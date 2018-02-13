Илон Маск: человек, запустивший в космос свой кабриолет

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Илон Маск: человек, запустивший в космос свой кабриолет

Ускорители Falcon Heavy работали 154 секунды, прежде чем произошла отстыковка. Отделившись от основной ракеты, они развернулись на 180 градусов и устремились к Земле.

Запустив двигатели при приближении к мысу Канаверал, с разницей в одну секунду два модуля совершили плавную посадку, сохранив вертикальное положение.

В это время основная ракета продолжала свой путь, готовясь преподнести миру еще менее правдоподобное зрелище. Через четыре минуты полета ракета показала свой груз: вишнево-красный спортивный электромобиль с опущенным верхом. Это была PR-акция века.

Все это было сделано Илоном Маском, родившимся в Южной Африке предпринимателем-миллиардером, основателем платежной системы PayPal, автомобильной фирмы Tesla и аэрокосмической компании SpaceX, производителя Falcon Heavy.

Пригодная для многоразового использования Falcon Heavy - самая мощная ракета на Земле и, если верить Маску, шаг на пути к созданию ракеты для путешествия на Марс.

Спорткар в грузовом отсеке - собственная машина Маска Tesla Roadster. Ее стереосистема была запрограммирована, чтобы играть на повторе песню Space Oddity Дэвида Боуи, пока она миллионы лет будет путешествовать в космосе. Вернее, пока не сядет аккумулятор.

"Это глупо и весело, - признал Маск. - Но глупые и веселые вещи важны".

 Машина дрейфует в космосе, пока не отправится в сторону Марса

За 12 лет, с тех пор как Маск продал компанию онлайн-платежей PayPal за полтора миллиарда долларов, он превратился в воплощение гениального безумца, одновременно ученого, плейбоя и супергероя.

Он встречался и вступал брак с известными актрисами, включая Талулу Райли и Эмбер Херд, а также, по слухам, состоял в романтических отношениях с Камерон Диас. Именно Маск стал прообразом Тони Старка из фильма "Железный человек".

Он стал основным игроком среди частных космических компаний и в индустрии электромобилей, а теперь завоевывает солнечную энергетику и искусственный интеллект и обещает создать сверхскоростной магнитный поезд, который будет двигаться под землей. И еще он планирует колонизировать Марс.

 Эмбер Херд

Большинство воспринимает все более невероятные амбиции и громкие обещания Маска c изрядной долей скепсиса. Его компании пропускают срок за сроком и несут значительные убытки. Однако борцы за экологию рады неожиданной популярности электрокаров Tesla, а запуск Falcon Heavy стал очередным успехом SpaceX.

Все началось в Претории, в Южной Африке. Когда Маск был маленьким, он был одержим научно-фантастическими романами и более или менее всем, через что можно было пропустить ток.

Его родители, модель Мейе и инженер Эррол расстались, когда ему было восемь лет. Его младший брат и сестра остались с матерью, а он вызвался жить с отцом. Обернулось это не очень хорошо. Позже он рассказывал, как возвращался домой после жестоких издевательств в школе. "Там было тоже просто ужасно", - вспоминал он.

В 17 лет Илон Маск переехал в Канаду. Здесь он изучал физику и экономику в Королевском университете в Онтарио. В 1992 году он переехал в США, переведясь в Пенсильванский университет, а затем поступил на PhD в Стэнфорд для изучения энергетики. Спустя два года Маск бросил учебу.

Вместо этого со своим младшим братом Кимбэлом он основал фирму Zip2, которая производила программное обеспечение для новостных компаний. В 1999 году они продали компанию фирме Compaq за 300 млн долларов, и Маск вложил свою долю в онлайн-банк X.com.

X.com превратился в PayPal и в 2002 году был продан компании eBay за полтора миллиарда долларов. 31-летний Маск получил выручку в 165 миллионов.

 Ускорители Falcon Heavy совершают посадку во Флориде

К этому времени Маск был два года женат на Джастин Уилсон. С этой начинающей писательницей-фантастом он познакомился в Онтарио. Маск пригласил ее поесть мороженого. Она согласилась, но потом решила не идти на свидание. Тогда он появился в студенческом центре, где она училась, с двумя стаканчиками мороженого.

"Он не тот, кто примет ответ "нет", - говорила Уилсон в интервью журналу Marie Claire.

Говорят, что он работает, не зная усталости. Когда Маск основал Zip2 он, по слухам, работал весь день, спал в офисе и мылся в душе через дорогу в благотворительной организации.

Когда в 2010 году Маска спросили, что бы он посоветовал предпринимателям, он ответил: работать от 80 до ста часов каждую неделю.

"Если другие люди работают по 40 часов в неделю, а вы по сто, вы за четыре месяца достигнете того, на что у них уйдет год", - заявил он.

По воспоминаниям Джастин Уилсон, когда они танцевали на своей свадьбе, он сказал ей: "В этих отношениях я главный". Она вспоминает, что Илон контролировал ее и пытался ей руководить. Например, он требовал, чтобы Джастин красила волосы во все более светлый оттенок.

Когда она заявила ему: "Я твоя жена, а не твой сотрудник".

"Если бы ты была моим сотрудником, я бы тебя уволил", - ответил он.

Их первый сын Невада умер в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти. Об этой трагедии, по словам Джастин, Маск отказывался говорить. У них родились еще пятеро детей - близнецы и тройня, зачатые с помощью ЭКО, однако из-за потери первенца у женщины развилась депрессия.

Они развелись после восьми лет брака. Через шесть недель он прислал ей сообщение о помолвке с Талулой Райли, британской актрисой младше его на 14 лет.

"Я никогда не буду счастлив один, - рассказал он журналу Rolling Stone. - Не выношу ложиться спать в одиночестве".

Илон и Райли поженились в 2010 году, подали на развод в 2012 году и вновь заключили брак в 2013-м.

В 2014 году он подал, а затем отозвал заявление на второй развод, а в 2016 году она подала на развод и супруги окончательно расстались.

 Илон Маск и Талула Райли в Белом доме в феврале 2014 года

После продажи PayРal в 2002 году Маск вложил свои 165 миллионов долларов в три новых компании - Tesla, SpaceX и компанию солнечной энергетики Solar City.

Tesla была утопичным предприятием, нишевая компания по производству электромобилей в стране, пристрастившейся к бензину.

Когда Маск возглавил Tesla, компания создала план по методу "сверху вниз" - сначала запустить в продажу мощный спортивный автомобиль, который поможет Tesla вырваться за пределы стереотипного представления о маленьких, маломощных электромобилях. Затем роскошный седан, а уже затем недорогой электрокар для массового покупателя.

В 2008 году находившуюся на грани банкротства Tesla спас кредит в 456 млн долларов от американского правительства, а уже в 2010 году она стала первой в США автомобильной компанией, которая разместила свои акции на бирже после фирмы Ford, сделавшей это в 1956 году.

В 2017 году Tesla обошла по капитализации Ford и General Motors и стала самой дорогой автомобильной компанией в США. Это была ставка рынка на более экологичное будущее, а не отражение прибыльности компании.

Серьезные задержки в производстве недорогого седана Model 3 усугубили ситуацию после нескольких лет убытков. В среду, на следующий день после того как Roadster улетел в космос, сама Tesla Inc рухнула с треском.

Компания сообщила об убытках в размере 675,4 млн долларов в последнем квартале 2017 года, что в пять раз хуже, чем в прошлом году. При этом доходы компании выросли на 44% до 3,3 млрд долл.

"Мы находились на более низком круге ада, чем ожидали, на несколько уровней глубже, чем хотелось бы", - сказал Маск на одном из селекторных совещаний. Характерное высказывание для человека, так озабоченного вымиранием человечества.

За несколько часов до этого он объявил в "Твиттере", что автомобиль Roadster находится на пути к поясу астероидов, пропустив запланированную траекторию возле орбиты Марса.

Затем ученые заключили, что автомобиль не доберется так далеко. Не в первый раз SpaceX пришлось пересмотреть свои прогнозы.

За последние пять лет Маск представил различные планы и назначал сроки реализации своей самой амбициозной идеи - отправить людей колонизировать Красную планету.

В конце прошлого года он заявил, что в 2022 году SpaceX должен отправить грузовые корабли в рамках предварительной подготовки, а затем осуществить пилотируемый полет в 2024 году.

Практические трудности и опасности при отправке людей на расстояние 225 млн километров к Марсу огромны. НАСА было более осмотрительно, говоря о возможности пилотируемой миссии в середине 2030 годов.

Однако успех более прозаической части работы SpaceX - полетов по снабжению космической станции, запусков коммерческих спутников и контрактов с НАСА и американскими ВВС - привели к тому, что SpaceX приближается к вершине списка самых дорогих частных компаний в мире. Ее стоимость сейчас - около 21,2 млрд долларов.

Компания стала первой, применившей более дешевую технологию многоразовых ракет, в очередной раз поразившую мир во вторник, когда две похожие на карандаши ракеты грациозно приземлились с идеальной точностью.

Она опередила НАСА и других крупных конкурентов, таких как Boeing, в гонке за осуществление относительно недорогих космических полетов.

 У первой ступени Falcon Heavy 27 двигателей. По сути, это три соединенных ракеты-носителя Falcon 9

А пока SpaceX смотрит в небеса, другая компания Маска занимается подземным транспортом. В октябре Boring Company получила разрешение американского правительства на создание тестового туннеля в штате Мэриленд.

Маск надеется, что в один прекрасный день там разместится Hyperloop - вакуумный поезд, который, по его задумке, будет с помощью магнитного поля возить пассажиров со скоростью более тысячи километров в час.

В июле Маск написал в "Твиттере", что получил устное одобрение в правительстве на строительство Hyperloop между Нью-Йорком и Вашингтоном, которое сократит время поездки из одного города в другой с трех часов до 29 минут. Власти заявили, что разрешения пока не давали.

У самой идеи Hyperloop есть много критиков. Инженер-строитель Том Нефф описал свои претензии предельно коротко, заявив порталу Wired в прошлом году: "То, что говорит сегодня Маск, я бы отправил в категорию фуфла". Работающая модель Hyperloop в ближайшее время наверняка не появится.

Однако для тех, кто восхищается Илоном Маском, он - провидец, совершающий революцию в одной индустрии за другой. Его два последних предприятия - Neuralink и OpenAI - работают в сфере искусственного интеллекта.

За свои сумасшедшие идеи он даже удостоился пародийного аккаунта в "Твиттере" - "Скучающий Илон Маск". Во вторник, после запуска кабриолета в космос и сообщениях о рекордных убытках, его скучающий alter ego отправил один-единственный твит: "Обычный вторник".
 

ПО РУБРИКАМ

16:51 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 13.02.18

16:48 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 26.6995 грн

16:36 Мин­фин США ли­шил банк №2 в Лат­вии до­сту­па к аме­ри­кан­ской финан­со­вой си­сте­ме

16:28 Ие­на и дру­гие за­щит­ные ак­ти­вы до­ро­жа­ют 13 фев­ра­ля, курс фун­та рас­тет на дан­ных об ин­фля­ции

14:43 Экс­пер­ты опре­де­ли­ли са­мую по­пуляр­ную крип­то­ва­лю­ту в дарк­не­те

13:40 JPMorgan бу­дет 1-м сре­ди ино­стран­ных бан­ков про­во­дить кли­ринг в юа­нях в США

12:08 Бен­зин и ДТ про­дол­жа­ют де­ше­веть в роз­ни­це 13 фев­ра­ля

11:54 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 09.02.18

11:48 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 13.02.18

11:44 Бир­жи АТР 13 фев­ра­ля за­кры­лись ро­стом, кро­ме Япо­нии, на ди­на­ми­ке ин­дек­сов США

11:05 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 13.02.18

10:55 НБУ про­дал 12 фев­ра­ля бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 5 162 млн гри­вен

09:53 На меж­бан­ке 12 фев­ра­ля объ­ем тор­гов дол­ла­ром умень­шил­ся на $5,9 млн до $215 млн

09:10 В Та­и­лан­де бан­кам за­пре­ти­ли лю­бые опе­ра­ции с крип­то­ва­лю­та­ми

07:54 Зо­ло­то про­дол­жа­ет до­ро­жать 13 фев­ра­ля на сни­же­нии кур­са дол­ла­ра к ми­ро­вым ва­лю­там

• дальше…

15:00 Це­на дизтоп­ли­ва в опте 13 фев­ра­ля опу­сти­лась до 26 000 грн

14:28 В Укра­ине впер­вые бот за­ре­ги­стри­ро­вал тор­го­вую мар­ку

14:16 Це­ны на нефть 13 фев­ра­ля рас­те­ря­ли рост на про­гно­зах МЭА, Brent тор­гу­ет­ся на уровне $62,67 за бар­рель

13:10 Иван Ми­к­лош: Мы уже се­го­дня зна­ем, что Укра­и­на не по­лу­чит все тран­ши МВФ, ко­то­рые пла­ни­ро­ва­лись

08:03 По­ро­шен­ко под­пи­сал указ об осво­бож­де­нии Ро­ма­но­ва с долж­но­сти гла­вы Укро­бо­рон­про­ма

07:54 Зо­ло­то про­дол­жа­ет до­ро­жать 13 фев­ра­ля на сни­же­нии кур­са дол­ла­ра к ми­ро­вым ва­лю­там

12.02 Уро­вень те­не­вой эко­но­ми­ки Укра­и­ны сни­зил­ся до 33% ВВП - МЭРТ

12.02 Dragon Capital до­пус­ка­ет по­вы­ше­ние учет­ной став­ки НБУ в мар­те

12.02 Це­ны на стро­и­тель­но-мон­таж­ные ра­бо­ты за про­шлый год вы­рос­ли на 13,4%

12.02 За вы­ход­ное ав­то­газ в опте по­де­ше­вел еще на 900 грн

• дальше…

16:36 Мин­фин США ли­шил банк №2 в Лат­вии до­сту­па к аме­ри­кан­ской финан­со­вой си­сте­ме

14:13 Санк­ции все еще пред­став­ля­ют риск для Рос­сии - ана­ли­тик Fitch

13:40 JPMorgan бу­дет 1-м сре­ди ино­стран­ных бан­ков про­во­дить кли­ринг в юа­нях в США

12:36 Цен­тро­бан­ки Азии столк­ну­лись с де­мо­гра­фи­че­ской про­бле­мой

10:01 Май­нинг крип­то­ва­лют мо­жет при­ве­сти к не­хват­ке элек­тро­энер­гии в Ис­лан­дии

08:42 Усло­вия ин­фра­струк­тур­ных про­ек­тов в Рос­сии ухуд­ше­ны зад­ним чис­лом

12.02 Ев­фрат­ский ко­тел. Как их­тамне­ты хо­те­ли у кур­дов за­вод от­жать и как их не ста­ло

12.02 Ев­ро­ко­мис­сар за­явил о лик­ви­да­ции в ЕС бан­ков­ской тай­ны

12.02 Трамп усо­мнил­ся в стрем­ле­нии Из­ра­и­ля к ми­ру с па­ле­стин­ца­ми

12.02 Из­ра­иль на­нес мощ­ный удар по си­сте­ме ПВО Си­рии

09.02 CBS: Под удар ко­а­ли­ции США в Си­рии по­па­ли на­ем­ни­ки из Рос­сии

09.02 США го­то­вы к двух­сто­рон­ней тор­го­вой сдел­ке с Япо­ни­ей

09.02 Но­вая ко­а­ли­ция для Мер­кель: че­го ждать ЕС и Укра­ине от но­во­го не­мец­ко­го пра­ви­тель­ства

09.02 Спря­тать сви­де­те­ля. За­чем Крем­лю арест парт­не­ра Та­ру­ты

09.02 Па­ла­та пред­ста­ви­те­лей Кон­грес­са США при­ня­ла за­ко­но­про­ект о финан­си­ро­ва­нии пра­ви­тель­ства

• дальше…

12.02 Го­су­дар­ствен­ную зем­лю воз­ле сел, по­сел­ков и го­ро­дов на­ча­ли пе­ре­да­вать тер­ри­то­ри­аль­ным об­щи­нам

08.02 Кар­точ­ка ки­ев­ля­ни­на в ап­ре­ле начнет ра­бо­тать как элек­трон­ный би­лет в му­ни­ци­паль­ном транс­пор­те

08.02 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал стан­цию мет­ро Пет­ров­ка в По­чай­на

07.02 ФГВФЛ при под­держ­ке Ми­ню­ста вер­нул в соб­ствен­ность Ро­до­вид Бан­ка 113,5 га в Обо­лон­ском рай­оне Ки­е­ва

06.02 Укра­и­на за­ня­ла 39 ме­сто сре­ди 115 стран в рей­тин­ге бюд­жет­ной про­зрач­но­сти

05.02 Укра­и­на под­ня­лась на 16 по­зи­ций в рей­тин­ге эко­но­ми­че­ских сво­бод

01.02 Как рост кур­са дол­ла­ра в ян­ва­ре от­ра­зил­ся на рын­ке не­дви­жи­мо­сти

01.02 Рей­де­ры укра­ли у гос­бан­ка 113 гек­та­ров зем­ли на Обо­ло­ни

31.01 Чем вла­де­ют в Укра­ине оли­гар­хи из Кремлев­ско­го до­кла­да США

31.01 Зем­ли за пре­де­ла­ми на­се­лен­ных пунк­тов пе­ре­да­ют в соб­ствен­ность тер­ри­то­ри­аль­ных об­щин

30.01 Ры­нок но­востро­ек Ки­е­ва: глав­ные ито­ги 2017 го­да

25.01 Ко­мис­сия Ки­ев­со­ве­та под­дер­жа­ла пе­ре­име­но­ва­ние аэро­пор­та Жу­ля­ны

24.01 Еди­ный элек­трон­ный би­лет за­ра­бо­та­ет в Ки­е­ве к се­ре­дине го­да - Клич­ко

24.01 Ито­ги рын­ка не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва в 2017 го­ду. Про­гноз на 2018 год

24.01 Big Mac index: грив­ня не­до­оце­не­на на 69%

• дальше…

13:10 Иван Ми­к­лош: Мы уже се­го­дня зна­ем, что Укра­и­на не по­лу­чит все тран­ши МВФ, ко­то­рые пла­ни­ро­ва­лись

10:44 Ва­дим Чер­ныш : Есть мно­же­ство ва­ри­ан­тов мир­ной ре­ин­те­гра­ции Дон­бас­са

10:17 Бе­ло­рус­ские ми­ро­твор­цы и вы­бо­ры: Ка­кой план для Дон­бас­са при­го­то­вил За­пад

12.02 По­те­рял бди­тель­ность: За что со­рат­ни­ки Са­а­ка­шви­ли сли­ли его Бан­ко­вой

12.02 Са­а­ка­шви­ли вер­ну­ли в Поль­шу, при его за­дер­жа­нии по­гра­нич­ни­ки при­ме­ни­ли си­лу - спи­кер по­гранслуж­бы

12.02 Тре­тья го­дов­щи­на Мин­ских со­гла­ше­ний. Как Пу­тин всем про­иг­рал

12.02 Ги­бри­ды уси­ли­ва­ют про­во­ка­ции на Свет­ло­дар­ском на­прав­ле­нии

12.02 За­хар­чен­ко страху­ет­ся от ФСБ-пе­ре­во­ро­та, а Па­сеч­ник за­ра­ба­ты­ва­ет на вы­ез­жа­ю­щих из ЛНР

09.02 Но­вая про­бле­ма Ти­мо­шен­ко: Чем из­ве­стен за­дер­жан­ный экс-нар­деп Ше­пелев

09.02 Но­вая ко­а­ли­ция для Мер­кель: че­го ждать ЕС и Укра­ине от но­во­го не­мец­ко­го пра­ви­тель­ства

09.02 Лу­ган­ское на­прав­ле­ние: Ка­кие се­рые се­ла мо­гут быть на­ши­ми

09.02 Вен­грия все-та­ки за­бло­ки­ро­ва­ла ко­мис­сию Укра­и­на-НАТО по во­про­сам обо­ро­ны

08.02 По­ще­чи­на для НАБУ: За­чем Борщ про­ме­ня­ла Сыт­ни­ка на Они­щен­ко

08.02 Хун­вей­би­ны Би­лец­ко­го пред­ло­жат Укра­ине но­вые стан­дар­ты де­мо­кра­тии

08.02 За­чем Из­ра­иль дра­ко­нит Пу­ти­на ге­но­ци­дом укра­ин­цев

• дальше…

16:04 Илон Маск: че­ло­век, за­пу­стив­ший в кос­мос свой каб­ри­о­лет

14:43 Экс­пер­ты опре­де­ли­ли са­мую по­пуляр­ную крип­то­ва­лю­ту в дарк­не­те

13:59 Май­ба­ху из­ме­ни­ли ли­цо и до­ба­вил двух­цвет­ный ку­зов

12.02 Skoda Octavia по­лу­чит циф­ро­вую при­бор­ку

12.02 LG раз­мыш­ля­ет над склад­ным смарт­фо­ном с тре­мя дис­пле­я­ми

12.02 Рос­си­я­нин об­ма­нул спец­служ­бы США, про­дав не­су­ще­ству­ю­щее ки­бе­ро­ру­жие

09.02 Amazon станет пря­мым кон­ку­рен­том ку­рьер­ской до­став­ки FedEx и UPS - WSJ

09.02 Tata сде­ла­ла крос­со­вер на плат­фор­ме Land Rover Discovery Sport

09.02 Ки­тай­ские по­ли­цей­ские взя­ли на во­ору­же­ние смарт-оч­ки для иден­ти­фи­ка­ции лич­но­сти

08.02 Suzuki по­ка­за­ла пред­вест­ни­ка де­ше­во­го ма­лень­ко­го крос­со­ве­ра

08.02 4 глав­ные ошиб­ки при по­ис­ке ра­бо­ты

08.02 Google ра­бо­та­ет над соб­ствен­ным иг­ро­вым по­то­ко­вым сер­ви­сом

08.02 NASA одоб­ри­ло за­пуск част­но­го кос­ми­че­ско­го ко­раб­ля Dream Chaser

08.02 Tesla уле­те­ла не ту­да: что пошло не по пла­ну при за­пус­ке Falcon Heavy?

07.02 Сла­ва Укра­ине! Кор­ни при­вет­ствия тя­нут­ся ку­да глуб­же вре­мен ОУН-УПА

• дальше…

16:04 Илон Маск: че­ло­век, за­пу­стив­ший в кос­мос свой каб­ри­о­лет

08.02 4 глав­ные ошиб­ки при по­ис­ке ра­бо­ты

06.02 10 луч­ших ре­клам­ных ро­ли­ков Су­пер­бо­ула-2018

05.02 Что де­лать с на­чаль­ни­ком, ко­то­рый вас не лю­бит

01.02 Amazon стал са­мым до­ро­гим брен­дом

29.01 Пер­вые ме­ся­цы на ра­бо­те: 10 за­дач для но­вич­ка

25.01 Со­зда­тель Ми­ви­ны стал са­мым бо­га­тым че­ло­ве­ком Вьет­на­ма

24.01 Ин­струк­ция раз­вед­ки США по ор­га­ни­за­ции ди­вер­сий в ва­шем офи­се

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

16.01 Как су­деб­ная ре­фор­ма по­вли­я­ет на вы­яс­не­ние от­но­ше­ний ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­лей

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

29.12 Ты­ся­чи то­по­вых сай­тов при­ни­ма­ют не­за­мет­ные контр­ме­ры про­тив бло­ки­ров­щи­ков ре­кла­мы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно