относятся в компании.

В этом году ответы на вопросы анкеты впервые анализирует искусственный интеллект - алгоритм по имени Xander. Он может определить, полны ли сотрудники оптимизма, или же они растеряны или рассержены, а также предоставить выводы из анализа, которые помогут руководителям, говорят разработчики Xander из Ultimate Software Group.

Алгоритм, основываясь на использованных выражениях и других данных, определяет отношение сотрудника к руководителю. Один из топ-менеджеров SPS из результатов недавнего анализа анкет узнал, что ему нужно улучшить самоконтроль. Непосредственные подчиненные поставили ему низкую оценку за способность сохранять самообладание в условиях стресса. В то же время подчиненные считали этого руководителя честным и справедливым.

Важные чувства

Исследования показывают, что эмоции - ключ к пониманию мотивации персонала. Станут ли люди разбиваться в лепешку на работе, зачастую зависит от того, что они чувствуют, считает Джейсон Хай, главный стратег консалтинговой фирмы Daoine Centric. В эмоциях часто стоит искать и причины ухода из компании.

Компании уже давно используют различные технологии для отслеживания действий своих сотрудников и повышения производительности труда, но сейчас некоторые из них стали обращаться к алгоритмам, чтобы вычислить разницу между тем, что сотрудники говорят, и тем, что они на самом деле чувствуют.

В банке First Horizon National шесть сотрудников кадровой службы раньше тратили по три месяца на тщательное изучение 3500 анкет. Еще пять месяцев требовалось менеджменту на разработку плана действий на основе полученной информации. «К тому моменту, когда они приступали, мы уже начинали следующее анкетирование», - вспоминает Марио Браун, менеджер по оценке и развитию руководителей в First Horizon.

Благодаря искусственному интеллекту теперь First Horizon получает полный анализ результатов анкетирования сразу после его завершения. Один из выводов последнего исследования - нужно улучшить программу тренингов.

Более 40% работодателей по всему миру используют искусственный интеллект, показало недавнее исследование Deloitte. Ряд разработчиков, включая HireVue и Syndio, предлагают кадровикам программы для найма, увольнения и расчета зарплат персонала, основанные на искусственном интеллекте. Это уже беспокоит многих работников, не желающих подвергаться психоанализу со стороны роботов. Юристы опасаются, что несовершенства программ могут обернуться дискриминацией при найме и на рабочем месте.

Большинство эмоций выражается невербально, поэтому программы, анализирующие только текст, могут не увидеть всей картины, предупреждает Джулия Олбрайт, специалист по цифровой социологии из Университета Южной Калифорнии. Когда-нибудь искусственный интеллект сможет распознавать признаки депрессии и других чувств в выражении лица или модуляциях голоса, говорит она, но пока технологии еще не настолько развиты. Xander может ошибаться, признают разработчики, но ведь и люди ошибаются. Алгоритм в отличие от людей пока не может распознавать язык тела, говорит Сухаил Халай из Ultimate Software, но и люди не всегда замечают сарказм.

Кто пострадает

Любая погрешность в алгоритме в первую очередь скажется на льготных категориях работников, считает Гарри Матиасон, юрист из Littler Mendelson, специализирующийся на трудовом праве и искусственном интеллекте. Например, алгоритм может заметить, что работники с инвалидностью чаще отсутствуют на рабочем месте, и рекомендовать компании отказаться от найма таких соискателей.

Американский регулятор трудовых отношений - Комиссия по обеспечению равенства возможностей при трудоустройстве пока не выпустила официальных разъяснений по применению искусственного интеллекта в этой сфере. Матиасон надеется, что официальные разъяснения от комиссии появятся уже в ближайшее время, а пока советует работодателям раскрывать все детали использования рекрутерами искусственного интеллекта и обеспечивать контроль сотрудников-людей за всеми решениями, принятыми алгоритмом.

Анкетирование, результаты которого анализирует Xander, проводится на условиях конфиденциальности, но не анонимно. Алгоритм может при анализе учитывать демографические данные о сотрудниках, их ответы на вопросы предыдущих анкет и другую информацию. В Ultimate Software заверяют, что у Xander есть механизмы защиты конфиденциальности: например, руководитель не может получить доступ к расшифровкам ответов своих подчиненных, если респондентов меньше определенного числа и возможно определить, кто именно что сказал.