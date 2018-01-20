О чем не стоит говорить на работе: 8 советов

Несомненно, все мы знаем, что нельзя на работе делать расистские замечания, критиковать внешность коллег или вести дебаты о политических разногласиях.

Однако зачастую есть темы, которые лучше не затрагивать, и фразы, которые лучше не произносить, даже если они не являются явно грубыми или обидными.

Ниже мы расскажем о том, какие фразы не стоит произносить на работе и почему.

1. Говорить на встречах что-то, что было бы неприятно прочесть в прессе

Прежде чем сказать что-то, психологи советуют оценить, насколько уместно это будет звучать. Дело в том, что в современном мире, отмечают они, есть слишком много ушей, которые готовы слушать.

Подумайте, хотели бы вы, чтобы о сотрудниках вашей компании написали в прессе, что они отличаются нетерпимостью, осуждают людей за их религиозные взгляды, внешность или навешивают ярлыки.

2. "Это скучно"

Конечно, иногда нам приходится делать какую-то скучную работу или посещать встречи или совещания, которые заставляют нас зевать. Но не стоит заявлять об этом в присутствии коллег, даже шепотом.

Дело в том, что ваши коллеги и начальник решит, что вы плохой командный игрок, так как вы считаете скучной ту работу, вокруг которой сплотилась команда.

Даже если вы считаете какую-то работу бессмысленной тратой времени, стоит оставить свои мысли при себе.

А если захотите с кем-то поделиться, пусть это будет близкий человек, не имеющий никакого отношения к вашей работе.

3. Не стоит рассказывать начальнику о своих выходных в деталях

Если ваш начальник спрашивает о том, как прошли выходные, то это не значит, что вам нужно во всех подробностях рассказывать о посиделках с друзьями в баре.

Это не очень профессионально. В случае если вы сомневаетесь, насколько подробно стоит рассказать о каких-то личных вещах, то правило такое: чем меньше деталей, тем лучше.

В любом случае поблагодарите начальника за то, что он спросил вас, и спросите в ответ, как прошли выходные у него.

4. "Я не виноват"

Если ваш начальник вызывает вас к себе и высказывает обеспокоенность по поводу вашей работы, не стоит уклоняться от ответственности.

Если вы возлагаете вину на других людей, защищаетесь или не принимаете ответственность на себя, это выглядит непрофессионально.

Вы как будто нападаете на других людей, обвиняя их в своих неудачах.

А кроме того, вы также демонстрируете поведение человека, который ставит себя вне команды.

Вы также показываете начальнику, что не слушаете и не слышите конструктивной критики в свой адрес.

5. Не говорите клиенту: "Это глупая идея"

Если у вас есть чувство такта, то вы вряд ли станете произносить это вслух, даже если подумаете так.

В любом случае, предлагая другой вариант вашему клиенту, не стоит обесценивать их идеи.

В конце концов, "клиент всегда прав", и он должен чувствовать, что его уважают, а его мнение ценят.

6. Не называйте коллег "детка" или "малышка"

В нашем обществе вопросы гендерного равенства стоят не так остро, как на Западе, и у нас вряд ли можно добиться осуждения за то, что мужчина придерживает дверь или пропускает женщину вперед.

Однако есть определенные границы, переходить которые не стоит. Обращение к женщине должно быть уважительным, прежде всего на работе.

7. Обращаться с коллегами как с персональными ассистентами

Вы можете работать в одном кабинете, но не стоит обращаться с коллегами так, как будто они обязаны вам помогать или выполнять какие-то ваши поручения. Это невежливо.

8. Жаловаться практикантам на персонал и отчеты

Хорошие практиканты ловят каждое ваше слово. Они учатся от вас. Но если вы подаете им неверную модель поведения, это может быть использовано против вас.

Они могут стать источником утечки неприятной для вас информации, которая в конечном счете обернется совсем не в вашу пользу.