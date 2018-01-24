Инструкция разведки США по организации диверсий в вашем офисе

Брайан Лафкин / BBC Capital

Шпионы и диверсанты - для любой войны обычная вещь, так было всегда. Но приходило ли вам в голову, что ваш надоедливый коллега применяет в офисной жизни ту же неоднократно опробованную тактику саботажа?

В 2008 году ЦРУ США сделало достоянием гласности старое руководство времен Второй мировой по организации диверсий на территории стран, оккупированных нацистами.

Брошюра, озаглавленная как "Простое практическое руководство по диверсиям и саботажу", имела целью помочь гражданам государств-союзников свергнуть оккупационный режим, используя для этого действительно нехитрые методы - от ночного протыкания шин военных автомобилей, припаркованных на улице, до поджога складских помещений.

Годятся ли приемы, которые приводятся в этом пособии для диверсантов-самоучек, для нынешней офисной жизни (разумеется, мы сразу отбрасываем те из них, где что-то взрывается или поджигается)?

Если вчитаться в брошюру повнимательнее, то мы можем обнаружить удивительные параллели с тем, что происходит у нас на работе.

Офисные саботажники ведут себя тихо, работают медленно, но результат всегда плачевен для организации - да и для них самих.

Этот 32-страничный документ был написан в 1944 году в недрах предшественника ЦРУ - Управления стратегических служб (УСС), первой объединенной разведывательной службы США, переведен на многие языки и распространялся по всей Европе - от Греции до Норвегии.

Как написано на сайте ЦРУ, эти инструкции по диверсионной деятельности "обучали обычных граждан, не согласных с тем, какую политику проводит их правительство в отношении США, тому, как дестабилизировать эти правительства, осуществляя подрывные действия".

"Некоторые из этих инструкций выглядят устаревшими, другие же неожиданно актуальны. Все вместе они служат напоминанием о том, как на самом деле легко подорвать производительность и порядок".

Общая идея "Простого практического руководства по диверсиям и саботажу" сводилась к тому, что люди могут осуществлять сопротивление режиму с помощью небольших, но эффективных акций.

Документ призывал активно участвовать в саботаже, а не просто надеяться на то, что это сделает ваш сосед или знакомый или в один прекрасный день всё вдруг наладится само собой.

В "Руководстве" гражданам не предлагалось пробираться в тыл врага - их учили делать те маленькие вещи, которые в сумме увеличивали давление на противника.

Офисным саботажникам не нужно ходить за линию фронта в тыл врага, чтобы осуществить свою диверсию

Потенциального читателя инструктировали, как именно воплощать в жизнь "поведение несотрудничества", и значительная часть "Руководства" отводилась тому, как это применять на рабочем месте.

Например, руководители могли подрывать мораль на производстве (как и само производство) продвижением наиболее неэффективных работников, демонстративно хорошим к ним отношением.

"Повышайте тех, кто этого наименее заслуживает, а тех, кто действительно хорошо работает, подвергайте опале, делайте им несправедливые замечания, придирайтесь". Целью было породить возмущение в коллективе, создать обстановку нервозности, которые вели к плохой работе в целом.

А что советовали простым работникам? "Работайте медленно. Подумайте, как всё делать с наибольшим количеством движений и операций, используйте легкий молоток там, где требуется тяжелый, применяйте маленький гаечный ключ там, где более эффективен был бы большой".

А теперь перенесемся в наше время. Не кажется ли вам, что многие из этих советов кто-то может счесть актуальными и сейчас?

И вам не надо пробираться в тыл врага, чтобы увидеть примеры такого поведения - вы встречаетесь с ними у себя на работе.

Среди ваших коллег, скорее всего, есть такие, кто - хотя они и не диверсанты из вражеского государства - ставит своей целью развалить вашу организацию.

Присмотритесь к их приемам - судя по всему, такая тактика приносит результаты не только в военное время и способна затормозить работу всего офиса.

Чтобы развалить работу всего офиса, необязательно пускать поезда под откос

Вы обнаружите удивительные параллели в том, как действовали диверсанты, поддерживаемые американской разведкой, и в том, как ведут себя некоторые коллеги, отравляющие своим поведением жизнь всему коллективу, подчеркивает Сандра Робинсон, профессор кафедры организационного поведения и кадровых ресурсов в Университете Британской Колумбии (Ванкувер, Канада).

"Я постоянно слышу и вижу вокруг многое из того, что в брошюре ЦРУ описывается как "поведение саботажника", - говорит она.

"К саботажу прибегают обычно в ситуациях, когда работники хотят как-то ответить на поведение начальства, свести с ним счеты, полагая, что с ними поступают несправедливо", - говорит Робинсон.

"Несправедливость может принимать различные формы: предательство со стороны коллеги, неуважение или несправедливое отношение со стороны непосредственного начальника, неполучение заслуженного поощрения, повышения или надбавки к зарплате", - поясняет она.

Когда работники считают, что их предали, они могут прибегнуть к мелким диверсиям на рабочем месте

Обиженные сотрудники могут прибегнуть к саботажу, когда у них просто нет других способов выразить свой протест, добавляет Робинсон. Предположим, у них нет возможности откровенно поговорить с начальством о проблемной ситуации, и при этом, даже если они готовы уволиться, им некуда уйти.

Обычно это проявляется в мелких действиях, которые могут иметь кумулятивный эффект: менеджеры делают своими любимчиками неэффективных работников, рядовые сотрудники работают настолько медленно, что это срывает планы всей организации.

Иногда это выражается в форме таких откровенно вредительских действий как потеря важных документов или вопиющее игнорирование деловых писем и указаний.

И тут самое важное - понять, насколько действия такого офисного диверсанта осознанны, делает ли он всё это умышленно.

В любом случае (и в военное, и в мирное время) главное здесь - поймать злоумышленника за руку как можно раньше, пока не пострадала ваша страна или ваша зарплата.

Пять способов вычислить офисного саботажника

1. Они демонстративно хорошо относятся к наименее неэффективным работникам и незаслуженно поощряют и повышают их. Они притесняют тех, кто хорошо работает.

2. Саботажники обычно работают очень медленно. Если есть возможность, они выбирают себе самый плохой или старый компьютер.

3. Они могут "случайно" потерять важные документы. Они умышленно "забывают" добавить в деловой имейл важное вложение.

4. Саботажники могут специально опаздывать на совещания или срывать их.

5. У саботажников - постоянно "технические проблемы" на рабочем месте. У них то зависает компьютер, то вырубается интернет, то вообще нет связи.