Что делать с начальником, который вас не любит

За годы вашей карьеры вам наверняка попадался хотя бы один начальник, которого вы не смогли расположить к себе и к тому же раздражали. У вас возникало ощущение, что босс вам не доверяет или ему просто не нравится с вами работать. Даже внушительный список профессиональных достижений не помогает в таких ситуациях, ведь он уверен, что вы неудачник.

Чтобы изменить его негативное отношение, действовать нужно сразу, иначе вы, скорее всего, никогда не сможете исправить создавшуюся ситуацию. Если начальник считает, что от вас одни проблемы или что вы плохо вписываетесь в команду, ему будет сложно заметить работу, которую вы выполняете. Большее внимание он всегда будет обращать на ваши недостатки, что приведет к замедлению вашей карьеры или даже к увольнению.

Замечайте предупреждающие знаки

Как понять, что намечаются проблемы с начальством? Вот что вы можете подметить: если босс начинает терять к вам доверие, он будет демонстрировать авторитарный стиль и давать прямые указания. Например: «Не забудьте сделать X, Y и Z во время выполнения проекта» или «Я хочу, чтобы отныне вы приезжали на встречи на пять минут раньше». Он начнет тщательнее и чаще контролировать ход вашей работы: «Загляните ко мне в кабинет во второй половине дня, чтобы обсудить, что именно вы уже сделали». Если ему покажется, что вы не вписываетесь в коллектив, то вы заметите, как он исправляет каждое ваше слово или даже произношение. Если он перебивает вас во время презентации, дело совсем плохо. Когда вас перестанут приглашать на совещания, в которых вы раньше участвовали, будет уже слишком поздно. Ну а если вы получите негативный отзыв о своей эффективности, это сигнал к тому, что вас скоро уволят. Потом вам дадут испытательный срок, и, если ваш подход к работе не изменится в течение месяца или квартала, вас точно уволят.

Действуйте быстро

Не упустите момент, когда указания вашего босса станут более жесткими или конкретными, чем вы ожидаете. Пока вы еще находитесь в так называемой зоне прощения. Это значит, что если вы быстро скорректируете свои действия, то сможете вернуть доверие к себе. Спросите начальника, какие из последних выполненных вами заданий стали причиной его недовольства. Попросите его объяснить, что бы он сделал иначе, если бы находился на вашем месте. Слушайте внимательно. Босс рассказывает о том, чего ждет от вас при выполнении задания и на чем именно вам нужно сосредоточиться. Перестройте свою работу в соответствии с ожиданиями вашего руководителя и постарайтесь продемонстрировать новый подход к делу или повышенное внимание к обозначенным им приоритетам.

Все это может казаться неважным или бессмысленным, однако если вы стремитесь к карьерному росту, следует помнить, что умение адаптироваться к требованиям начальства - обязательный шаг на пути к успеху.

Поймите приоритеты начальника

Что именно можно назвать наиболее вероятной причиной конфликта? Обычно проблемы появляются после какого-нибудь конкретного события. Скорее всего, вы случайно наступили на больную мозоль начальника и сделали нечто, идущее вразрез с его представлениями о приоритетах или стиле работы. К примеру, в одном случае ему может показаться, что вы мало времени уделили дистрибуторам компании. В другом - что не оправдали его ожиданий: хотя и выполнили план по продажам, но он все равно надеялся, что вы этот уровень превысите. А может, вы опоздали на встречу на 10 минут, не объяснив ему толком причину или заранее не предупредив, а он воспринял это как знак неуважения? Или вместо 20-страничной презентации он ждал от вас краткий обобщающий доклад и теперь воспринимает это как свидетельство того, что вы его не слушали или, еще хуже, не можете сконцентрироваться на главном. Возможно, вы просто не дали ему вовремя знать о каких-то важных событиях и в результате он был застигнут врасплох.

Как только вы начинаете работать с новым начальником, первым делом вам необходимо понять его требования. Лучше всего спросить его напрямую: «Какие качества сотрудников для вас самые важные? Какими критериями я должен руководствоваться при принятии решений?» Если речь идет о стиле работы, вам стоит поинтересоваться: «Как я должен работать? Чего мне стоит избегать, чтобы не вызывать нервозность?» Выясните, как ваш руководитель предпочитает с вами взаимодействовать, - например, как часто вы будете встречаться и в какой обстановке, какие способы связи начальник предпочитает и как станет оценивать вашу производительность.

Следите за невербальными сигналами

Разумеется, не каждый руководитель пояснит, что для него самое важное. Поэтому вам также следует наблюдать за его поведением во время встреч, а не только спрашивать об этом напрямую. Старайтесь замечать, что его раздражает, а что он, наоборот, любит. Присмотритесь, кто на совещаниях привлекает его внимание и вызывает ответную реакцию, и попытайтесь понять почему. Наблюдайте, в каком стиле ваш босс проводит встречи, обращайте внимание на степень откровенности и характер взаимодействия между ним и участниками этих совещаний. В следующий раз, когда окажетесь в кабинете начальника, подумайте, как это место характеризует его жизнь, степень организованности, требования к людям, предпочтение запланированных или, напротив, спонтанных встреч. Если получится, расспросите коллег, чтобы понять, как они относятся к вашему боссу. Если у него есть секретарь, поинтересуйтесь у него, что раздражает начальника, чаще всего именно секретари знают это лучше всех.

Прежде чем просить отзыв о своей работе у начальника, стоит с ним сначала некоторое время поработать. Мы рекомендуем найти подходящий момент сразу после совещания, на котором вы себя хорошо проявили. Спросите босса: «Что у меня получилось и что нужно исправить к следующей встрече?» Опытные руководители, как правило, дадут знать, чего именно они ждут от вашей работы. Но неумелые начальники этого не делают, поэтому вам и надо учиться обращать внимание на их невербальные сигналы, чтобы получить обратную связь.

Впрочем, если вы не спросите напрямую, ваш руководитель может не сказать, когда вы впервые допустили промах. Он подумает, что это было сделано нечаянно. Но теперь вы будете у него под наблюдением, даже не зная об этом. Если вы рассердите его во второй раз, он начнет в вас сомневаться. В третий - он точно скажет, что именно его раздражает, но к этому времени он уже будет считать вас помехой в работе. Поэтому, когда вы только-только начинаете работать в компании, тренируйте наблюдательность. Если вы впервые случайно нарушили правила, он пошлет вам невербальный сигнал. Вы заметите поднятую бровь, или гримасу, или услышите что-то вроде «лично я бы не стал этого делать». Не игнорируйте такой сигнал и обсудите с ним ситуацию при первой возможности.

Люди с карьерными амбициями отличаются от других тем, что уверены: не существует начальника, которого нельзя покорить, надо лишь понять, почему он ведет себя тем или иным образом. Помните, что все руководители хотят быть успешными. Ваша цель - помочь им понять, как они могут этого достичь, и подстроить под них свой стиль работы.

Об авторах: Джей Конгер - лауреат премии Генри Крависа, профессор Колледжа Маккена в Клермонте, штат Калифорния, признанный мировой эксперт по вопросам лидерства; Аллан Черч - старший вице-президент PepsiCo, отвечает за развитие и оценку персонала компании, член Общества производственной и организационной психологии.