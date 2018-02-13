Илон Маск: человек, запустивший в космос свой кабриолет

Ускорители Falcon Heavy работали 154 секунды, прежде чем произошла отстыковка. Отделившись от основной ракеты, они развернулись на 180 градусов и устремились к Земле.

Запустив двигатели при приближении к мысу Канаверал, с разницей в одну секунду два модуля совершили плавную посадку, сохранив вертикальное положение.

В это время основная ракета продолжала свой путь, готовясь преподнести миру еще менее правдоподобное зрелище. Через четыре минуты полета ракета показала свой груз: вишнево-красный спортивный электромобиль с опущенным верхом. Это была PR-акция века.

Все это было сделано Илоном Маском, родившимся в Южной Африке предпринимателем-миллиардером, основателем платежной системы PayPal, автомобильной фирмы Tesla и аэрокосмической компании SpaceX, производителя Falcon Heavy.

Пригодная для многоразового использования Falcon Heavy - самая мощная ракета на Земле и, если верить Маску, шаг на пути к созданию ракеты для путешествия на Марс.

Спорткар в грузовом отсеке - собственная машина Маска Tesla Roadster. Ее стереосистема была запрограммирована, чтобы играть на повторе песню Space Oddity Дэвида Боуи, пока она миллионы лет будет путешествовать в космосе. Вернее, пока не сядет аккумулятор.

"Это глупо и весело, - признал Маск. - Но глупые и веселые вещи важны".

Машина дрейфует в космосе, пока не отправится в сторону Марса

За 12 лет, с тех пор как Маск продал компанию онлайн-платежей PayPal за полтора миллиарда долларов, он превратился в воплощение гениального безумца, одновременно ученого, плейбоя и супергероя.

Он встречался и вступал брак с известными актрисами, включая Талулу Райли и Эмбер Херд, а также, по слухам, состоял в романтических отношениях с Камерон Диас. Именно Маск стал прообразом Тони Старка из фильма "Железный человек".

Он стал основным игроком среди частных космических компаний и в индустрии электромобилей, а теперь завоевывает солнечную энергетику и искусственный интеллект и обещает создать сверхскоростной магнитный поезд, который будет двигаться под землей. И еще он планирует колонизировать Марс.

Эмбер Херд

Большинство воспринимает все более невероятные амбиции и громкие обещания Маска c изрядной долей скепсиса. Его компании пропускают срок за сроком и несут значительные убытки. Однако борцы за экологию рады неожиданной популярности электрокаров Tesla, а запуск Falcon Heavy стал очередным успехом SpaceX.

Все началось в Претории, в Южной Африке. Когда Маск был маленьким, он был одержим научно-фантастическими романами и более или менее всем, через что можно было пропустить ток.

Его родители, модель Мейе и инженер Эррол расстались, когда ему было восемь лет. Его младший брат и сестра остались с матерью, а он вызвался жить с отцом. Обернулось это не очень хорошо. Позже он рассказывал, как возвращался домой после жестоких издевательств в школе. "Там было тоже просто ужасно", - вспоминал он.

В 17 лет Илон Маск переехал в Канаду. Здесь он изучал физику и экономику в Королевском университете в Онтарио. В 1992 году он переехал в США, переведясь в Пенсильванский университет, а затем поступил на PhD в Стэнфорд для изучения энергетики. Спустя два года Маск бросил учебу.

Вместо этого со своим младшим братом Кимбэлом он основал фирму Zip2, которая производила программное обеспечение для новостных компаний. В 1999 году они продали компанию фирме Compaq за 300 млн долларов, и Маск вложил свою долю в онлайн-банк X.com.

X.com превратился в PayPal и в 2002 году был продан компании eBay за полтора миллиарда долларов. 31-летний Маск получил выручку в 165 миллионов.

Ускорители Falcon Heavy совершают посадку во Флориде

К этому времени Маск был два года женат на Джастин Уилсон. С этой начинающей писательницей-фантастом он познакомился в Онтарио. Маск пригласил ее поесть мороженого. Она согласилась, но потом решила не идти на свидание. Тогда он появился в студенческом центре, где она училась, с двумя стаканчиками мороженого.

"Он не тот, кто примет ответ "нет", - говорила Уилсон в интервью журналу Marie Claire.

Говорят, что он работает, не зная усталости. Когда Маск основал Zip2 он, по слухам, работал весь день, спал в офисе и мылся в душе через дорогу в благотворительной организации.

Когда в 2010 году Маска спросили, что бы он посоветовал предпринимателям, он ответил: работать от 80 до ста часов каждую неделю.

"Если другие люди работают по 40 часов в неделю, а вы по сто, вы за четыре месяца достигнете того, на что у них уйдет год", - заявил он.

По воспоминаниям Джастин Уилсон, когда они танцевали на своей свадьбе, он сказал ей: "В этих отношениях я главный". Она вспоминает, что Илон контролировал ее и пытался ей руководить. Например, он требовал, чтобы Джастин красила волосы во все более светлый оттенок.

Когда она заявила ему: "Я твоя жена, а не твой сотрудник".

"Если бы ты была моим сотрудником, я бы тебя уволил", - ответил он.

Их первый сын Невада умер в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти. Об этой трагедии, по словам Джастин, Маск отказывался говорить. У них родились еще пятеро детей - близнецы и тройня, зачатые с помощью ЭКО, однако из-за потери первенца у женщины развилась депрессия.

Они развелись после восьми лет брака. Через шесть недель он прислал ей сообщение о помолвке с Талулой Райли, британской актрисой младше его на 14 лет.

"Я никогда не буду счастлив один, - рассказал он журналу Rolling Stone. - Не выношу ложиться спать в одиночестве".

Илон и Райли поженились в 2010 году, подали на развод в 2012 году и вновь заключили брак в 2013-м.

В 2014 году он подал, а затем отозвал заявление на второй развод, а в 2016 году она подала на развод и супруги окончательно расстались.

Илон Маск и Талула Райли в Белом доме в феврале 2014 года

После продажи PayРal в 2002 году Маск вложил свои 165 миллионов долларов в три новых компании - Tesla, SpaceX и компанию солнечной энергетики Solar City.

Tesla была утопичным предприятием, нишевая компания по производству электромобилей в стране, пристрастившейся к бензину.

Когда Маск возглавил Tesla, компания создала план по методу "сверху вниз" - сначала запустить в продажу мощный спортивный автомобиль, который поможет Tesla вырваться за пределы стереотипного представления о маленьких, маломощных электромобилях. Затем роскошный седан, а уже затем недорогой электрокар для массового покупателя.

В 2008 году находившуюся на грани банкротства Tesla спас кредит в 456 млн долларов от американского правительства, а уже в 2010 году она стала первой в США автомобильной компанией, которая разместила свои акции на бирже после фирмы Ford, сделавшей это в 1956 году.

В 2017 году Tesla обошла по капитализации Ford и General Motors и стала самой дорогой автомобильной компанией в США. Это была ставка рынка на более экологичное будущее, а не отражение прибыльности компании.

Серьезные задержки в производстве недорогого седана Model 3 усугубили ситуацию после нескольких лет убытков. В среду, на следующий день после того как Roadster улетел в космос, сама Tesla Inc рухнула с треском.

Компания сообщила об убытках в размере 675,4 млн долларов в последнем квартале 2017 года, что в пять раз хуже, чем в прошлом году. При этом доходы компании выросли на 44% до 3,3 млрд долл.

"Мы находились на более низком круге ада, чем ожидали, на несколько уровней глубже, чем хотелось бы", - сказал Маск на одном из селекторных совещаний. Характерное высказывание для человека, так озабоченного вымиранием человечества.

За несколько часов до этого он объявил в "Твиттере", что автомобиль Roadster находится на пути к поясу астероидов, пропустив запланированную траекторию возле орбиты Марса.

Затем ученые заключили, что автомобиль не доберется так далеко. Не в первый раз SpaceX пришлось пересмотреть свои прогнозы.

За последние пять лет Маск представил различные планы и назначал сроки реализации своей самой амбициозной идеи - отправить людей колонизировать Красную планету.

В конце прошлого года он заявил, что в 2022 году SpaceX должен отправить грузовые корабли в рамках предварительной подготовки, а затем осуществить пилотируемый полет в 2024 году.

Практические трудности и опасности при отправке людей на расстояние 225 млн километров к Марсу огромны. НАСА было более осмотрительно, говоря о возможности пилотируемой миссии в середине 2030 годов.

Однако успех более прозаической части работы SpaceX - полетов по снабжению космической станции, запусков коммерческих спутников и контрактов с НАСА и американскими ВВС - привели к тому, что SpaceX приближается к вершине списка самых дорогих частных компаний в мире. Ее стоимость сейчас - около 21,2 млрд долларов.

Компания стала первой, применившей более дешевую технологию многоразовых ракет, в очередной раз поразившую мир во вторник, когда две похожие на карандаши ракеты грациозно приземлились с идеальной точностью.

Она опередила НАСА и других крупных конкурентов, таких как Boeing, в гонке за осуществление относительно недорогих космических полетов.

У первой ступени Falcon Heavy 27 двигателей. По сути, это три соединенных ракеты-носителя Falcon 9

А пока SpaceX смотрит в небеса, другая компания Маска занимается подземным транспортом. В октябре Boring Company получила разрешение американского правительства на создание тестового туннеля в штате Мэриленд.

Маск надеется, что в один прекрасный день там разместится Hyperloop - вакуумный поезд, который, по его задумке, будет с помощью магнитного поля возить пассажиров со скоростью более тысячи километров в час.

В июле Маск написал в "Твиттере", что получил устное одобрение в правительстве на строительство Hyperloop между Нью-Йорком и Вашингтоном, которое сократит время поездки из одного города в другой с трех часов до 29 минут. Власти заявили, что разрешения пока не давали.

У самой идеи Hyperloop есть много критиков. Инженер-строитель Том Нефф описал свои претензии предельно коротко, заявив порталу Wired в прошлом году: "То, что говорит сегодня Маск, я бы отправил в категорию фуфла". Работающая модель Hyperloop в ближайшее время наверняка не появится.

Однако для тех, кто восхищается Илоном Маском, он - провидец, совершающий революцию в одной индустрии за другой. Его два последних предприятия - Neuralink и OpenAI - работают в сфере искусственного интеллекта.

За свои сумасшедшие идеи он даже удостоился пародийного аккаунта в "Твиттере" - "Скучающий Илон Маск". Во вторник, после запуска кабриолета в космос и сообщениях о рекордных убытках, его скучающий alter ego отправил один-единственный твит: "Обычный вторник".