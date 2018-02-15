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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

14 признаков того, что вас скоро уволят

 

Увольнение с работы может застать любого из нас врасплох. Однако, как правило, если вы будете внимательны, то увидите, что любому увольнению предшествуют определенные признаки, по которым можно заранее предугадать дальнейшее развитие событий.

Ниже мы расскажем об основных признаках того, что в скором времени вас могут уволить.

Вы получили плохой отзыв о своей работе

Если вы получили плохой отзыв или оценку своей работы, то это не всегда означает, что вас в скором времени уволят. Однако этот признак в сочетании с другими факторами может указывать на то, что у вас есть повод для беспокойства.

Если у вас было несколько негативных оценок подряд, то ситуация усложняется.

В зависимости от того, насколько плохой окажется оценка вашей работы, вам могут предложить несколько вариантов. Возможно, вам дадут шанс исправиться и улучшить свою работу.

Если это произошло в связи с небольшим опытом или отсутствием образования в определенной области, то всегда есть возможность исправить ситуацию.

Однако в любом случае важно обратить внимание на критические фразы в свой адрес в оценке вашей работы.

Обращается ли внимание на то, что вы не вписываетесь в корпоративную культуру или не являетесь хорошим командным игроком. Если такие фразы были включены в отчет о вашей работе, то стоит задуматься о поиске новой работы.

Вы не в курсе событий в компании

Если вы неожиданно обнаруживаете, что у вас больше нет доступа к важным данным, которые помогли бы вам делать свою работу лучше, или вас не приглашают на важные совещания, то стоит задуматься о том, что в скором времени вам придется искать новую работу.

Могут быть вполне закономерные причины для этого, однако в большинстве случаев это означает то, что доверие к вам было подорвано.

Поставленные перед вами цели стали недостижимыми

Когда вы соглашались на эту должность, перед вами ставили вполне разумные и реалистичные цели, которые вы могли достичь.

Однако если со временем ситуация поменялась и перед вами ставят заведомо недостижимые цели, то это опять же повод задуматься о том, что от вас просто хотят избавиться.

Просто для начальства необходим повод, и такими действиями они создают именно этот повод.

Вы получили предупреждение от начальства

Официальные предупреждения - это всегда плохой признак. Если вы получили устное предупреждение или письменное предупреждение, то лучше не доводить ситуацию до того, чтобы получить второе предупреждение.

Возможно, в скором времени вы получите плохие новости от начальства.

Отношения с начальником резко ухудшились

Если раньше у вас были хорошие отношения с начальником, а теперь чувствуется напряженность, то стоит задуматься о том, почему это произошло.

Если начальник стал публично высказывать вам критику или игнорировать вас, то это вполне может указывать на то, что в скором времени вам придется искать новую работу.

Вас попросили предоставить детальный отчет

Если вас попросили предоставить детальный отчет о том, на что вы потратили деньги или рабочее время, то это повод задуматься.

Дело в том, что повышенный контроль редко инициируется бухгалтерией или кадровым отделом.

Это означает, что начальство полагает, что вы тратите впустую свое рабочее время или тратите выделяемые вам средства не по назначению.

Даже если вы на 100% уверены в своей невиновности, это неважно. Постарайтесь выяснить, являетесь ли вы единственным человеком, которого проверяют.

Вам предлагают все меньше проектов

А это очень плохой признак, если неожиданно у вас образовалось слишком много свободного времени на работе, так как большую часть проектов доверяют не вам.

А если вы пытаетесь добиться прежнего объема работы, но ни начальство, ни коллеги не идут на сотрудничество, то самое время начинать искать новую работу.

Командная работа не ладится

Очень важно стать частью команды. Это означает, что вы вписываетесь в корпоративную культуру.

Если вас просят куда-то поехать или посетить конференцию, то это не совсем вопрос. Если вы откажете, то это может быть конец вашей карьеры.

Ваш начальник постоянно контролирует только вас

Если ваш начальник постоянно проверяет ваши успехи в реализации какого-то проекта, то это не всегда означает то, что вас будут увольнять.

Возможно, ваш проект слишком важен, а начальник должен точно так же отчитываться перед вышестоящим руководством.

Однако, если проект является текущим и не особо важным, а начальник постоянно контролирует мельчайшие детали вашей работы, стоит задуматься о поиске новой работы.

Льготы уменьшаются

Если всех коллег отправили на конференцию в Сочи, а вас не пригласили, то стоит задуматься о том, почему это произошло.

Или неожиданно вас лишают дополнительного медицинского страхования, которое есть у всех коллег в вашей компании.

Все это плохие знаки. Возможно, вас готовят к увольнению.

Вас больше не хвалят за работу

Даже если вы продемонстрировали результаты, которых раньше никогда не достигали, но никто из руководства не отметил это, то вам стоит задуматься о том, чтобы демонстрировать такие результаты в конкурирующей компании, где вас будут больше ценить.

Вам снизили зарплату или попросили взять отпуск

Если вас попросили взять отпуск, это плохой знак. Это говорит о том, что дела идут не очень хорошо.

И дело не всегда в том, что вы не соответствуете представлениям компании о том, каким должен быть сотрудник.

Возможно, у компании наступили плохие времена, и грядут массовые сокращения.

Вы замечаете сплетни за спиной

Если вы стали замечать странное поведение коллег и сплетни у себя за спиной, то это также может быть признаком того, что в скором времени вас уволят.

Часто бывает так, что когда в компании ходят слухи о том, что кого-то в скором времени должны уволить, то многие начинают сторониться этого человека, чтобы избежать "вины за соучастие".

Ваш начальник обращается напрямую к вашим подчиненным

Это примерно то же, что и ситуация, при которой вас оставляют без важных данных, но в каком-то смысле даже хуже.

В большинстве организаций существует строгая иерархия, однако если ваше руководство напрямую общается с вашими подчиненными, то это означает отсутствие доверия к вам и фактически ваша кандидатура уже не нужна.
По материалам: Вести Экономика
 

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