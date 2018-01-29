Первые месяцы на работе: 10 задач для новичка

Вас приняли на работу, и вы можете получать поздравления. Следующая задача - сделать так, чтобы вы понравились своему начальству.

Вы должны стать действительно нужным и важным сотрудником.

Ниже мы расскажем о тех задачах, которые стоят перед вами на ближайшие три месяца на новом рабочем месте. Именно это и делают успешные люди, которые стремятся добиться высокого результата.

Они стараются выполнить свои планы и добиться поставленных целей

Вспомните, о чем вы говорили на собеседовании, какие цели ставили перед собой на новом рабочем месте.

Необходимо показать руководству, что вы не забыли о своих обещаниях и стремитесь воплотить задуманное в жизнь.

Подумайте, как изменились ваши цели и как вы можете изменить свою рабочую рутину, чтобы повысить эффективность и добиться поставленных целей.

Они становятся незаменимыми для членов команды и коллег

Три месяца - достаточно большой срок, чтобы стать незаменимым на новом месте работы.

Прежде всего необходимо общаться, а не избегать общения с новым коллективом.

Начинать надо с первого же дня на работе.

Они стараются найти решение для проблем, которые беспокоят команду

Новые сотрудники ценны именно тем, что у них есть свежий взгляд на многие проблемы.

Иногда они могут привнести опыт, который почерпнули на старом месте работы.

Именно поэтому не стоит стесняться, и если вы видите некую проблему, которая мешает коллективу, то вы можете смело предлагать решения.

Они расширяют круг знакомств в рамках компании

Вы можете чувствовать себя очень комфортно, работая в одном кабинете с коллегами.

Но наступает время, когда вам придется выходить за рамки кабинета и общаться с другими сотрудниками компании.

Возможно, вам потребуется их помощь или совет. Не бойтесь расширять круг своих знакомств.

Они стремятся узнать новые способы добиться большего

Очень часто современные компании поощряют своих сотрудников, чтобы те экспериментировали и вводили инновации в рабочий процесс.

Именно молодые сотрудники могут привнести что-то новое и интересное в рабочую рутину компании, поэтому не стоит бояться предлагать новое и экспериментировать.

Вполне вероятно, ваше начальство одобрит ваш энтузиазм.

Они меняют свои привычки

Для того чтобы добиться успеха, вы должны постепенно менять свои привычки. Успешные люди меняют свой рацион питания, чтобы работать более эффективно.

Они начинают интересоваться областями, которые близки к их новой работе и помогут работать лучше.

Часто люди начинают заниматься спортом, чтобы быть в форме и сохранять здоровье, которое также позволяет им быть более сосредоточенным и эффективным на работе.

Они больше читают или начинают развивать свои творческие способности.

Они определяют привычки, которые приводят к бессмысленной трате времени, и борются с ними

Все мы иногда тратим время впустую. Однако важно понять, какие привычки заставляют нас делать это, и начать с ними бороться.

Первый шаг - это понять и отследить, как именно вы проводите свой день. Вы можете отследить самые продуктивные часы и наименее продуктивные часы. А затем внести коррективы.

Они демонстрируют свою значимость для компании

Успешные люди не стесняются показать, как их деятельность помогает компании развиваться.

И дело не в том, чтобы убедить кого-то, что вы лучший. Дело в том, чтобы вдохновлять людей на новые свершения.

Если вы хотите добиться лидирующего положения, то прежде всего вы должны понять, как именно вы будете мотивировать и вдохновлять коллег.

А это можно сделать лишь на собственном примере.

Они устанавливают новые цели в соответствии с ожиданиями руководства

Теперь, когда вы немного осмотрелись на новом рабочем месте, вы можете проконсультироваться у руководства относительно того, какие цели стоят перед вашим коллективом и соответствуют ли ваши цели тем, какие видит руководство.

Это отличный способ наладить обратную связь и контакт с руководством, чтобы лучше понимать, как вы сможете помочь коллективу и компании в целом.

Они пользуются любой возможностью наладить связи с членами коллектива

Это может звучать пугающе, но на самом деле речь идет всего лишь о том, чтобы выпить чашку кофе и поболтать о любимом сериале с коллегами.

Это важно не только для установления личных связей, но и для повышения взаимопонимания в коллективе, что также приводит к росту эффективности.