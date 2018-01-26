Создатель Мивины стал самым богатым человеком Вьетнама

Фам Нят Выонг, создавший в Украине лапшу бістрого приготовления "Мивина", стал самым богатым человеком Вьетнама.

Об этом пишет журнал "Новое Время".

Почти 30 лет назад молодой вьетнамец приехал учиться в Московский геологоразведочный институт. Тогда экономика Вьетнама, находившаяся под сильным влиянием Советского Союза, была в упадке.

Семья Выонга едва сводила концы с концами. Но исключительные успехи юного вьетнамца в математике позволили ему выиграть стипендию на учебу в Москве.

После окончания учебы в 1993 году Выонг женился и перебрался в Харьков. К тому времени Советский Союз развалился.

"Украинцы были очень бедными и очень голодными", - вспоминал Выонг о тех годах в одном из редких интервью.

Чтобы открыть свой первый бизнес - небольшой бюджетный ресторан вьетнамской кухни - семейство одолжило у родственников и друзей около 10 тысяч долларов.

Уже в 1995 году Выонг взял кредит и основал "Техноком" - предприятие по производству лапши быстрого приготовления по вьетнамской технологии, назвав продукт Мивиной.

Она быстро завоевала украинский рынок, сделав Выонга долларовым миллионером.

В 2010 году Nestle выкупила у вьетнамца Техноком за 150 млн долларов. На вырученные деньги Выонг сумел построить во Вьетнаме целый конгломерат компаний Vingroup.

Уже в 2012 году он стал первым миллиардером Вьетнама и богатейшим человеком страны.

В конце 2017-го он триумфально ворвался в топ-500 богатейших людей мира, заняв 489-е место в списке Forbes, так как стоимость состояния 49-летнего бизнесмена всего за полгода выросла в два раза, до 4,2 млрд долларов.

Несмотря на то что Vingroup стала лидером в сфере отдыха и развлечений - ее доля составляет более 40% рынка, - на родине Выонг ассоциируется прежде всего с недвижимостью.

Из-за этого его частенько называют вьетнамским Дональдом Трампом, отмечает Новое время.

Создатель Мивины довольно много инвестирует в неимущественные сферы - культуру, образование, медицину.

Напомним, швейцарская "Нестле" начала деятельность в Украине в 1994 году, и в 2010 году стала владельцем ООО "Техноком" - производителя продуктов быстрого приготовления под ТМ "Мивина".