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Популярный стример Ninja, транслирующий Fortnite, зарабатывает 500 тысяч долларов в месяц
22:25 20.03.2018 |
Популярный стример Тайлер Блевинс (Tyler Blevins), известный как Ninja, сейчас зарабатывает около 500 тысяч долларов в месяц. Ранее 26-летний Тайлер Блевинс был профессиональным игроком в Halo, сейчас он специализируется на Fortnite: Batlle Royale. Он получает свой доход из нескольких источников, в том числе сервиса Twitch, где у него 3,7 миллиона подписчиков, и YouTube (5 миллионов подписчиков).
Часть дохода Тайлер Блевинс получает от Amazon и подписчиков платного сервиса Twitch Prime. Как известно, пользователи Twitch Prime платят 4,99 долларов в месяц за подписку на канал какого-либо стримера. Ninja принимает участие в рекламных кампаниях Twitch и Epic Games, в рамках которых подписчики Twitch Prime получают различные предметы из Fortnite: Batlle Royale.
Недавно Ninja организовал трансляцию Fortnite с участием знаменитого рэпера Дрейка (Drake), после чего количество подписчиков Twitch-канала Тайлера выросло на 10 тысяч человек.
«Я думаю, что я предлагаю высококачественные демонстрации игрового процесса, чего нет у многих других создателей подобного контента. Быть одним из лучших в игре - очень непросто, как в любой сфере», - сказал Тайлер Блевинс.
Тайлер отметил, что он одно время совмещал работу и учёбу в колледже, а также уделял время трансляциям и игре в Halo. Он не уделял всё свое время только играм.
«Я советую всем поступать также. Дети: вы не можете просто всё бросить и сконцентрироваться только на том, чтобы зарабатывать на жизнь с помощью видеоигр. Стоит задуматься об обеспечении своего будущего, при этом уделять время тому, чтобы добиться чего-то в играх», - отметил Тайлер Блевинс.
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