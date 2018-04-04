Какие стратегии помогут женщинам в карьере

Сью Шелленбергер / The Wall Street Journal

Одна из важнейших предпосылок успешной карьеры - уверенность в себе, а многим женщинам ее не хватает. Недостаточная вера в себя, в то, что удастся справиться с трудными задачами, даже если не приходилось выполнять их раньше, чаще встречается у женщин, чем у мужчин, показывают исследования. Это может стать мощным тормозом в карьере. Женщинам нужны стратегии укрепления уверенности в себе.

Уверенность закладывается с детства, но ей можно научиться и во взрослом возрасте, она приходит благодаря опыту или тренировке. «Нужно уделять внимание каждой маленькой победе. Нельзя забывать или преуменьшать достижения», - говорит Эйми Коэн, карьерный консультант из Денвера.

Около 63% женщин начинают карьеру с верой, что смогут продвинуться по службе до высших руководящих должностей, - по сравнению с 75% мужчин, согласно опросу 8400 человек, проведенному в 2016 г. Bain & Co. и LinkedIn. К середине карьеры только 57% женщин сохраняют эту уверенность - по сравнению с 66% мужчин, говорит Джули Коффман, партнер Bain и автор исследования.

Журнал доверия

Кристен Деркин в возрасте 29 лет устроилась специалистом по маркетингу продуктов в Facebook. Несмотря на успешный восьмилетний опыт работы менеджером по маркетингу, она задавалась вопросом, достойна ли работать в Facebook, вспоминает Деркин. На одном из первых совещаний она выбрала место на скамейке у стены, и ее руководитель попросил ее сесть вместе с остальными на диванах в центре офиса. «Я почувствовала неловкость, но действительно осознала, что меня окружают союзники», - говорит Деркин.

По совету наставника Деркин начала вести «журнал доверия», отмечая ситуации, когда она ощущала испуг или, напротив, уверенность в себе. Журнал, а также общение с коллегами показали, что она во время презентаций слишком много времени тратила на обоснование выбранных методов анализа, вместо того чтобы подробнее описать выводы. Она чувствовала, что некоторые сотрудники старались запугать ее, но «работала над созданием доверительных отношений с ними». Ее уверенность в себе резко возросла, но «уверенность в себе подобна мышцам - чтобы поддерживать их в тонусе, им постоянно нужно давать нагрузку», говорит Деркин. Недавно она получила повышение - возглавила отдел маркетинга продуктов.

По словам Кэрри Керпен, автора книги по карьерным стратегиям Work it, женщины часто ошибочно предполагают, что добросовестной работы достаточно для продвижения по службе. «Они должны постоянно производить впечатление уверенных в себе - и чувствовать себя так же», - говорит она.

Дневник звездных моментов

Элизабет Бэкон добросовестно трудилась на хлопотной должности администратора в некоммерческой организации, но слышала так мало слов одобрения, что потеряла веру в свои силы. По совету консультанта она занялась укреплением связей с друзьями и наставниками в соцсетях, которые поощряли ее к активным действиям. Вскоре Бэкон нашла работу получше - региональным директором компании, занимающейся поддержкой предпринимательства.

Коэн посоветовала ей начать «книгу хвастовства» - журнал достижений, который помогает вспоминать звездные моменты в карьере. Бэкон взяла красный кожаный блокнот и наклеивает в него листочки и стикеры, они неряшливо торчат отовсюду, но в трудный день помогают поднимать настроение, рассказывает Коэн. Один листочек - благодарственное письмо от владелицы компании, которая по совету Бэкон пошла на курсы по лидерству, эти знания потом помогли ей наладить бизнес. Другая запись повествует о том, что Бэкон недавно избрали председателем правления государственно-частного партнерства в Денвере.

Шерри Хикс-Баклз, менеджер отеля Hyatt Regency Atlanta, вспоминает, что начала вести книгу хвастовства около года назад. Одна запись - письмо бывшего подчиненного, который благодарил Хикс-Баклз за поддержку и наставничество. В нелегкий день эта книга, по ее словам, напоминает, ради чего она старается и какую пользу ее работа приносит другим.

Битва на совещаниях

Женская неуверенность в себе особенно заметна на совещаниях, где мужчины превосходят их по численности. Женщины говорят меньше и их чаще прерывают, чтобы высказать критику или несогласие, по данным опроса, проведенного в 2016 г. Некоторые женщины молчат на совещаниях, дожидаясь пауз, которые никогда не наступают, говорит Александра Джонстон, вице-президент Integrity Communications. Она советует ловить взгляд руководителя, ведущего совещание, и называть его по имени. Это обычно заставляет других замолчать и начать слушать, отмечает Джонстон.

Нандини Кришнамурти, старший аналитик венчурной инвесткомпании, вспоминает, что имела привычку извиняться, когда брала слово на совещаниях. Джонстон посоветовала ей говорить с оппонентами более напористо: «Ваши аргументы очень убедительны, но у меня другое мнение». Кришнамурти также использует на практике другой совет - перед совещанием заручиться поддержкой доверенного союзника, который вмешается, если ее прервут, и напомнит другим о ее точке зрения.

Как вспоминает Джонстон, одна женщина - менеджер по продукту выступала на семинаре с докладом о положении дел на подведомственной ей территории, включающей всю Европу и Южную Америку. Она назвала эту территорию «небольшой зоной» и закончила доклад словами: «Вот и вся моя несложная история». Женщинам нельзя принижать свою роль, говорит консультант.